Члены "Артподготовки" приговорены к длительным срокам заключения

Московский окружной военный суд во вторник, 22 января, признал троих членов признанного в России экстремистским движения "Артподготовка" виновными в планировании теракта в Москве и приговорил их к тюремному заключению. Олегу Дмитриеву и Сергею Озерову суд назначил по восемь лет, Олегу Иванову - семь лет колонии строгого режима. После освобождения им придется еще год прожить в режиме ограничения свободы. 18 января Дмитриеву, Озерову и Иванову смягчили обвинения, сняв за недоказанностью пункт о создании террористического сообщества.
Обвинение в подготовке теракта
По версии следствия, активисты движения вступили в сговор и готовили в Москве теракт с использованием "коктейлей Молотова". Суд признал, что они готовились во время "народного схода" 5 ноября 2017 года в Москве поджечь здания госвласти для организации массовых беспорядков.
Подсудимые были арестованы в ноябре 2017 года. Они прибыли в Москву в разное время из разных городов для участия в "народном сходе". Одна из московских активисток "Артподготовки" помогла им объединиться и снять квартиру. Здесь во время их задержания нашли 13 бутылок с зажигательной смесью и устройства для ее изготовления.
Подсудимые выслушали приговор молча. Только когда пресса двинулась на выход из зала суда, Озеров заявил: "Все нормально. Это еще только первая волна"!
Создатель "Артподготовки" призывал к революции
Межрегиональное общественное движение "Артподготовка" было создано саратовским политиком Владимиром Мальцевым в 2011 году. Сам Мальцев в 2016 году участвовал в выборах депутатов Госдумы России от партии ПАРНАС. В июле 2017 года против оппозиционера завели дело об экстремизме. Опасаясь уголовного преследования, Мальцев покинул Россию. Суд постановил заочно арестовать его по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности и организации террористического сообщества, и признать организацию "Артподготовка" экстремистской.
Мальцев, которого причисляют к националистам, в своем видеоблоге "Артподготовка" призывал своих сторонников 5 ноября 2017 года выйти на улицы российских городов для совершения "революции". Накануне этого дня правоохранительные органы устроили серию обысков и задержаний сторонников Мальцева в Краснодаре, Сочи, Казани, Новодвинске, Альметьевске, Красноярске, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Москве и Московской области. Были задержаны свыше 400 человек. Шестеро уже приговорены к срокам от двух до трех лет колонии - в основном за организацию массовых беспорядков. В настоящее время в Волгограде идет суд над тремя сторонниками Мальцева.
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Автор: Евлалия Самедова, Москва