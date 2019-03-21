Число жертв серии взрывов в Шри-Ланке достигло 290 человек

Жертвами серии взрывов в трех городах Шри-Ланки стали, по последним данным полиции, 290 человек. Около 500 человек пострадали. Об этом власти в Коломбо сообщили в понедельник, 22 апреля. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрывы в гостиницах и католических храмах. Правоохранительные органы задержали 13 подозреваемых в причастности к преступлениям.

В Шри-Ланке после террористической атаки, как называют ее власти, фактически введено чрезвычайное положение: введен комендантский час, органичен доступ к социальным сетям, закрыты школы и университеты. Между тем полиция собирается расследовать распространившиеся сообщения о том, что разведка страны знала о готовящихся терактах, но не сделала ничего для их предотвращения. Два министра в правительстве Шри-Ланки прямо говорят о провале спецслужб, сообщает агентство AP.

Взрывы в трех пятизвездочных отелях в Коломбо, а также в трех католических храмах прогремели в воскресенье почти одновременно. Позже появилась информация о седьмом и восьмом взрыве -один из них был устроен смертником, когда полиция пришла к нему с обыском. Среди погибших - 32 иностранных гражданина из более чем 10 государств, сообщили местные туристические ведомства. Среди них - граждане США, Великобритании, Португалии, Китая, Нидерландов, Бельгии, Турции, Японии, Индии, Бангладеш и Пакистана.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе в своем микроблоге в Twitter резко осудил "трусливые нападения на наш народ" и призвал всех граждан оставаться "сплоченными и сильными в это трагическое время".

Христианское меньшинство

Католики составляют лишь 6 процентов населения преимущественно буддистской Шри-Ланки, однако они считаются объединяющей силой в стране, поскольку членами католической церкви являются и тамилы, и сингалы.

Кровопролитная гражданская война в Шри-Ланке, продолжавшаяся 26 лет, закончилась в 2009 году. Сепаратисты-тамилы боролись на создание независимого государства в северной части страны. Армия жесткими методами одержала победу в этой войне. ООН обвиняет обе стороны в совершении военных преступлений.

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