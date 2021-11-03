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Чеченская Республика

+++++++++++++ Archiv +++++++++++++ Killer, Moerder, Krimineller, Mantel, Mafiakiller, Auftragskiller, Auftragsmoerder, Rache, Rachegelueste, rachsuechtig, Rachsucht, Schattenmann | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/dpa/Rudolf

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов 03.11.2021

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.
ARCHIV - 08.10.2018, Russland, Grosny: Blick auf das Stadtzentrum und die Achmat-Kadyrow-Moschee bei Sonnenuntergang. (zu dpa-Story Kadyrows Diktatur macht aus Tschetschenien eine Zeitbombe) Foto: Emile Ducke/A4897/Emile Ducke +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

"Мемориал" признал политзаключенными двух похищенных чеченцев 14.09.2021

Братья Исмаил Исаев и Салех Магамадов, критиковавшие власти Чечни в интернете, с помощью ЛГБТ-сети бежали в Нижний Новгород и готовились покинуть РФ, но были похищены и вывезены в Чечню.
ABD0079_20200704 - GERASDORF - ÖSTERREICH: ZU APA0273 VOM 04.07.2020 - Mordalarm in Gerasdorf bei Wien (Bezirk Korneuburg): Am Samstag, 4. Juli 2020, ist ein Mann in der Nähe eines Einkaufszentrums getötet worden. Das bestätigte der Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Exekutive sei gegen 19.30 Uhr verständigt worden. Eine Großfahndung sei im Laufen. - FOTO: APA/HERBERT P. OCZERET - 20200704_PD10433 |

Чеченец получил в Австрии пожизненный срок за убийство чеченского диссидента 06.08.2021

Выходец из Чечни признан виновным в убийстве проживавшего в Австрии земляка, который на своем видеоканале на YouTube критиковал политику Кадырова и сотрудничал с австрийской контрразведкой.
17.06.2019, Baden-Württemberg, Karlsruhe: «Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» steht auf einem Schild am Eingang zum Gebäude der Bundesanwaltschaft. Nach Hinweisen auf einen rechtsextremen Hintergrund übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen im Fall des erschossenen Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke. Foto: Christoph Schmidt/dpa | Verwendung weltweit

Сотрудник спецслужбы ФРГ мог помочь в подготовке покушения на чеченского оппозиционера 03.07.2021

Прокуратура ФРГ выясняет, разглашал ли сотрудник Ведомства по охране конституции секретные сведения, которые могли быть использованы для покушения на Мохмада Абдурахманова.
Augsburg, Bayern Die Rechte liegen bei Mokhmad Abdurakhmanov , werden für die DW freigegeben.

Семье врагов Кадырова должны дать убежище в Германии 16.04.2021

Суд в Аугсбурге постановил заново рассмотреть прошение об убежище семьи врагов Рамзана Кадырова, которые уже дважды становились мишенью покушений.
Brennende Kerze vor schwarzem Hintergrund | Verwendung weltweit

Умерла известная чеченская правозащитница Хеда Саратова 07.03.2021

По словам знакомых, причиной смерти стали осложнения от коронавируса. Саратова активно сотрудничала со многими правозащитными организациями, защищала геев в Чечне.

People attend a rally to protest against satirical cartoons of prophet Mohammad, in Grozny, Chechnya January 19, 2015. Tens of thousands of people staged the rally on Monday in Chechnya against French magazine Charlie Hebdo's cartoons of the prophet, which the predominantly Muslim region's leader denounced as vulgar and immoral. REUTERS/Eduard Korniyenko (RUSSIA - Tags: RELIGION CRIME LAW MEDIA POLITICS)

Немецкий социолог: У многих чеченцев нет критического взгляда на ислам 21.10.2020

Убийство учителя во Франции выходцем из Чечни потрясло Европу. Немецкий социолог рассказала DW об отношении чеченцев к религии и традиционным ценностям и о стереотипах восприятия в ЕС чеченских мигрантов.

Во французский Дижон отправлен спецназ в связи с беспорядками с участием чеченцев (17.06.2020) 18.06.2020

В Дижоне несколько дней идут беспорядки, которые являются частью долгого конфликта чеченской диаспоры с наркоторговцами из Северной Африки.
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На чеченского блогера напали с молотком 27.02.2020

Блогер Тумсо Абдурахманов обезоружил нападавшего и снял видео, на котором задает ему вопросы. Сейчас Абдурахманов находится в больнице.

Обыски у чеченцев в Берлине: новые подробности (17.01.2020) 17.01.2020

Ключевой подозреваемый по делу о якобы планировавшемся теракте в Берлине дал эксклюзивное интервью DW.

Навредит ли Зеленскому скандал с прослушкой премьера Украины? DW Новости (17.01.2020) 17.01.2020

Также в выпуске: чеченец, фигурант дела о подготовке теракта в Берлине, дал эксклюзивное интервью DW.

Подозрения в подготовке теракта: обыски у чеченцев в Германии 14.01.2020

Немецкая полиция в ходе расследования дела о возможной подготовке теракта в Берлине провела обыски в четырех федеральных землях Германии. Подозреваемые по делу - уроженцы Чечни в возрасте от 23 до 28 лет.

Действительно ли чеченцы планировали теракт в Германии? DW Новости (14.01.2020) 14.01.2020

Также в выпуске: Президент РФ выступит с посланием Федеральному собранию. Что говорят в Москве об обращениях Путина?

В Берлине в шоке: кто в России стоит за убийцей чеченского полевого командира? DW Новости (03.12.19) 03.12.2019

За дело об убийстве бывшего чеченского полевого командира в Берлине, по данным СМИ, возьмется генеральная прокуратура ФРГ. У следствия, судя по всему, есть улики, что к преступлению могут быть причастны иностранные спецслужбы.
Berlin | Demonstration an der russischen Botschaft Kundgebung der tschetschenischen Dispora in Berlin vor der russischen Botschaft, Protest gegen den Auftragsmord in Moabit, hinter dem angeblich russische Geheimdienste stecken können.

Число депортируемых из Германии российских беженцев растет 23.10.2019

Подавляющее большинство высылаемых россиян - чеченцы, пишет Der Tagesspiegel. Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев считает, что представители чеченского народа могут получить защиту и на территории РФ.

Chechen special forces officers ride atop an armoured personnel carrier during Victory Day parade in front of the Akhmad Kadyrov Mosque in central Grozny, on May 9, 2013. Fighter jets screamed over Red Square and heavy tanks rumbled over its cobblestones as Russia flexed today its military muscle on the anniversary of its costly victory over Nazi Germany in World War II. Smaller Victory Day celebrations were held on the central squares of cities across Russia as well as at Moscow's Black Sea port of Sevastopol on Ukraine's Crimean Peninsula. AFP PHOTO / ELENA FITKULINA (Photo credit should read ELENA FITKULINA/AFP/Getty Images)

Докладчик ПАСЕ: Правильно ли было вернуть Россию? Спросите через пять лет 21.09.2019

Россия снова имеет голос в Парламентской ассамблее Совета Европы. Впервые за девять лет докладчик организации посетил Москву и Грозный. DW поговорила с ним.
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