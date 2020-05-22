Число жертв урагана "Амфан" - почти 100 человек

На востоке Индии и в Бангладеш в пятницу, 22 мая, начались восстановительные работы после самого мощного циклона за более чем два десятилетия. Ураган "Амфан" оставил после себя полосу разрушений протяженностью в сотни километров. Основной удар пришёлся на штат Западная Бенгалия. Число погибших здесь достигло 72 человек. Ураганный ветер снес тысячи строений. Затоплен аэропорт Калькутты. Десятки тысяч домов остались без кровли, более миллиона домохозяйств - без света. По словам местных властей, воздействие "Амфана" оказалось для штата Западная Бенгалия более разрушительным, чем пандемия коронавируса.
В Бангладеш жертвами стихии стали по меньшей мере 25 человек. В этой стране уничтожены тысячи полей, а также ферм по выращиванию крабов и креветок, многие города и насленные пункты остались без электроснабжения.
Первыми удар стихии в среду приняли острова Дигха (Индия, штат Западная Бенгалия) и Хатия (Бангладеш). Скорость ураганного ветра доходила до 200 км/ч. Метеорологическое управление Индии классифицировало "Амфан" как суперциклонический шторм (наивысшая классификация шторма). В Индии было эвакуировано около 600 тысяч человек, в Бангладеш - 2,6 миллиона.
Шторм, ставший самым разрушительным ураганом после циклона 1999 года, унесшего около 10 тысяч жизней, обрушился на регион в разгар пандемии коронавируса, что создает риск новых очагов заражения в одной из самых густонаселенных частей Азии. Размещение с соблюдением социальной дистанции сотен тысяч людей, пострадавших от урагана, становится большой проблемой. Тем временем, число инфицированных SARS-CoV-2 Индии превысило 100 тысяч человек, в Бангладеш зафиксировано 25 тысяч.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Тайфун "Хайян"
Обрушившийся на Филиппины тайфун - вероятно, самый мощный тропический циклон за всю историю метеонаблюдений. Ученые полагают, что на силу и частоту тайфунов и ураганов оказывают влияние изменения климата. Однако о стопроцентном подтверждении этой теории говорить пока рано.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Тропические циклоны
Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
"Кольца змеи"
Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Глаз бури
В центре тропического циклона возникает так называемый "глаз бури" диаметром от 20 до 60 километров. Облака образуют вокруг него своеобразный "амфитеатр". Погода в штилевом центре - преимущественно ясная, ветер - слабый.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Под ударом стихии
Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".
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Тайфуны, ураганы и торнадо
Торнадо
В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.
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Тайфуны, ураганы и торнадо
География
Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.
Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина