 Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 59 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 59 человек

Большинство погибших обнаружено в городе Парадайс в северной части американского штата. Огонь выжег почти всю территорию национального парка в Санта-Монике.

Пожары в Калифорнии

В Калифорнии жертвами опустошительных лесных пожаров стали уже не менее 59 человек. В разрушенном огнем городке Парадайс в северной части этого американского штата спасатели обнаружили еще восемь трупов, сообщил шериф Кори Хонеа в среду, 14 ноября. В результате число жертв пожара Camp Fire увеличилось до 56 человек.

Контекст

Необдуманная политика в сфере защиты земного климата может обернуться для бизнеса убытками. Таково мнение Клауса Тёпфера, бывшего руководителя Программы ООН по окружающей среде. (01.09.2010)

Большинство немецких экспертов уверены в том, что экстремальные погодные условия и участившиеся в последнее время по всему миру природные катастрофы имеют прямое отношение к глобальному изменению климата. (10.08.2010)

Между тем в результате лесного пожара к югу от Малибу, где проживают многочисленные звезды Голливуда, погибли еще не менее трех человек. Власти Калифорнии обнародовали список имен 130 человек, пропавших без вести. Большинство из них - жители городка Парадайс.

Около 500 спасателей вместе со специально обученными собаками прочесали опустошенную огнем территорию в поиске новых жертв.

Пожары уничтожили также значительную часть территории национальных парков и заповедных зон. Так в результате пожара Woolsey Fire выгорело более 83 процентов земли в национальном парке Santa Monica Mountain Recreational Area. В среду администрация парка объявила о закрытии всех парковых дорожек.

Смотрите также:

  • В 24-этажном здании огнем охвачены этажи со второго до самого верхнего.

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    Пожар вспыхнул поздней ночью

    Крупный пожар в лондонской многоэтажке вспыхнул 14 июня. В 24-этажном здании огнем были охвачены этажи со второго до самого верхнего.

  • default

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    "Обрушение здания -лишь вопрос времени"

    Актер и писатель Тим Дауни, проживающий неподалеку от места пожара, заявил: "Это ужасно. Все здание охвачено огнем. Оно пропало. Его обрушение - это лишь вопрос времени".

  • Großbritannien Großbrand in Londoner Hochaus (Reuters/T. Melville)

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    Жильцы предупреждали об опасности пожара

    После строительных работ у дома остались горы пожароопасного мусора.

  • Пострадавшее от пожара здание было построено в 1974 году. В нем 120 квартир.

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    Перед горящим домом собрались перепуганные родственники

    Пострадавшее от пожара здание было построено в 1974 году. В нем 120 квартир.

  • Пожарные вынуждены работать в противогазах в экстремально трудных условиях.

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    К борьбе с огнем привлечены сотни пожарных

    Пожарные вынуждены работать в противогазах в экстремально трудных условиях.

  • Großbritannien London Krankenhäuser (Reuters/S. Wermuth)

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    К дому стянуты десятки карет скорой помощи

    Первую помощь медики оказывают в здании ресторана, расположенного рядом с горящим домом.

  • Не менее 79 человек получили ожоги различной тяжести и отравились угарным газом.

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    Пять лондонских больниц принимают пострадавших

    Не менее 79 человек получили ожоги различной тяжести и отравились угарным газом.

  • Жертвами пожара стали не менее 12 человек.

    Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

    Власти сообщили о жертвах

    Жертвами пожара стали не менее 12 человек.

    Автор: Сергей Ромашенко


Смотреть видео 26:30
Now live
26:30 мин

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе" (06.08.2018)

 

Контекст

Пожар в жилой высотке Grenfell Tower в Лондоне

Десятки человек пострадали из-за сильного пожара в 24-этажном жилом здании. (14.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе" (06.08.2018)  

Когда зеваки мешают спасателям  

Лето катастроф: землетрясения, наводнения, ураганы, пожары...  

Также по теме

Waldbrände Kalifornien Thousand Oaks Weinberg

Число жертв пожаров в Калифорнии увеличилось до 31 человека 12.11.2018

В Калифорнии число жертв лесного пожара только в городе Парадайс сравнялось с рекордным, зафиксированным в 1933 году. Спасатели полагают, что на тушение огня по всему штату уйдет еще три недели.

USA Waldbrände in Kalifornien

Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 50 человек 14.11.2018

На севере Калифорнии найдены еще шесть трупов, число жертв лесных пожаров достигло 50 человек. Это крупнейшая катастрофа такого рода в штате. Калифорния объявлена зоной стихийного бедствия.

USA | Waldbrände in Californien

Число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 25 человек 11.11.2018

В окрестностях города Парадайс на севере штата погибли 23 человека. Еще двое стали жертвами огня в Малибу, власти которого накануне призвали жителей к срочной эвакуации.

Реклама

Самые читаемые

Путина заставили в Сингапуре пройти через рамку металлоискателя  

Российские адвокаты предостерегли от выхода РФ из Совета Европы  

Завод в Светлогорске - пример неудачи китайских инвестиций в Беларуси?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно