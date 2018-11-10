 Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.11.2018

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Мир

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека

В Калифорнии число жертв лесного пожара только в городе Парадайс сравнялось с рекордным, зафиксированным в 1933 году. Спасатели полагают, что на тушение огня по всему штату уйдет еще три недели.

Пожары в Калифорнии

В Калифорнии число жертв опустошительных лесных пожаров увеличилось как минимум до 31 человека. Только в результате пожара в районе города Парадайс в северной части этого американского штата погибли 29 человек. Это означает, что только в этом очаге бедствия погибло как минимум столько же людей, сколько во время самого трагического лесного пожара в истории Калифорнии в 1933 году.

"Сегодня обнаружены останки еще шести человек. Это означает, что общее количество жертв увеличилось до 29", - сообщил шериф округа Бьютт Кори Хонеа на пресс-конференции в воскресенье, 11 ноября. Власти опасаются, что реальное число погибших окажется еще выше, поскольку многие люди все еще числятся пропавшими без вести.

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На тушение пожаров в Калифорнии может потребоваться три недели

Пожар Camp Fire на севере Калифорнии уже опустошил 45 тысяч гектаров. Только в городе Парадайс огнем разрушено свыше 6400 домов. По данным ведомства по пожаротушению Cal Fire, на воскресенье было ликвидировано лишь 25 процентов очагов возгорания. Власти полагают, что на тушение огня потребуется еще три недели.

К югу от Парадайса в результате пожара Woolsey Fire погибли не менее двух человек. Их обгоревшие трупы найдены в автомобиле между Лос-Анджелесом и Малибу. В целом в результате пожаров в Калифорнии до четверти миллиона жителей были вынуждены покинуть свои дома. Сильные ветры затрудняют тушение огня.

Губернатор Калифорнии Джерри Браун предупредил, что в ближайшие годы сильные лесные пожары в штате только усилятся из-за жары и засухи. "Это не новая нормальность. Это новая ненормальность", - констатировал он в этой связи.

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    Автор: Сергей Ромашенко


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