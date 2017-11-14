Четыре человека погибли во время стрельбы на празднике на западе США

Четыре человека погибли в результате стрельбы на ежегодном чесночном фестивале Gilroy Garlic в местечке Гилрой на западе Калифорнии, в пятидесяти километрах от города Сан-Хосе. Еще 15 человек получили ранения и травмы. Инцидент произошел в воскресенье, 28 июля, в третий, заключительный день праздника. Первоначально газета New York Times сообщила, что предполагаемый преступник задержан, однако затем шеф полиции Гилроя Скотт Смит сообщил, что подозреваемый был застрелен.
Предположительно, стрельбу на празднике начал молодой человек примерно 20 лет. Очевидцы рассказали телеканалу BNO News , что он открыл огонь по одному из киосков на фестивале, а затем бежал с места преступления. Начальник полиции не исключает, что у преступника были сообщники.
На видеозаписи с места события видно, как гости фестиваля спасаются бегством, и слышны крики. Очевидцы сообщают, что слышали десятки выстрелов. На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов.
Информации о личности и мотивах стрелка пока нет.
_____________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Стрельба в нидерландском Утрехте
Стрельба в трамвае
Нападение со стрельбой в салоне трамвая в нидерландском Утрехте произошло 18 марта в 12.45 мск. На место экстренно прибыли сотрудники медицинских служб.
-
Стрельба в нидерландском Утрехте
Возможный теракт
На место присшествия оперативно прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции. По словам мэра города Яна ван Занена, правоохранительные органы исходят "из террористического мотива нападавшего". Еще одна возможная версия - "семейная драма".
-
Стрельба в нидерландском Утрехте
Пятеро раненых и трое погибших
Полиция сообщила "о большом числе раненых". Нескольким пострадавшим реанимационные мероприятия были проведены на месте. Позднее официальные источники подтвердили сведения о трех погибших и пяти раненых.
-
Стрельба в нидерландском Утрехте
Полиция задержала уроженца Турции
Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения.
-
Стрельба в нидерландском Утрехте
Улицы патрулирует конная полиция
Улицы Утрехта патрулируют наряды конной полиции. Сотрудники служб специального реагирования дежурят на центральных автомагистралях страны. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых гособъектах. Уровень контроля повсили также на автотрассах на границе с ФРГ.
Автор: Екатерина Венкина