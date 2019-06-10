 Число соискателей убежища в Европе в 2019 году вновь возросло | Новости из Германии о Европе | DW | 25.06.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Число соискателей убежища в Европе в 2019 году вновь возросло

По данным Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища в Европе, что на 11 процентов больше, чем годом ранее.

Лагерь для беженцев на греческо-болгарской границе

Лагерь для беженцев на греческо-болгарской границе

Впервые за период, прошедший с начала миграционного кризиса число соискателей убежища в Европе вновь возросло. Как следует из годового отчета Европейского бюро по оказанию поддержки просителям убежища (EASO), опубликованного в четверг, 25 июня, в Европе, включая27 стран ЕС, Швейцарию, Великобританию, Норвегию, Исландию и Лихтенштейн, в 2019 году подано 738 425 заявлении на получения убежища, что на 11 процентов больше, чем годом ранее. В 2015 году было подано около 1,4 млн таких заявлений,  напоминает агентство dpa.

Восьмой год подряд Германия становится основной целью потенциальных беженцев. В 2019 году здесь было подано 165 615 заявления (чуть более 22 процентов от общего числа в Европе). При этом этот показатель почти на 10 процентов ниже, чем годом ранее.

Среди причин роста числа беженцев EASO называет ухудшение ситуации в ряде стран Латинской Америке. К примеру, граждане испытывающей тяжелейший политический и экономический кризис Венесуэлы подали в 2019 году фактически в два раз (около 46 тысяч заявлений) больше заявлений на убежище, чем годом ранее. Как отмечается в документе, большинство жителей стран Южной и Латинской Америки не нуждаются в визах в страны ЕС и подают заявления о предоставлении убежища в Испании.

Смотрите также:

  • Заграждения из колючей проволоки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 14:35

Союз Путина и Эрдогана трещит по швам: Европу накроет волна беженцев из Сирии? DW Новости (28.02.20)

Аудио- и видеофайлы по теме

Как беженцы в Кале страдают из-за пандемии коронавируса  

Коронавирус остановил помощь беженцам? (21.04.2020)  

Также по теме

Ungarn: Asylsuchende in Budapest

Число соискателей убежища в Евросоюзе выросло на 15 процентов 10.06.2019

За первые 4 месяца 2019 года свыше 206 тысяч человек впервые подали ходатайство о предоставлении убежища на территории ЕС. Больше всего заявлений - от жителей Сирии, Венесуэлы и Афганистана.

Migranten in Griechenland

Глава МВД Германии предупредил о новом наплыве беженцев в Европу 06.10.2019

Вывод о предстоящем массовом наплыве беженцев Хорст Зеехофер сделал в связи с возросшим числом соискателей убежища в Греции. Партнерам по ЕС необходимо помочь с контролем границ, уверен немецкий политик.

Flüchtlinge Deutschland

Миграционный кризис стал стресс-тестом для Германии: что он выявил 10.05.2019

Наплыв беженцев в 2015 году оказался для Германии настоящим испытанием. Как справилась с миграционным кризисом канцлер Меркель и правительство, оценили в специальном докладе немецкие эксперты.

Реклама

Самые читаемые

Тихановская об угрозах, отношении к Лукашенко и снятии в пользу Бабарико  

Трамп обвинил ФРГ в многомиллиардных закупках энергоресурсов у России  

Что нужно знать об иммунитете к коронавирусу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно