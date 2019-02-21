 Численность немецкой партии ″зеленых″ достигла рекорда | Новости из Германии о Германии | DW | 25.02.2019

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Германия

Численность немецкой партии "зеленых" достигла рекорда

В 2018 году зафиксирован сильнейший приток новых членов "Союза-90"/"зеленых" с момента основания партии. В ее рядах становится больше женщин, молодежи и восточных немцев.

Флаг партии Союза-90/зеленые

Флаг партии "Союза-90"/"зеленые"

В 2018 году к немецкому "Союзу-90"/"зеленые" присоединилось более 10,2 тысяч человек, что стало рекордом для партии со времени ее основания в 1993 году. Об этом сообщил председатель правления партии Михаэль Кельнер (Michael Kellner) в интервью газете "Die Welt", опубликованном в понедельник, 25 февраля. По его словам, в настоящий момент партия насчитывают более 75,3 тысячи членов, что также стало для нее рекордным показателем.

Контекст

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Среди членов партии становится все больше женщин, молодежи и восточных немцев, отметил Кельнер. В частности, самый сильный приток новых членов зафиксирован на востоке Германии. Так, если по всей стране численность партии выросла на 15,75%, то в восточных землях Бранденбурге и Саксонии прирост составил 26 и 23 процента соответственно.

"АдГ" "растормошила" восточных немцев 

В среднем число членов партии "зеленых" в Восточной Германии, не считая Берлина, выросло более, чем на 19 процентов, сообщил Кельнер. Он объясняет эту тенденцию тем, что популярность таких правопопулистских сил, как партия "Альтернатива для Германии" и движение Pegida "растормошила" восточных немцев, которые "хотят выступать за усиление демократии и большей открытости миру".

В свою очередь, доля женщин в рядах "Союза-90"/"зеленых" - и без того самая высокая среди все немецких партий - выросла с 39,8 до 40,5 процента. В то же время средний возраст "зеленых" снизился с 49,5 до 49 лет.

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