 Число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов снизилось вдвое | Новости из Германии о Европе | DW | 18.07.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Число прибывающих в ЕС нелегальных мигрантов снизилось вдвое

За первое полугодие 2018 года границы ЕС пересекли 60 тысяч нелегальных мигрантов, сообщает европейская погранслужба Frontex. Больше всего нелегалов стало прибывать в Испанию.

Мигранты в Средиземном море

Количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями. Об этом во вторник, 17 июля, сообщает европейская пограничная служба Frontex.

Контекст

Цифры красноречивы: наплыв мигрантов в Евросоюз позади, число вновь прибывающих резко падает. Однако в ЕС уже не осталось стран, готовых к проведению политики открытых границ. (28.06.2018)

DW - о сути решений, принятых на саммите ЕС по проблеме беженцев, и причинах, которые побудили канцлера Германии Ангелу Меркель с ними согласиться. (29.06.2018)

В агентстве связывают это прежде всего со "снижением миграционного давления" в центральной части Средиземного моря. Всего за первые шесть месяцев текущего года  было зафиксировано 60430 случаев нелегального пересечения границ Евросоюза.

В июне впервые самым популярным маршрутом нелегальной миграции стал Западно-Средиземноморский, по которому мигранты добираются до берегов Испании, отмечает Frontex. На него приходится 6400 подобных пересечений границы за прошлый месяц и 14700 случаев - всего за первое полугодие. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Большинство нелегальных мигрантов, прибывающих в Испанию, являются гражданами Марокко, Гвинеи и Мали.

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 13:16
Now live
13:16 мин

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Ссылки в интернете

Сообщение Frontex

Аудио- и видеофайлы по теме

Беженцы в Германии: как Меркель ужесточит миграционную политику - DW Новости  

Что означают итоги саммита ЕС для мигрантов и для Меркель?  

Миграционный кризис и его последствия для Ангелы Меркель  

Также по теме

Italien Sizilien Flüchtlinge auf dem Schiff Aquarius im Hafen von Catania

Кто в Европе должен принимать беженцев, терпящих бедствие на море 12.06.2018

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс.

G7 Gipfel in Kanada Donald Trump

Статистика опровергает слова Трампа о росте преступности в ФРГ из-за беженцев 19.06.2018

Согласно данным МВД, в 2017 году в Германии зафиксирован самый низкий уровень уголовных преступлений за 25 лет. Ранее Трамп заявил о росте преступности в ФРГ из-за большого притока беженцев.

Emmanuel Macron Giuseppe Conte Paris

Италия выступила за создание центров миграции на родине беженцев 15.06.2018

Европейские центры, обрабатывающие ходатайства беженцев еще у них на родине, ускорили бы процесс рассмотрения заявления, заявил Джузеппе Конте. Он провел встречу с Эмманюэлем Макроном в Париже.

ADVERTISEMENT

Самые читаемые

Немецкие СМИ о встрече лидеров США и России: Трамп испортил все, что мог  

СМИ: Сотрудник миссии ОБСЕ в Донбассе слил ФСБ секретные данные  

Трамп признал вмешательство России в выборы в США  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно