 Число жертв урагана ″Дориан″ достигло 20 | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 05.09.2019

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Мир

Число жертв урагана "Дориан" достигло 20

Власти Багамских островов ожидают, что число жертв возрастет, поскольку спасательные работы только начались. "Дориан" вновь усилился до урагана третьей категории. По данным ООН, в помощи нуждаются 70 тысяч человек.

Разрушения на Багамах

Разрушения на Багамах

Число жертв разрушительного урагана "Дориан" на Багамских островах выросло до 20, сообщило министерство здравоохранения страны в среду, 4 сентября. В ведомстве полагают, что число погибших увеличится, поскольку поисково-спасательные операции только начались. Ранее сообщалось о семи погибших.

1 сентября ураган "Дориан", который на тот момент усилился до максимальной, пятой категории, обрушился на острова Абако в северо-восточной части Багамских островов. Сила ветра достигала 300 километров в час. Это был самый мощный ураган на Багамах за все время мониторинга в современной истории.

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Катастрофические разрушения

По данным ООН, на островах Абако и Большой Багама до 70 тысяч человек нуждаются в неотложной помощи из-за нехватки продовольствия, воды, а также из-за катастрофических разрушений. Туда пока можно попасть лишь на вертолете, поскольку аэропорты в регионе затоплены или повреждены.

Между тем ураган "Дориан" на пути вдоль юго-восточного побережья США вновь усилился со второй до третьей категории. В настоящее время ураган направляется в сторону прибрежных регионов штатов Джорджия, Северная и Южная Каролина и Виргиния. Эксперты предупреждают об угрозе опасных для жизни наводнений и ветров. В настоящее время скорость порывов ветра достигает 185 километров в час. Эксперты ожидают ослабления урагана 4-5 сентября.

В среду "Дориан" опасно близко подошел к побережью Флориды. На регион обрушились штормовые ветры и проливные дожди. В то же время ураган, вопреки прогнозам, так и не достиг суши на территории США.

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    Автор: Александра Елкина


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