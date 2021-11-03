Чеченская Республика

В Берлине в шоке: кто в России стоит за убийцей чеченского полевого командира? DW Новости (03.12.19)

За дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине, по данным СМИ, возьмется генеральная прокуратура ФРГ. У следствия, судя по всему, есть улики, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.