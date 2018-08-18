 Чешские кинематографисты проведут голодовку в поддержку Сенцова | Новости из Германии о Европе | DW | 20.08.2018

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Европа

Чешские кинематографисты проведут голодовку в поддержку Сенцова

"Цепную" голодовку чешских деятелей кино в поддержку Сенцова инициировал режиссер Вит Янечек. Ранее кинематографисты Чехии уже обращались к своим властям с просьбой выступить в поддержку Сенцова.

Олег Сенцов в колонии

Олег Сенцов в колонии

Во вторник, 21 августа, начнется "цепная" голодовка чешских кинематографистов в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом накануне запланированного события сообщило "Радио Прага" со ссылкой на Чешское информационное агенство (ЧТК). Одним из инициаторов голодовки называют 48-летнего режиссера-документалиста Вита Янечека, автора более 15 фильмов. Подробности акции кинематографистов не сообщаются.

Контекст

К обострившемуся в процессе голодовки заболеванию сердца добавились проблемы с почками и печенью. Об этом в эксклюзивном интервью DW рассказал адвокат Олега Сенцова Дмитрий Динзе. (09.08.2018)

В трагический финал голодовки Олега Сенцова не хочется верить. Режиссер должен творить, а не умирать в тюрьме. Но важнее оставаться живым в борьбе за свободу, считает Сергей Руденко. (10.08.2018)

Ранее, напоминает радиостанция, чешские кинематографисты уже обращались к депутатам Нижней палаты парламента и сенаторам с призывом выступить в поддержку объявившего голодовку режиссера и направить протест в связи с делом Сенцова российским властям.

14 мая 2018 года Олег Сенцов, приговоренный к 20 годам колонии строгого режима, объявил голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных. С 28 мая он начал получать в колонии поддерживающую терапию.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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