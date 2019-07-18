 Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 30.08.2019

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Мир

Число жертв Эболы в ДР Конго превысило 2000 человек

Власти ДР Конго не могут остановить вспышку Эболы, которая началась год назад. В соседней Уганде также зафиксированы случаи заражения.

BG Ebola-Ausbruch im Kongo (Getty Images/AFP/P. Tulizo)

Вспышка Эболы в Конго

Количество жертв лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго продолжает расти. Об этом, как передает Reuters в пятницу, 30 августа, свидетельствуют данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).  Более 3000 случаев заражения были зафиксированы в стране с момента вспышки эпидемии в 2018 году, 2000 из них - со смертельным исходом.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус потребовал остановить распространение Эболы как можно скорее. Он также пообещал, что организация и дальше будет бороться со вспышкой лихорадки. Так, например, уже более 200000 человек в Демократической Республике Конго были вакцинированы.

Борьба с вирусом осложняется из-за недоверия населения к медицинскому персоналу. Кроме того, в Конго продолжается вооруженный конфликт между правительственныим силами и различными группировками.

Контекст

ВОЗ зафиксировала первый случай заражения вирусом Эболы в конголезской Гоме, откуда болезнь может распространиться на другие страны региона.

Просьба пересмотреть результаты выборов от оппозиционного кандидата Файулу была отклонена. Победителем объявлен Чисекеди. Файулу призвал граждан выйти на улицы с протестами.

В соседней стране Уганда был также зафиксирован случай заражения Эболой.  Девятилетняя девочка, которая приехала из Конго несколько дней назад, скончалась от вируса в пятницу, 30 августа.

Лихорадка Эбола

Геморрагическая лихорадка Эбола - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. По данным ВОЗ, во время последней крупной эпидемии Эболой заразились 28,6 тысячи человек, более 11,3 тысячи скончались.

Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба.

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    Автор: Петер Хилле, Андрей Гурков


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Сенсация в поисках противоядия лихорадке Эбола?

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Вирус Эбола: угроза глобальной эпидемии нарастает

В Западной Африке жертвами лихорадки Эбола стали уже более 4500 человек. С начала октября сообщения о смертях пациентов и о случаях заражения все чаще поступают из США и Европы.  

Ссылки в интернете

Публикация информагенства Reuters

Аудио- и видеофайлы по теме

Сенсация в поисках противоядия лихорадке Эбола?  

Лихорадка Эбола уже в Европе - испанцы в шоке  

В США зафиксирован новый случай заражения вирусом Эбола  

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