Четыре минуты славы: как Гудков убеждал единороссов отдать ему голоса

Вечером во вторник, 26 июня, в Мосгордуме прошла встреча кандидатов в мэры Москвы со столичными муниципальными депутатами. От количества голосов последних зависит, пройдут ли кандидаты так называемый "муниципальный фильтр". Это была вторая по счету встреча, но впервые на ней выступил оппозиционер Дмитрий Гудков.

"Варианта не приходить у меня не было", - сказал он DW перед встречей с депутатами. Политик пришел с большой группой поддержки: они хлопали своему кандидату, раздавали в фойе листовки и несколько раз прокричали "Гуд-ков!". Сейчас у оппозиционера чуть больше 45 подтвержденных голосов, а до 3 июля нужно собрать 110 из разных районов Москвы. Большинство из них под контролем депутатов от партии "Единая Россия", члены которой уже официально заявили о поддержке действующего мэра Москвы Сергея Собянина.

Мэра на встрече кандидатов не было. Зато приехал Сергей Митрохин, которого партия "Яблоко" отказалась выдвигать кандидатом, Антон Красовский, который не считает себя оппозиционером в этой предвыборной гонке и еще десяток кандидатов. Ждали на встречу и политика Илью Яшина: ему приготовили именную табличку, ручку, стакан для воды и лист бумаги. Но накануне, в воскресенье, он вынужден был отказаться от участия в выборах. По его словам, не смог преодолеть"муниципальный фильтр". Яшин на встречу с муниципальными депутатами не приехал, а комментировать приезд туда другого оппозиционера, Дмитрия Гудкова, категорически отказался. "Не спрашивайте меня об этом никогда, договорились?" - сказал он корреспонденту DW.

На встрече также не было Елены Русаковой, основного претендента от партии "Яблоко". Предварительно, ей тоже не хватает подписей для прохождения депутатского фильтра, поэтому выступление перед единороссами кажется ей небессмысленной задачей. "Если в партии решат, что я буду кандидатом от "Яблока", то думаю, что тоже воспользуюсь возможностью рассказать о своей мэрской программе", - заявила Русакова.

О чем говорили кандидаты в мэры Москвы

В зале Мосгордумы, рассчитанном на 200 человек, собралось почти вдвое больше людей. Организаторы специально оговорили, что уходят от формата дебатов и дают каждому кандидату три минуты на презентацию своей предвыборной программы. "У кандидатов должны быть железные яйца, чтобы разбивать лбом те проблемы, которые есть в городе", - сформулировал мэрскую задачу один из выступающих.

Дмитрий Гудков

Дмитрий Гудков в отведенные ему три минуты (плюс одна - заключительное слово) говорил о важности конкуренции и доказывал, что у него есть народная поддержка. Показал пачку из 116 голосов разных муниципальных депутатов, которые его уже поддержали (некоторые - из одних и тех же районов, поэтому их недостаточно). Он заявил, что всего в Москве его уже поддержало двести тысяч человек. Выступавший после него Антон Красовский съязвил, что двести тысяч - это всего пара процентов жителей столицы. Справедливоросс Илья Свиридов предложил Гудкову передать часть подписей, если у него так много. Гудков ответил, что у него не торговая палатка и передавать чужие голоса не собирается. "Важно, чтобы мои четыре минуты превратились в два месяца избирательной кампании", - обратился он к депутатам.

Вопрос из зала: "Сажать или не сажать Собянина?"

Затем муниципальные депутаты могли задать свои вопросы кандидатам. Спрашивали о социальной политике, поддержке молодых семей, свалках и реновации. Гудкова спросили, что он сделает как политик, чтобы посадить действующего мэра Сергея Собянина на скамью подсудимых. Тот ответил, что выдвигается не в прокуроры и политики не должны решать, кого сажать. Он призвал провести конституционную реформу и реализовать антикоррупционные суды. Антон Красовский сказал, что мэр города должен заниматься не тем, чтобы кого-то сажать, а показывать, в каких условиях сейчас люди находятся в тюрьмах. Митрохин возразил, что именно должен позаботиться, чтобы в городе не было коррупции, а для этого сажать все же придется.

Итоги встречи депутатов: подсчет голосов

После встречи в фойе скопилась большая очередь из депутатов. Все они стояли в кабинет к нотариусу: у него можно было официально передать свой голос одному из кандидатов. Очередь двигалась медленно. Гудков с помощниками пытались узнать, сколько единороссов удалось "обратить". "Больше всего несут Митрохину, Свиридову и Кумину. За нас пока четыре голоса", - сказали соратники Гудкову. "Мало. Буду лично обзванивать. Есть 38 телефонов", - ответил он.

По словам единоросса и муниципального депутата из округа Солнцево Николая Желтова, эта встреча была для него полезной. "Пришли кандидаты, которых, мягко говоря, не ожидаешь увидеть на таких мероприятиях. Любопытно было всех послушать и еще больше укрепиться в своем решении", - сказал он, не уточняя, кому отдал свой голос.

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Смотреть видео 03:12 Now live 03:12 мин Поделиться Почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2z2zY Гудков, Яшин, Митрохин - почему оппозиция не выдвинула единого кандидата в мэры Москвы (06.06.2018)