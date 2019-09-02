 Число жертв урагана ″Дориан″ на Багамах растет | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.09.2019

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Мир

Число жертв урагана "Дориан" на Багамах растет

В результате урагана "Дориан" на Багамах погибли не менее 7 человек. Власти опасаются, что число жертв возрастет. "Дориан" движется в сторону американского штата Флорида.

Последствия урагана Дориан на Багамских островах

Последствия урагана "Дориан" на Багамских островах

В результате разрушений, причиненных ураганом "Дориан", на Багамских островах погибли не менее семи человек. Власти опасаются, что фактическое число жертв окажется больше, заявил премьер-министр Содружества Багамских Островов Хьюберт Миннис на пресс-конференции вечером 3 сентября. Он назвал ураган "одним из величайших национальных кризисов в истории страны".

Контекст

Шторм высшей категории разрушил или повредил около 13 тысяч жилых домов, заявили власти на Багамах. Международный Красный Крест уже выделил на ликвидацию последствий урагана более 220 тысяч евро. (02.09.2019)

Президент намерен сосредоточиться на подготовке к урагану второй категории, который скоро достигнет США. В Варшаву на церемонию по случаю 80-летия начала Второй мировой войны поедет вице-президент Пенс. (30.08.2019)

К вечеру 3 сентября ураган несколько ослаб и двинулся в направлении юго-восточного побережья США. Согласно прогнозам, 4 сентября днем по местному времени "Дориан" пройдет вблизи штата Флорида, откуда направится к Джорджии и Южной Каролине. Во Флориде уже предупреждены об эвакуации более миллиона человек.

"Дориан" разрушил тысячи домов

По прогнозам Национального ураганного центра (NHC), порывы ветра "Дориана" останутся сильными еще в течение ближайших нескольких дней. Ураган и вызванные им затопления разрушил тысячи домов. В частности, пострадала большая часть населенного пункта Марш-Харбор, где проживают 6000 человек. В общей сложности на оказавшихся на пути "Дориана" территориях проживали около 76 тысяч человек.  

Ураган обрушился на Багамы 1 сентября. Порывы ветра почти достигали скорости 300 км/ч, в связи с чем "Дориану" была присвоена самая высокая - пятая - степень опасности. Затем скорость снизилась до 175 км/ч (вторая ступень).

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