 Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.02.2020

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Мир

Число жертв нового коронавируса превысило 1000 человек

За сутки количество скончавшихся в результате заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае увеличилось на 108 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев приходится на провинцию Хубэй.

Врачи в больнице Уханя

Врачи в больнице Уханя

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 1 016 человек, сообщает Госкомитет здравоохранения КНР во вторник, 11 февраля. За день оно увеличилось на 108 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев  - 103 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, который является эпицентром распространения коронавируса

Контекст

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Выделенный у панголина коронавирус на 99 процентов идентичен геному 2019-nCoV заболевших людей. При этом панголин может быть не единственным промежуточным хозяином. (07.02.2020)

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек (прирост за сутки 2 478 случаев, их них 2 097 в Хубейе). 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7 333  находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3 996 человек.

На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах.

ВОЗ готовит глобальную программу действий

11 февраля в Женеве начинается двухдневный глобальный форум Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для выработки мер по борьбе с новым коронавирусом. В нем примут участие около 400 экспертов из разных стран мира.

Основная цель форума - скоординировать международные усилия в сфере разработки методов лечения и вакцин. В ходе обсуждений будут рассмотрены такие вопросы, как определение источника вируса, обмен биологическими образцами и генетическими последовательностями. Ожидается, что на встрече будет выработана глобальная программа исследований.

"Мы должны потушить этот пожар, прежде чем он выйдет из-под контроля", - заявил на брифинге в Женеве глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 01:50

Как отразится эпидемия коронавируса на туризме в России

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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