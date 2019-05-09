Чеченские преступные кланы встревожили МВД Германии

Сообщения немецких СМИ о деятельности в Германии преступных кланов - в том числе, чеченских - привлекли внимание министра внутренних дел Хорста Зеехофера (Horst Seehofer). "Борьба с клановой преступностью имеет для меня первостепенное значение", - процитировал министра пресс-секретарь МВД Стив Альтер (Steve Alter) на правительственной пресс-коференции в Берлине в понедельник, 13 мая.

Государство против криминальных субструктур

По поручению Зеехофера Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) разработало специальную программу, нацеленную на противодействие организованной клановой преступности, и поделилось ей с земельными полицейскими инстанциями.

Хорст Зеехофер

Проблема в том, что согласно немецкой конституции охрана внутреннего порядка относится к исключительной компетенции властей каждой из 16 федеральных земель, и BKA не может просто так вмешиваться в работу местной полиции. По словам Зеехофера упомянутая программа содержит меры, которые могут помочь земельным ведомствам по уголовным делам (LKA) расследовать деятельность преступных каланов, оперирующих сразу в нескольких федеральных землях.

"Я считаю, что мы должны полностью использовать имеющиеся у нас в стране для этого ресурсы, - заявил Хорст Зеехофер. - Правое государство не должно позволить существовать таким криминальным субструктурам".

Чеченские преступники "под колпаком" BKA?

Отвечая на вопрос корреспондента DW конкретно о чеченских преступных кланах в Германии, Стив Альтер рассказал, что под эгидой BKA создана специальная проектная группа. Она занимается исключительно организованными преступными группировками, созданными выходцами из республик Северного Кавказа.

Эксперты этой группы оказывают местным полицейским ведомствам содействие в расследовании преступлений, совершенных так называемой "чеченской мафией" в Германии. Кроме того, добавил Альтер, принимаются меры административного характера.

Речь идет и выдаче разрешений на пребывание в стране, а также лицензий на занятие коммерческой деятельностью. По сведениям немецкой печати, чеченские кланы контролируют некоторые охранные фирмы в Германии.

Что касается депортации чеченцев, то Стив Альтер сообщил, что в первые три месяца текущего года из Германии в Россию были высланы 268 российских гражданина. Правда, он специально оговорился, что немецкая статистика не делит граждан других стран еще и по национальному признаку.

Поэтому сказать точно, сколько из этих 268 человек были чеченцами или дагестанцами, он не может. Однако известно, что подавляющее большинство россиян, которые обращаются к немецким властям с просьбой об убежище, - это выходцы из Чечни и Дагестана.

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