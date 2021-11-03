Чеченская Республика

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Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
Братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов, критиковавшие власти Чечни в интернете, с помощью ЛГБТ-сети бежали в Нижний Новгород и готовились покинуть РФ, но были похищены и вывезены в Чечню.
Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
Прокуратура ФРГ выясняет, разглашал ли сотрудник Ведомства по охране конституции секретные сведения, которые могли быть использованы для покушения на Мохмада Абдурахманова.
Суд в Аугсбурге постановил заново рассмотреть прошение об убежище семьи врагов Рамзана Кадырова, которые уже дважды становились мишенью покушений.
По словам знакомых, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Саратова активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, защищала геев в Чечне.
Убийство учителя во Франции выходцем из Чечни потрясло Европу. Немецкий социолог рассказала DW об отношении чеченцев к религии и традиционным ценностям и о стереотипах восприятия в ЕС чеченских мигрантов.
В Дижоне несколько дней идут беспорядки, которые являются частью долгого конфликта чеченской диаспоры с наркоторговцами из Северной Африки.
Блогер Тумсо Абдурахманов обезоружил нападавшего и снял видео, на котором задает ему вопросы. Сейчас Абдурахманов находится в больнице.
Ключевой подозреваемый по делу о якобы планировавшемся теракте в Берлине дал эксклюзивное интервью DW.
Также в выпуске: чеченец, фигурант дела о подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.
Немецкая полиция в ходе расследования дела о возможной подготовке теракта в Берлине провела обыски в четырех федеральных землях Германии. Подозреваемые по делу - уроженцы Чечни в возрасте от 23 до 28 лет.
Также в выпуске: Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию. Что говорят в Москве об обращениях Путина?
За дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине, по данным СМИ, возьмется генеральная прокуратура ФРГ. У следствия, судя по всему, есть улики, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.
Подавляющее большинство высылаемых россиян - чеченцы, пишет Der Tagesspiegel. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев считает, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории РФ.
Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним.
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