Число жертв лесных пожаров в Калифорнии достигло 59 человек

В Калифорнии жертвами опустошительных лесных пожаров стали уже не менее 59 человек. В разрушенном огнем городке Парадайс в северной части этого американского штата спасатели обнаружили еще восемь трупов, сообщил шериф Кори Хонеа в среду, 14 ноября. В результате число жертв пожара Camp Fire увеличилось до 56 человек.

Между тем в результате лесного пожара к югу от Малибу, где проживают многочисленные звезды Голливуда, погибли еще не менее трех человек. Власти Калифорнии обнародовали список имен 130 человек, пропавших без вести. Большинство из них - жители городка Парадайс.

Около 500 спасателей вместе со специально обученными собаками прочесали опустошенную огнем территорию в поиске новых жертв.

Пожары уничтожили также значительную часть территории национальных парков и заповедных зон. Так в результате пожара Woolsey Fire выгорело более 83 процентов земли в национальном парке Santa Monica Mountain Recreational Area. В среду администрация парка объявила о закрытии всех парковых дорожек.

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