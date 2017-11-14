 Четыре человека погибли во время стрельбы на празднике на западе США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.07.2019

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Мир

Четыре человека погибли во время стрельбы на празднике на западе США

Преступник открыл огонь по посетителям ежегодного чесночного фестиваля на западе Калифорнии. В ходе полицейской операции он был застрелен.

Спасатели Гилроя на месте преступления

Спасатели Гилроя на месте преступления

Четыре человека погибли в результате стрельбы на ежегодном чесночном фестивале Gilroy Garlic в местечке Гилрой на западе Калифорнии,  в пятидесяти километрах от города Сан-Хосе. Еще 15 человек получили ранения и травмы. Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в третий, заключительный день праздника. Первоначально газета New York Times сообщила, что предполагаемый преступник задержан, однако затем шеф полиции Гилроя Скотт Смит сообщил, что подозреваемый был застрелен.

Контекст

Среди погибших в ночном клубе в Таузанд-Оксе - предполагаемый стрелок и полицейский. Более 12 человек получили ранения. (08.11.2018)

Мужчина, напавший на дом ветеранов, также найден мертвым, причины его смерти устанавливаются. Ранее он проходил реабилитацию. (10.03.2018)

Предположительно, стрельбу на празднике начал молодой человек примерно 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News , что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления. Начальник полиции не исключает, что у преступника были сообщники.

На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики. Очевидцы сообщают, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.

Информации о личности и мотивах стрелка пока нет.

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