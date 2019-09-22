Четырех сторонников шамана Габышева задержали в Иркутске

Четырех сторонников Габышева, продолживших путь в Москву после насильственного возвращения шамана в Якутск, задержали в Иркутске. Об этом сообщил DW координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Четырех сторонников шамана Александра Габышева, сопровождавших его по дороге в Москву и продолживших свой путь после его насильственного возвращения в Якутск, в воскресенье, 22 сентября, задержали в Иркутске. Об этом сообщил DW по телефону Алексей Прянишников - координатор организации "Правозащита Открытки", адвокаты которой защищают Габышева по делу об экстремизме.
По словам Прянишникова, полицейские приехали на квартиру, которую снимали для ночевки несколько сторонников Габышева, сославшись на то, что от соседей поступил звонок о драке. В итоге четырех сторонников шамана увезли в отдел МВД №9 в Иркутске. "Связь с ними потеряна, сейчас мы пытаемся выяснить все обстоятельства произошедшего", - сообщил Прянишников.
Шествие шамана Габышева в Москву
Когда шаман Габышев в марте 2019 года отправился пешком из Якутска в Москву, чтобы "изгнать Путина", его сопровождали около 20 сторонников. В пути их число постоянно менялось, кто-то примыкал к шествию, кто-то отставал. По данным Прянишникова, в день задержания в Иркутске находилось около 15 сторонников Габышева, которые разделились на несколько групп.
Против называющего себя шаманом жителя Якутска Александра Габышева выдвинуто обвинение по уголовному делу о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В частности, следствие полагает, что в высказываниях Габышева "содержится публичный призыв к насильственным действиям в отношении президента РФ".
Адвокатов к Габышеву не пустили
19 сентября силовики задержали Габышева в лагере, разбитом отрядом шамана на границе Бурятии и Иркутской области, и доставили насильственным образом сначала в Улан-Удэ, а потом в Якутск, где его поместили в психиатрический диспансер. Позже ему удалось отпроситься из больницы на один день "к сестре".
Как рассказал DW Алексей Прянишников, в день, когда шаман был доставлен в психиатрический диспансер Якутска, адвокатов "Правозащиты Открытки" к нему не пустили. Несмотря на то, что пресс-служба Минздрава Якутии 20 сентября официально сообщила о том, что "самопровозглашенный шаман-воин" Александр Габышев был направлен на обследование в республиканский психоневрологический диспансер Якутска, сотрудники диспансера заявили адвокатам, что такого пациента у них на данный момент нет. Тем временем всего за полтора часа в диспансере успели провести "экстренную психиатрическую диагностику" Габышева и даже организовать его допрос следователем ФСБ, подчеркивает Прянишников.
В диспансере Габышева допросил следователь ФСБ
Адвокаты "Правозащиты Открытки" Ольга Тимофеева и Борис Андреев, взявшиеся за дело шамана, смогли переговорить с ним, только когда его отпустили из диспансера "под честное слово" для встречи с родственниками.
Как рассказал правозащитникам Гарбышев, следователь предложил ему согласиться на добровольное психиатрическое освидетельствование, пообещав ему за это избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде вместо заключения в СИЗО.
Одновременно с этим было записано видео беседы шамана со следователем, в котором Габышем подчеркнул, что сотрудник ФСБ вел себя с ним "корректно". Впоследствии Габышев сообщил адвокатам "Правозащиты Открытки", что на него оказывалось давление, хотя и без физического насилия.
По словам Алексея Прянишникова, во время беседы Габышева со следователем в комнате присутствовал предоставленный шаману государством "стандартный адвокат", который, однако, по мнению правозащитника, не действовал в интересах своего подзащитного. "Иначе он не допустил бы того, что первоначально Габышев согласится на добровольное психиатрическое обследование", - подчеркнут Прянишников. "Следователь сумел получить именно те показания, которые хотел", - констатировал он.
Отказ от добровольного психиатрического обследования
Утром в субботу Габышев, как и обещал, отправился на госпитализацию в диспансер. Однако ждавшие его там адвокаты помогли ему составить заявление об отказе от добровольного психиатрического обследования. "Теперь этап, связанный с психиатрическим диспансером, закончился", - говорит Прянишников.
По словам правозащитника, в понедельник, 23 сентября, адвокаты Габышева должны будут в получить материалы его дела от ФСБ. Результаты экстренной экспертизы, которую провели в диспансере, также должны поступить на следующей неделе.
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