Члена неонацистской ячейки NSU приговорили к пожизненному заключению

Высший земельный суд в Мюнхене в среду, 11июля, приговорил Беату Цшепе (Beate Zschäpe) по делу неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) к пожизненному заключению. Судьи признали 43-летнюю обвиняемую виновной в десяти убийствах. Как отметил прокурор в заключительной речи, хотя Беате Цшепе лично не участвовала в убийствах и нападениях, она занималась их планированием, а также обеспечением алиби и поиском финансовых средств для членов преступной группы.

Процесс по делу NSU длился с 2014 года. По данным следствия, на счету террористической группировки среди прочего - убийства девяти жителей Германии турецкого и греческого происхождения, а также убийство полицейской. Два сообщника Цшепе, задержанной в ноябре 2011 года, - Уве Бёнхард (Uwe Böhnhard) и Уве Мундлос (Uwe Mundlos) - погибли тогда же. Причиной их смерти предположительно стал суицид.

Кроме того, суд в Мюнхене приговорил пособника NSU Карстена С. к трем годам лишения свободы на основе законодательства по делам несовершеннолетних. Его признали виновным в пособничестве в убийстве в девяти случаях. Карстен С. признал в суде, что передал членам группировки пистолет, которым были убиты девять человек.

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