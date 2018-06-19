 Через Турцию в Евросоюз въезжает все меньше нелегальных мигрантов | Новости из Германии о Европе | DW | 15.06.2019

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Европа

Через Турцию в Евросоюз въезжает все меньше нелегальных мигрантов

Число мигрантов, нелегально въезжающих в ЕС через Турцию, снизилось на 30 процентов. Но обстановка на границе между Турцией и Грецией остается напряженной.

Сирийский беженец в Турции (фото из архива)

Сирийский беженец в Турции (фото из архива)

Число нелегальных мигрантов, въезжающих в Евросоюз через Турцию, в первые четыре месяца 2019 года значительно сократилось. Согласно докладу Еврокомиссии, на который ссылается в субботу, 15 июня, немецкий еженедельник Welt am Sonntag, общее количество прибывших на 5 мая 2019 года составило 11217 человек. За тот же период 2018 года были зарегистрированы 15833 человека - на 29 процентов меньше.

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По данным Еврокомиссии, почти все нелегальные беженцы прибыли из Турции в Грецию (11076 человек) и лишь незначительная часть - в Болгарию и Италию. Однако, несмотря на снижение количества беженцев, "нагрузка на сухопутную границу между Турцией и Грецией остается высокой", говорится в документе. Турецкие власти сообщают о "большом количестве людей", которым не разрешили пересечь границу с Грецией.

Турецкие власти и Евросоюз в марте 2016 года заключили соглашение, направленное на сдерживание нелегальной миграции беженцев через Турцию в Европу. Преимущественно это ограничение касается граждан Сирии. Взамен ЕС пообещал Турции миллиарды евро на улучшение условий жизни сирийских беженцев.

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    Иранец Хошанг Ростами идет в темноте по территории депортационного лагеря Kерсховегорд. Следующий город находится далеко отсюда. Проводя политику устрашения и изоляции беженцев, либерально-консервативное правительство меньшинства хочет таким образом угодить правопопулистской Народной партии Дании, которая также входит в правящую коалицию.

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    Государственный режим питания

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  • Иранец Карим Азизи подбрасывает в воздух апельсин и смотрит на него, широко улыбаясь. За Азизи наблюдает другой обитатель лагеря, который сидит позади.

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    Взгляд в будущее

    Несмотря ни на что, уроженец Ирана Карим Азизи не растерял жизнелюбия. Есть хорошие шансы на то, что после выборов политика, касающаяся предоставления убежища в Дании, хотя бы не ужесточится: на недавних выборах в Европарламент правопопулистская Народная партия потеряла значительное количество голосов. А опросы показывают, что нынешнее правительство может сменить левая коалиция.

    Автор: Патрик Гроссе


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Беженцы в Дании: игра властей на устрашение

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