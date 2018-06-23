 Четыре страны ЕС договорились о распределении спасенных беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 23.09.2019

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Европа

Четыре страны ЕС договорились о распределении спасенных беженцев

Выработанный на Мальте документ будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения по распределению беженцев на следующей встрече глав МВД стран-членов ЕС.

Активисты приветствовали участников встречи глав МВД на Мальте плакатами, призывающими активизировать усилия по спасению на море

Активисты приветствовали участников встречи глав МВД на Мальте плакатами, призывающими активизировать усилия по спасению на море

Германия, Италия, Мальта и Франция достигли договоренности о распределении спасенных в море беженцев. Как заявил в понедельник, 23 сентября, министр внутренних дел и национальной безопасности Мальты Майкл Фарруджа, он и его коллеги из трех стран проработали "общий документ", который будет представлен в качестве основы для возможного более широкого соглашения на следующей встрече министров внутренних дел стран-членов ЕС. Она состоится 8 октября, напоминает агентство AFP.

Контекст

Саммит G20 должен взять на себя часть ответственности за решение миграционного кризиса, заявил председатель Евросовета. Он призвал Китай, США и РФ увеличить помощь для Сирии. (04.09.2016)

Во второй раз в течение недели власти в Риме дали разрешение судну со спасенными в море нелегальными мигрантами войти в итальянский порт. (23.09.2019)

Никаких подробностей достигнутых соглашений не упоминается. По словам главы МВД Финляндии Марии Охисало, чья страна председательствует в ЕС, сделка "ограничена во времени" и касается только мигрантов, спасенных на море. Комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос уже призвал всех членов Евросоюза поддержать предлагаемый механизм перераспределения.

В тот же день власти Италии дали разрешение войти в сицилийский порт Мессина судну благотворительных организаций SOS Méditerranée и "Врачи без границ" Ocean Viking с 182 спасенными в Средиземном море мигрантами на борту. Ранее министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что в будущем Германия готова принимать 25 процентов беженцев, оказавшихся в Италии после спасения на море.

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