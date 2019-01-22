 Члены ″Артподготовки″ приговорены к длительным срокам заключения | Новости из Германии о России | DW | 22.01.2019

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Россия

Члены "Артподготовки" приговорены к длительным срокам заключения

Три участника движения "Артподготовка", организованного оппозиционером Владимиром Мальцевым, признаны виновными в подготовке теракта в Москве.

Задержание сторонника Мальцева 5 ноября 2017 года

Задержание сторонника Мальцева 5 ноября 2017 года

Московский окружной военный суд во вторник, 22 января, признал троих членов признанного в России экстремистским движения "Артподготовка" виновными в планировании теракта в Москве и приговорил их к тюремному заключению. Олегу Дмитриеву и Сергею Озерову суд назначил по восемь лет, Олегу Иванову - семь лет колонии строгого режима. После освобождения им придется еще год прожить в режиме ограничения свободы. 18 января Дмитриеву, Озерову и Иванову смягчили обвинения, сняв за недоказанностью пункт о создании террористического сообщества.

Обвинение в подготовке теракта

По версии следствия, активисты движения вступили в сговор и готовили в Москве теракт с использованием "коктейлей Молотова". Суд признал, что они готовились во время "народного схода" 5 ноября 2017 года в Москве поджечь здания госвласти для организации массовых беспорядков.

Подсудимые были арестованы в ноябре 2017 года. Они прибыли в Москву в разное время из разных городов для участия в "народном сходе". Одна из московских активисток "Артподготовки" помогла им объединиться и снять квартиру. Здесь во время их задержания нашли 13 бутылок с зажигательной смесью и устройства для ее изготовления.

Подсудимые выслушали приговор молча. Только когда пресса двинулась на выход из зала суда, Озеров заявил: "Все нормально. Это еще только первая волна"!

Создатель "Артподготовки" призывал к революции

Контекст

Усиливая давление на любую несанкционированную деятельность, власти сами втягивают в политическую активность все новых и новых людей, пишет Александр Плющев специально для DW. (10.11.2017)

В ряде городов РФ задерживают сторонников лидера движения "Артподготовка" Вячеслава Мальцева. Оппозиционер призывал устроить 5 ноября "революцию". (05.11.2017)

Мальцев уехал из страны после того, как против него возбудили уголовное дело, обвинив в создании экстремистского общества. (04.07.2017)

Межрегиональное общественное движение "Артподготовка" было создано саратовским политиком Владимиром Мальцевым в 2011 году. Сам Мальцев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы России от партии ПАРНАС. В июле 2017 года против оппозиционера завели дело об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, Мальцев покинул Россию. Суд постановил заочно арестовать его по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества, и признать организацию "Артподготовка" экстремистской.

Мальцев, которого причисляют к националистам, в своем видеоблоге "Артподготовка" призывал своих сторонников 5 ноября 2017 года выйти на улицы российских городов для совершения "революции". Накануне этого дня правоохранительные органы устроили серию обысков и задержаний  сторонников Мальцева  в Краснодаре, Сочи, Казани, Новодвинске, Альметьевске, Красноярске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Были задержаны свыше 400 человек. Шестеро уже приговорены к срокам от двух до трех лет колонии - в основном за организацию массовых беспорядков. В настоящее время в Волгограде идет суд над тремя сторонниками Мальцева.

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

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  • акция протеста против пенсионной реформы в Москве

    Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

    Несколько человек задержали

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Контекст

Как в Москве протестовали против повышения пенсионного возраста

9 сентября в российской столице состоялся несанкционированный митинг против пенсионной реформы, организованный сторонниками Алексея Навального. (09.09.2018)  

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