Число погибших от циклона "Идай" в Мозамбике превысило 644 человек

Спустя девять дней после природной катастрофы в Мозамбике ситуация продолжает оставаться критической. Количество погибших от циклона "Идай" составляет минимум 644 человек. Более 110000 жителей потеряли кров и были размещены во временных приютах. Эти цифры назвал в воскресенье, 24 марта, министр Мозамбика по вопросам окружающей среды Селсо Коррейя.

Между тем Международный комитет Красного Креста сообщает о первых случаях холеры. Кроме того, в затронутых наводнением районах растет число заболевших малярией, сообщает агентство dpa. В связи с этим Коррейя распорядился создать в регионе специальный медицинский центр, чтобы предотвратить распространение болезней.

Многие дети остались без родителей и родственников

Гуманитарная организация "Save the children" сообщает также о большом количестве детей, "которые блуждают по развалинам в поисках родителей".

По данным ООН, в граничащей с Мозамбиком стране Зимбабве количество погибших составляет от 154 до 259 человек. В Малави от циклона погибли 56 человек, сообщает информационное агентство Reuters. Спасатели продолжают поиски пострадавших.

Перебои с продуктами и питьевой водой

Во многих районах Мозамбика есть перебои с продуктами и питьевой водой. Кроме того, не хватает временных убежищ для пострадавших.

По словам Коррейя, в целом ситуация в регионе остается критической, однако можно говорить и о первых признаках ее улучшения, поскольку спасателям стало легче находить доступ в затронутые бедствием районы страны.

Почти 2 млн пострадавших

Циклон "Идай" силой 4 балла по пятибалльной шкале обрушился на территорию Мозамбика в районе Бейры в ночь на 15 марта. Порывы ветра достигали 160 километров в час. Из-за проливных дождей в стране начались сильные наводнения.

По оценке ООН, циклон "Идай" стал "возможно, самой страшной природной катастрофой в южном полушарии". Общее количество пострадавших от него людей организация оценивает в 1,8 млн.

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