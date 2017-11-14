Четыре человека погибли во время стрельбы на празднике на западе США

Четыре человека погибли в результате стрельбы на ежегодном чесночном фестивале Gilroy Garlic в местечке Гилрой на западе Калифорнии, в пятидесяти километрах от города Сан-Хосе. Еще 15 человек получили ранения и травмы. Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в третий, заключительный день праздника. Первоначально газета New York Times сообщила, что предполагаемый преступник задержан, однако затем шеф полиции Гилроя Скотт Смит сообщил, что подозреваемый был застрелен.

Предположительно, стрельбу на празднике начал молодой человек примерно 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News , что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления. Начальник полиции не исключает, что у преступника были сообщники.

На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики. Очевидцы сообщают, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.

Информации о личности и мотивах стрелка пока нет.

_____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Смотреть видео 01:17 Поделиться Who is стрелок из Лас-Вегаса? Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2l9Eg Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса