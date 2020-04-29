Чехия высылает двух российских дипломатов из-за "рицинового дела"

Двое российских дипломатов в Чехии были объявлены персонами нон-грата в связи с распространением ложной информации о готовящемся покушении на трех чешских политиков. Они будут высланы из Чехии. Соответствующее уведомление получило посольство России в пятницу, 5 июня, говорится на странице посольства РФ в Праге в соцсети Facebook.

По данным чешских спецслужб, один из сотрудников российского посольства в Праге распространил ложную информацию об угрозе отравления трех чешских политиков. "Это вызвало осложнения в чешско-российских отношениях и нанесло ущерб доброму имени Российской Федерации в Чешской Республике. Мы являемся суверенным государством, и такие действия являются неприемлемыми", - подчеркнул премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя ситуацию.

Со своей стороны глава МИД Чехии Томаш Петржичек указал, что Чехия неоднократно предпринимала попытки уладить ситуацию дипломатическим путем.

Реакция Москвы на высылку российских дипломатов из Чехии

Москва назвала случившееся "сфабрикованной провокацией". "Данный недружественный шаг, который изначально был основан на бездоказательных обвинениях в СМИ, свидетельствует об отсутствии у Праги желания нормализовать деградировавшие в последнее время не по нашей вине российско-чешские отношения", - подчеркнули в посольстве РФ в Праге, добавив, что "глубоко разочарованы таким подходом чешских партнеров, оставляющим все меньше пространства для конструктивного диалога".

По данным чешских СМИ, причиной инцидента стало так называемое "рициновое дело". Ранее чешский еженедельник Respekt писал, что в Чехию по дипломатическому паспорту якобы прибыл гражданин России с ядом рицин. Впоследствии глава МИД Чехии Петржичек подтвердил приезд дипломата, однако от комментариев относительно того, был ли обнаружен у него яд, отказался, напоминает информагентство "Интерфакс".

При этом российская сторона настаивает, что с середины марта российские дипломаты не прибывали в пражский аэропорт.

Каких чешских политиков якобы хотели отравить

По информации агентства AFP, одним из чешских политиков, которых якобы собирались отравить, был староста района Прага-6 Ондржей Коларж, инициировавший демонтаж установленного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который многие чехи считают символом советского угнетения.

Другие политики, против которых якобы готовилось покушение, - мэр Праги Зденек Гржиб и староста еще одного района чешской столицы Павел Новотны. Оба они также были непосредственно связаны с демонтажем памятника маршалу Коневу. Российские дипломаты назвали тогда это решение "недружественным" актом "вандализма со стороны выбитых из колеи муниципальных представителей".

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