Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек

Количество жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает расти. Об этом, как передает Reuters в пятницу, 30 августа, свидетельствуют данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ). Более 3000 случаев заражения были зафиксированы в стране с момента вспышки эпидемии в 2018 году, 2000 из них - со смертельным исходом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус потребовал остановить распространение Эболы как можно скорее. Он также пообещал, что организация и дальше будет бороться со вспышкой лихорадки. Так, например, уже более 200000 человек в Демократической Республике Конго были вакцинированы.

Борьба с вирусом осложняется из-за недоверия населения к медицинскому персоналу. Кроме того, в Конго продолжается вооруженный конфликт между правительственныим силами и различными группировками.

В соседней стране Уганда был также зафиксирован случай заражения Эболой. Девятилетняя девочка, которая приехала из Конго несколько дней назад, скончалась от вируса в пятницу, 30 августа.

Лихорадка Эбола

Геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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