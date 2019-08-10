 Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 17 человек | Новости из Германии о России | DW | 11.08.2019

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Россия

Число пострадавших от новых взрывов под Ачинском выросло до 17 человек

В общей сложности в результате взрывов на военном складе под городом Ачинском пострадал 31 человек. Произошедшее 9 августа возгорание ликвидировано.

После взрывов под Ачинском 5 августа 2019 года

После взрывов под Ачинском 5 августа 2019 года

В результате новых взрывовна складе боеприпасов вблизи города Ачинска Красноярского края 9 августа пострадали 17 человек. Об этом сообщила в воскресенье, 11 августа, пресс-служба регионального Минздрава. Пять пострадавших были отправлены в больницу. Ранее сообщалось о 16 пострадавших.

Контекст

Практика "гибридного освещения" военных операций распространяется на природные и техногенные катастрофы. Со времен Чернобыля в этом плане мало что изменилось, считает Александр Плющев. (05.07.2019)

Расследования взрывов на складах с боеприпасами в Украине начинаются с громких заявлений о диверсиях. Но со временем они свидетельствуют о банальной халатности, а то и о злоупотреблениях военных. (09.10.2018)

Первые взрывы боеприпасов на военном складе под Ачинском произошли 5 августа, тогда пострадали 14 человек, шесть из них были госпитализированы. Таким образом, в общей сложности от взрывов пострадал 31 человек.

Возгорание ликвидировано

Возгорание на военном складе, произошедшее 9 августа, ликвидировано, сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин. В настоящее время на месте ЧП "проводятся работы, убеждаются в полной безопасности", продолжил он. Возгорание после первой серии взрывов было ликвидировано 6 августа.

По данным Минобороны РФ, причиной взрывов стало попадание молнии, произошедшее во время работ по разминированию. В ближайшей деревне Каменка был на сутки введен режим ЧС.

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