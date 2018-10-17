 Число погибших в трагедии в Керчи увеличилось до 21 человека | Новости из Германии об Украине | DW | 18.10.2018

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Украина

Число погибших в трагедии в Керчи увеличилось до 21 человека

В результате трагедии в Керчи пострадали 68 человек, из них, помимо самого нападавшего, на месте были убиты 19. Стрелок мог устроить бойню в колледже из-за конфликтов с преподавателями.

Кареты скорой помощи возле керченского политеха

Число погибших в результате бойни в Керченском политехническом колледже увеличилось до 21 человек. Об этом в четверг, 18 октября, заявили в Минздраве России. Раненную девочку собирались транспортировать в Москву, уточняет агентство "Интерфакс".

Контекст

Сообщение о трагедии в керченском колледже попало и на главные страницы немецких онлайн-изданий, а также в выпуски новостей телеканалов ФРГ. DW о том, как они рассказали о случившемся. (17.10.2018)

В результате стрельбы в колледже в Керчи, предположительно открытой одним из студентов, погибли люди, десятки были ранены. Сергей Елкин о том, что испытывает каждый из нас. (17.10.2018)

Ранее сообщалось, что в результате взрыва и стрельбы в колледже погибли 19 человек, включая самого злоумышленника. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что "всего пострадало 68 человек, из них 19 погибло, 6 человек получили амбулаторную помощь, остальные в стационарах". По словам Скворцовой, пять пострадавших находятся в коматозном состоянии, "они все перенесли операции. У них травматический и геморрагический шок, повреждены крупные сосуды, большая кровопотеря".

Власти города Керчи заявили, что все 20 погибших официально опознаны. Они отметили, что сейчас уточняется, сколько погибших были несовершеннолетними и сколько - сотрудниками колледжа.

Днем ранее учащийся колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из помпового ружья в политехе, после чего покончил с собой. Первоначально было заведено уголовное дело по статье о теракте, но позднее его переквалифицировали на статью "убийство". В Крыму объявлен трехдневный траур. Глава аннексированного Россией украинского региона заявил, что злоумышленник, судя по всему, действовал один, были ли у него сообщники за пределами учебного заведения, выясняется.

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