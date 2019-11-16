Четверть миллиона человек требовали в Праге отставки премьера

Около 250 тысяч граждан Чехии вышли в субботу, 16 ноября, в Праге на акцию протеста с требованием отставки лидера движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша с поста премьер-министра страны. Организаторы приурочили эту акцию к 30-летней годовщине начала "бархатной революции", которая положила конец коммунистическому режиму в Чехословакии. Тогда разгон студенческой демонстрации 17 ноября 1989 года послужил катализатором протестной активности граждан.

Организовало акцию общественное движение "Миллион мгновений для демократии", поставившее Бабиша перед выбором: отставка до 31 декабря либо уход от руководства своей бизнес-империей. Если Бабиш не уйдет в отставку, крупномасштабные акции протеста будут проходить на регулярной основе.

Бабиша обвиняют в мошенничестве

Массовые акции протеста против Андрея Бабиша начались в конце апреля. Его обвиняют в мошенничестве при распределении субсидий Евросоюза в пользу холдинга Agrofert.

В 2006 году дочерняя фирма Agrofert - Inoba - приобрела под Прагой разорившееся сельскохозяйственное предприятие. На его земле был построен отель и центр отдыха "Гнездо аиста", на строительство которого использовались деньги, полученные Inoba от ЕС. Изначально эти субсидии были предназначены для поддержки малых предприятий. Владельцами отеля стали родственники Бабиша.

Сторона обвинения утверждала, что предприниматель получил почти 2 млн евро обманным путем. Сам мультимиллиардер отрицает конфликт интересов и называет дело политически мотивированным, отвергая предложения о переговорах. Уголовное дело против чешского премьера было остановлено в начале сентября 2019 года.

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