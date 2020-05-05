 Чешский политик призвал Еврокомиссию повлиять на Россию | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2020

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Европа

Чешский политик призвал Еврокомиссию повлиять на Россию

Демонтаж памятника Коневу, указывается в письме, вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и недопустимым вмешательством во внутренние дела Праги и Чехии.

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Демонтаж памятника Коневу в Праге

Глава (староста) шестого района Праги Ондржей Коларж, на территории которого располагался демонтированный памятник советскому маршалу Ивану Коневу, обратился к председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) с открытым письмом с призывом указать России на недопустимость "гибридной войны в отношении Чехии". Об этом во вторник, 5 мая, сообщает "Чешское радио".

Коларж напомнил, что памятник является собственностью муниципалитета и власти, в соответствии с чешским законодательством, вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Однако, "демонтаж памятника с постамента вызвал совершенно неуместную реакцию со стороны России, которая решила ответить угрожающим и недопустимым вмешательством во внутренние дела района, Праги и Чешской Республики", отмечается в письме. Политик проинформировал главу Еврокомиссии, что чехов уже год российские медиа называют нацистами, его самого гауляйтером (в гитлеровской Германии: высшая партийная должность в НСДАП на региональном уровне – Ред.), а российские чиновники и сотрудники посольства "через соцсети и дезинформационные сайты призывают граждан Чехии к физической ликвидации причастных к демонтажу памятника".

Россия, указывается в письме, "ведет гибридную войну против ЕС". "Поведение, которое мы знаем со времен Советского Союза, неприемлемо для нашей цивилизации и не должно допускаться. Если мы, как Европа, будем уступать давлению этой псевдо супердержавы, этого восточного гиганта на глиняных ногах, это не будет означать ничего кроме медленного, но верного краха либеральной демократии", - уверен Коларж.

Под полицейской защитой

В конце апреля сразу несколько чешских изданий сообщили, что Ондржей Коларж, а также мэр чешской столицы Зденек Гржиб были взяты под полицейскую защиту в связи с возможным покушением на их жизнь. Утверждалось, что Коларж вызвал гнев Москвы демонтажом памятника Коневу, а Гржиб – переименованием площади Pod kaštany (Под каштанами), перед посольством РФ в чешской столице в честь Бориса Немцова. Еженедельник "Respekt", в частности, сообщил, что в Прагу с дипломатическим паспортом прибыл "сотрудник российской спецслужбы", в багаже которого находился сильнодействующий яд рицин.

Москва назвала это сообщение "уткой", однако прибытие в Прагу человека с российским дипломатическим паспортом подтвердил глава МИД Чехии, отказавшись, впрочем, комментировать сообщение о рицине в его багаже.

3 мая вице-премьер чешского правительства Карел Гавличек заявил в телеинтервью, что российские угрозы пражским политикам неприемлемы, но правительство примет ответные меры, в том числе возможную высылку некоторых дипломатов, только после подтверждения информации силами безопасности Чехии. 
 

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  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

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    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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