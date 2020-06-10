Члены избиркомов о том, что им грозит после отказа работать на голосовании

Около 400 членов участковых избирательных комиссий (УИК) с правом решающего голоса отказались работать на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. В открытом обращении они призвали своих коллег не выходить на работу в дни голосования, так как считают это "бессмысленным риском" во время эпидемии коронавируса. "Мы - не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами", - написали они. Корреспондент DW поговорила с несколькими подписавшими это письмо и узнала, что произошло с ними дальше.

Давление на членов УИК: попросили выйти из комиссии

27-летний Всеволод Квашин член УИК 1441 в Екатеринбурге с 2016 года. Он участвовал в работе избирательной комиссии на выборах всех уровней - от местных парламентских до президентских - планирует делать это и дальше, в том числе во время выборов в Госдуму в 2021 году. Но работать во время голосования по поправкам в конституцию Всеволод не готов. По состоянию здоровья он попадает в группу риска и не хочет подвергать себя опасности.

Всеволод Квашин

"Я увидел это письмо членов УИК в соцсетях у Леонида Волкова из Фонда борьбы с коррупцией. Подписал. А через час мне позвонила председатель комиссии, мол, зачем ты подписал, кто тебя надоумил, нам и так некому работать, - рассказывает Всеволод. - Она предложила выйти из комиссии, потому что я являюсь заместителем председателя, и без моей подписи документы не считаются валидными. Я отказался. Предложил избрать нового зампредседателя. Мы долго спорили, но так и не договорились". Всеволод предполагает, что на него и дальше будут оказывать давление для того, чтобы он вышел из состава участковой избирательной комиссии.

Похожий спор был и у 61-летнего члена УИК №117 Валерия Дымшица из Санкт-Петербурга. Его также попросили выйти из состава комиссии, а после отказа попросили предоставить медицинскую справку, что тот находится в группе риска из-за ситуации с коронавирусом.

"Я, безусловно, против поправок в конституцию. Но в данном случае мною руководит не политический мотив, а здравый смысл. Я не хочу заболеть. Думаю, это простительное желание", - сказал он DW. Кроме того, Валерий не готов пропускать работу и участвовать в голосовании целую неделю вместо привычного одного дня.

Удалить из комиссии - только через суд

С ним согласен и 47-летний предприниматель из Москвы Сергей Лебедев, один из инициаторов этого открытого письма и член территориальной избирательной комиссии (ТИК) Покровское-Стрешнево. В разных форматах он наблюдает за выборами уже более 20 лет. "Я не ставил целью сорвать голосование. Просто хотел показать его ущербность и несвоевременность", - объясняет Сергей.

Сергей Лебедев

Он также отмечает, что в новом законе о голосовании по поправкам в конституцию очень много "дыр" для манипуляции результатами. "Я не гарантирую, что без независимых наблюдателей, с такой процедурой, результат хоть как-то будет совпадать с волеизъявлением людей. И зачем в таком случае заниматься этой бессмысленной работой и подвергать моих знакомых опасности заразиться коронавирусом?", - говорит Сергей Лебедев. Он уточняет: инициаторы обращения настоятельно рекомендуют не выходить из УИКов, а просто отказываться работать на конкретных выборах по поправкам в конституцию.

"Мы подписывались работать по федеральному закону №67, а не по закону о поправках. Поэтому формально мы ничего не нарушаем, просто так удалить нас из комиссии никто не имеет права. Это возможно только по решению суда", - объясняет член УИК №2965 Александра Захарова из Москвы. Среди подписавших открытое письмо есть работники бюджетных учреждений - основной состав всех УИКов в России. На них оказывается наибольшее давление, говорит Захарова.

Кому принадлежит идея отказаться от работы на голосовании

Отношение к этой акции у наблюдательного сообщества неоднозначное, говорит член совета движения наблюдателей "Сонар" Дмитрий Нестеров. Он называет ее "скорее, политической, нежели наблюдательской", указывая на информационную поддержку письма членов штаба Алексея Навального.

"Эта инициатива, в первую очередь, обращена к тонкой прослойке независимых членов комиссий, которых ничего не держит в комиссиях, кроме личного желания и чувства гражданского долга. Неудивительно, что среди нынешних подписантов их абсолютное большинство", - говорит Нестеров. Между тем бюджетники (основа таких комиссий) в основном работают под влиянием начальства, представители которого нередко есть в руководстве УИК. Именно их поставили перед фактом, что работать придется целую неделю и в разгар эпидемии.

"Если инициатива по забастовке членов УИК смогла бы помочь преодолеть страх и проявить волю хотя бы части этих людей, для которых действительно есть риски в данной ситуации, это было бы огромным социальным достижением", - считает он.

По словам Сергея Лебедева, члена УИКа и одного из авторов коллективного обращения, нельзя категорично сказать, что отказ от участия в организации голосования - это идея сторонников Навального и лично Леонида Волкова. "Такие мысли были у многих из наблюдательного сообщества. Сначала в личном плане делились друг с другом. Когда поняли, что многие не пойдут на выборы, обратились в московский штаб Навального. Я, например, читаю там лекции для наблюдателей. Что точно - Леонид Волков эту идею оформил и дал ей толчок. Без него бы не взлетело", - говорит Лебедев. Он уточняет, что московский штаб Навального сейчас проверяет заявки от членов комиссий, которые хотят подписать письмо. Это нужно, чтобы отсеять ботов, которые не имеют отношения к УИКам.

В "Сонаре" напоминают, что их позиция по поводу наблюдения остается неизменной - наблюдать за выборами стоит при любой возможности, "независимо от того, насколько плоха процедура или нестандартен контекст электорального мероприятия". Воздерживаться от работы в комиссиях во время коронавируса они советуют только людям из групп риска или тем, кто проживает совместно с ними.

В ЦИК РФ на вопросы DW о том, как относятся к отказу членов участковых избирательных комиссий работать на голосовании, и сколько их планируется привлечь, чтобы закрыть полную неделю плебисцита, оперативно ответить не смогли.

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