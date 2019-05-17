Чешский суд осудил капрала, воевавшего в Донбассе

Суд в чешском городе Пардубице в пятницу, 17 апреля, признал военнослужащего Эрика Эшту виновнымв участии в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года и лишил воинского звания капрала. Относительная мягкость приговора подсудимому, обвиняемому в террористической деятельности, была вызвана тем, что следствие не доказало его участие в конкретном теракте.

В обвинительном заключении говорится, что в 2015 году Эшту получил транзитную визу в Россию. В начале апреля он вылетел в Ростов-на-Дону, откуда на автобусе добрался до Донецка, где вступил в ряды вооруженных формирований сепаратистов. По данным прокуратуры, Эшту четыре недели охранял окопы, ухаживал за оружием и непосредственно участвовал в обстрелах.

Чешские суды расследуют более десяти дел о помощи сепаратистам

Вернувшись на родину, Эшту решил поступить на службу в десантные войска, но во время отбора рассказал будущим сослуживцам, как воевал в Украине. Информация об этом дошла до военной полиции, которая обнаружила в социальных сетях фотографии Эшту в Украине, где он позировал в военной форме с автоматом.

Сам чех заявил, что ездил в Донецк в гости и не участвовал в боевых действиях. Капрал утверждает, что стрелял из пистолета "в руинах одного подземелья", а форму и оружие одолжил для фотосессии. Его адвокат намерен обжаловать приговор.

По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более десяти дел об участии граждан страны в боевых действиях на востоке Украины.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Прошитые пулями Изрешеченный шрапнелью автофургон и полуразрушенный дом - немые свидетели упорных боев в Донецкой области. Корпус брошенной машины уже успел покрыться ржавчиной, а конца конфликту не видно.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Брошенные дома Десятки домов вокруг донецкого аэропорта стали непригодны для проживания после артобстрелов. Их хозяева вынуждены были оставить жилье, спасаясь бегством.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Аварийный ремонт Часть крыши этого дома была разрушена в ходе боев. Мужчины занимаются ее временным аварийным ремонтом, чтобы жильцы по крайней мере были защищены от дождя. Но надежной защиты от обстрелов и атак нет.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Оставаться или бежать? На месте дома этого мужчины остались одни руины. Тем не менее, он не уверен в том, что есть смысл отстраивать дом заново. Эта фотография была сделана в конце октября, и тогда в Донбассе было еще не так холодно, как сейчас.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Пришла зима В ходе боев в Донбассе были разрушены не только жилые дома, пострадали также и объекты жизнеобеспечения. Как, например, эта станция по очистке питьевой воды. Системы водо-, электро- и газоснабжения в регионе все сложнее поддерживать в работоспособном состоянии.

Почти забытый конфликт в Донбассе и его жертвы Жизнь на чемоданах Эта семья потеряла свой дом более трех лет назад. С тех пор люди живут в крошечной комнате в общежитии - в весьма стесненных условиях. Автор: Кристоф Хассельбах, Владимир Дорохов

