Чешский суд осудил капрала, воевавшего в Донбассе

Месяц службы у пророссийских сепаратистов на востоке Украины привел чешского военнослужащего на скамью подсудимых.
Суд в чешском городе Пардубице в пятницу, 17 апреля, признал военнослужащего Эрика Эшту виновнымв участии в боевых действиях на стороне пророссийских сепаратистов на востоке Украины. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с отсрочкой на четыре года и лишил воинского звания капрала. Относительная мягкость приговора подсудимому, обвиняемому в террористической деятельности, была вызвана тем, что следствие не доказало его участие в конкретном теракте.
В обвинительном заключении говорится, что в 2015 году Эшту получил транзитную визу в Россию. В начале апреля он вылетел в Ростов-на-Дону, откуда на автобусе добрался до Донецка, где вступил в ряды вооруженных формирований сепаратистов. По данным прокуратуры, Эшту четыре недели охранял окопы, ухаживал за оружием и непосредственно участвовал в обстрелах.
Чешские суды расследуют более десяти дел о помощи сепаратистам
Вернувшись на родину, Эшту решил поступить на службу в десантные войска, но во время отбора рассказал будущим сослуживцам, как воевал в Украине. Информация об этом дошла до военной полиции, которая обнаружила в социальных сетях фотографии Эшту в Украине, где он позировал в военной форме с автоматом.
Сам чех заявил, что ездил в Донецк в гости и не участвовал в боевых действиях. Капрал утверждает, что стрелял из пистолета "в руинах одного подземелья", а форму и оружие одолжил для фотосессии. Его адвокат намерен обжаловать приговор.
По информации чешских СМИ, правоохранители Чехии расследуют еще более десяти дел об участии граждан страны в боевых действиях на востоке Украины.
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