 Число жертв урагана ″Флоренс″ в США превысило 30 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.09.2018

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Мир

Число жертв урагана "Флоренс" в США превысило 30

Большинство погибших - в штате Северная Каролина. Материальный ущерб уже превышает 17 миллиардов долларов.

Наводнение после шторма

Число жертв урагана "Флоренс" на востоке США выросло до 31. Больше всего пострадал штат Северная Каролина, где погибли 25 человек, сообщило в понедельник, 17 сентября, местное ведомство по чрезвычайным ситуациям. Еще шесть человек стали жертвами стихии в Южной Каролине. Материальный ущерб, по оценкам экспертов, превышает 17 миллиардов долларов.

Контекст

После ослабления шторма в регионе продолжает подниматься уровень воды в реках. Около 1500 дорог в настоящее время являются непроходимыми, сообщило Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA). В городе Вилмингтон от внешнего мира отрезаны сотни жителей. Большинство школ в пострадавших районах остаются закрытыми.

Между тем Национальный центр по наблюдению за ураганами США заявил о том, что  "Флоренс" потерял характеристики тропического циклона и в настоящее время является пост-тропическим циклоном. Максимальная скорость ветра теперь не достигает 11 м/с. Центр шторма находится в 125 км от города Моргантаун (штат Западная Вирджиния), он движется в северо-восточном направлении.

14 сентября ураган, ранее охарактеризованный Национальным ураганным центром (NHC) как "крайне опасный", ослаб до тропического шторма. Ранее в Северной и Южной Каролинах, штатах Виргиния и Мэриленд, а также в Вашингтоне было объявлено чрезвычайное положение. Власти призвали укрыться в безопасное место около 1,7 млн человек. В некоторых районах Северной Каролины из-за непогоды отключилась электроэнергия, без света остались более 760 тысяч человек.

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  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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