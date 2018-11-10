Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека

В Калифорнии число жертв опустошительных лесных пожаров увеличилось как минимум до 31 человека. Только в результате пожара в районе города Парадайс в северной части этого американского штата погибли 29 человек. Это означает, что только в этом очаге бедствия погибло как минимум столько же людей, сколько во время самого трагического лесного пожара в истории Калифорнии в 1933 году.

"Сегодня обнаружены останки еще шести человек. Это означает, что общее количество жертв увеличилось до 29", - сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции в воскресенье, 11 ноября. Власти опасаются, что реальное число погибших окажется еще выше, поскольку многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

На тушение пожаров в Калифорнии может потребоваться три недели

Пожар Camp Fire на севере Калифорнии уже опустошил 45 тысяч гектаров. Только в городе Парадайс огнем разрушено свыше 6400 домов. По данным ведомства по пожаротушению Cal Fire, на воскресенье было ликвидировано лишь 25 процентов очагов возгорания. Власти полагают, что на тушение огня потребуется еще три недели.

К югу от Парадайса в результате пожара Woolsey Fire погибли не менее двух человек. Их обгоревшие трупы найдены в автомобиле между Лос-Анджелесом и Малибу. В целом в результате пожаров в Калифорнии до четверти миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Сильные ветры затрудняют тушение огня.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун предупредил, что в ближайшие годы сильные лесные пожары в штате только усилятся из-за жары и засухи. "Это не новая нормальность. Это новая ненормальность", - констатировал он в этой связи.

Смотрите также:

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне Пожар вспыхнул поздней ночью Крупный пожар в лондонской многоэтажке вспыхнул 14 июня. В 24-этажном здании огнем были охвачены этажи со второго до самого верхнего.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне "Обрушение здания -лишь вопрос времени" Актер и писатель Тим Дауни, проживающий неподалеку от места пожара, заявил: "Это ужасно. Все здание охвачено огнем. Оно пропало. Его обрушение - это лишь вопрос времени".

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне Жильцы предупреждали об опасности пожара После строительных работ у дома остались горы пожароопасного мусора.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне Перед горящим домом собрались перепуганные родственники Пострадавшее от пожара здание было построено в 1974 году. В нем 120 квартир.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне К борьбе с огнем привлечены сотни пожарных Пожарные вынуждены работать в противогазах в экстремально трудных условиях.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне К дому стянуты десятки карет скорой помощи Первую помощь медики оказывают в здании ресторана, расположенного рядом с горящим домом.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне Пять лондонских больниц принимают пострадавших Не менее 79 человек получили ожоги различной тяжести и отравились угарным газом.

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне Власти сообщили о жертвах Жертвами пожара стали не менее 12 человек. Автор: Сергей Ромашенко

