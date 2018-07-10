 Члена неонацистской ячейки NSU приговорили к пожизненному заключению | Новости из Германии о Германии | DW | 11.07.2018

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Германия

Члена неонацистской ячейки NSU приговорили к пожизненному заключению

В Мюнхене завершился пятилетний процесс по делу группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU). Ее члена Беату Цшепе судьи признали виновной в в 10 убийствах.

Беате Цшепе

Беате Цшепе

Высший земельный суд в Мюнхене в среду, 11июля, приговорил Беату Цшепе (Beate Zschäpe) по делу неонацистской группировки "Национал-социалистическое подполье" (NSU) к пожизненному заключению. Судьи признали 43-летнюю обвиняемую виновной в десяти убийствах. Как отметил прокурор в заключительной речи, хотя Беате Цшепе лично не участвовала в убийствах и нападениях, она занималась их планированием, а также обеспечением алиби и поиском финансовых средств для членов преступной группы.

Контекст

В Германии 4 ноября 2011 года была раскрыта неонацистская группировка NSU, на счету которой десять жертв. DW - о том, как идет самый громкий в ФРГ судебный процесс по делу о терроризме. (04.11.2016)

Они выбирали своих жертв по расовому признаку, убивали, взрывали, грабили на протяжении целого десятилетия. Новый фильм даст представление о методах борьбы с правоэкстремистами. (05.05.2015)

Процесс по делу NSU длился с 2014 года. По данным следствия, на счету террористической группировки среди прочего - убийства девяти жителей Германии турецкого и греческого происхождения, а также убийство полицейской. Два сообщника Цшепе, задержанной в ноябре 2011 года, - Уве Бёнхард (Uwe Böhnhard) и Уве Мундлос (Uwe Mundlos) - погибли тогда же. Причиной их смерти предположительно стал суицид.

Кроме того, суд в Мюнхене приговорил пособника NSU Карстена С. к трем годам лишения свободы на основе законодательства по делам несовершеннолетних. Его признали виновным в пособничестве в убийстве в девяти случаях. Карстен С. признал в суде, что передал членам группировки пистолет, которым были убиты девять человек.

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Следствие видит в главной обвиняемой по делу NSU соосновательницу этой группы и соучастницу всех ее преступлений. Обвинение говорит о том, что на Беате Цшепе лежит ответственность за убийства, совершенные террористами.

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Беате Цшепе – главная обвиняемая по делу об NSU. Оно несколько лет устраивало в ФРГ теракты. Сообщники Цшепе перед судом не предстали. С момента задержания Цшепе прошло 5 лет, но суд над ней далек до завершения.

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