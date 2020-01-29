 Число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.02.2020

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Мир

Число жертв нового коронавируса превысило уровень пандемии SARS

Уже 813 человека скончались после заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сообщили власти провинции Хубэй. Пандемия коронавируса SARS в 2002-2003 годах унесла жизни 774 человек.

Медики и пациенты перед приемным отделением больницы в Ухани

Медики и пациенты перед приемным отделением больницы в Ухани

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 813 человек, сообщили в воскресенье, 9 февраля, власти провинции Хубэй, с которой началось распространение вируса. Это уже больше, чем во время пандемии коронавируса SARS в 2002-2003 годах, тоже начавшейся в Китае. Тогда умерли 774 человека.

Контекст

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По данным на  9 февраля число зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 37 тысяч, свыше 6 тысяч больных находятся в тяжелом состоянии.

Большинство случаев заболевания приходится на Китай, где на территории всей страны заражение подтверждено у 37198 человек. В 24 странах за пределами Поднебесной насчитывается более 300 заболевших, один человек погиб, сообщает ВОЗ.

ВОЗ: делать прогнозы рано

Как заявил эксперт ВОЗ Майкл Райан, ситуация с распространением вируса в провинции Хубэй, возможно, стабилизировалась, однако делать какие-либо прогнозы о дальнейшем течении эпидемии пока рано. Это может быть "затишьем перед бурей", цитирует ученого Reuters.

Вирус 2019-nCoV, вызывающий тяжелую форму пневмонии, распространился на трех континентах после начала эпидемии в городе Ухань в провинции Хубэй в конце декабря 2019 года.

Тем временем Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 50 млн человек. Ряд стран начали вывозить своих граждан из Китая.

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  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

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  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Смотреть видео 03:07

Что делать, чтобы не заразиться коронавирусом?

Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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