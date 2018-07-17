Число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов снизилось вдвое

Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает европейская пограничная служба Frontex.

В агентстве связывают это прежде всего со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря. Всего за первые шесть месяцев текущего года было зафиксировано 60430 случаев нелегального пересечения границ Евросоюза.

В июне впервые самым популярным маршрутом нелегальной миграции стал Западно-Средиземноморский, по которому мигранты добираются до берегов Испании, отмечает Frontex. На него приходится 6400 подобных пересечений границы за прошлый месяц и 14700 случаев - всего за первое полугодие. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию, являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали.

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