Чешскую организацию "Человек в беде" признали в России нежелательной

Министерство юстиции РФ внес чешскую НКО "Человек в беде" ("Člověk v tísni, o.p.s", "People In Need"), осуществляющую проекты по оказанию гуманитарной помощи, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Минюста.

Как указали в министерстве, соответствующее решение было принято 7 ноября на уровне одного из заместителей генпрокурора РФ. По его версии, организация причастна к нарушению прав и свобод граждан России. Детального обоснования в заявлении Минюста, однако, не приводится.

"Наши действия раздражают"

В комментарии к решению Минюста, опубликованном на сайте чешской НКО, в частности, отмечается, что организация на данный момент прекращает "всякую активность, направленную на поддержку российских партнеров и друзей, чтобы не ставить их под угрозу". Но это не означает, что она вообще перестанет работать в России. В заявлении отмечается, что президент "Владимир Путин хочет править в России жесткой рукой", поэтому деятельность организации, направленная на поддержку гражданского общества в РФ, "раздражает российский режим, потому что он не хочет работать прозрачно, демократически и не хочет находиться под публичным контролем".

Поддержка демократии более чем в 40 странах

Как в свою очередь отметила председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, "Человек в беде" "занимается прямой гуманитарной помощью и поддержкой демократии" более чем в 40 странах мира. Правозащитница напомнила, что именно чешская НКО первая смогла снарядить продовольственные конвои в Чечню во время второй чеченской войны. Снабжение осуществлялось под охраной российских военнослужащих.

Организация также обеспечивает нуждающимся психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии.

Наконец, НКО каждый год проводит в Праге кинофестиваль документальных фильмов о правах человека "Один Мир".

Следующий такой смотр состоится в марте 2020 года.

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