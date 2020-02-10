Число номинантов на "Оскар" в категории "лучший фильм" ограничили

Американская академия кинематографических искусств и наук (ААК) с 2021 года ограничит число претендентов на главную номинацию при вручении премии "Оскар". Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе организации.

"Начиная с 94-й церемонии награждения в 2021 году, в категории "лучшая картина" будут представлены 10 номинантов", - отметили в академии, добавив, что до недавнего времени их число могло меняться от года к году.

Члены академии также получат возможность круглый год отсматривать претендентов на "Оскар" на специальной платформе Academy Screening Rooм. Это нововведение позволит участникам голосования более подробно ознакомиться со всеми фильмами, создатели которых претендуют на награды.

Расширение культурного многообразия

Кроме того, ААК представит пространство для обсуждения системных изменений, которые должны произойти в таких областях, как кастинг, написание сценария, производство лент и режиссура, чтобы расширить культурное многообразие, а также доступ к профессии для женщин и людей с отличным от белого цветом кожи.

Следующая церемония вручения наград академии пройдет в феврале 2021 года.

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