Чем Эстония лучше России и Германии для криптобизнеса

Эстония является лучшей страной для бизнеса в сфере криптовалют и блокчейна - таковы результатыисследования Doing Crypto Index, проведенного экспертами белорусской общественной инициативы "Летучий Университет". Беларусь в этом рейтинге обогнала Россию, США и Китай, а Украина заняла последнее место из 23 стран, ситуация в которых была проанализирована специалистами.

Для первого этапа исследования были выбраны государства, которые наиболее заметны в связи с распространением блокчейн-технологий в последние годы. Оценка производилась по трем направлениям: политические, правовые и инфраструктурные условия. Именно совокупность этих трех критериев дает наиболее полную картину о стране с точки зрения условий ведения в ней криптобизнеса.

Согласно методологии исследования, политический критерий определяет отношение главных политических акторов страны к новым технологиям, правовой - уровень развития законодательной базы, которая регулирует отношения, связанные с криптовалютами и блокчейном. А инфраструктурный критерий учитывает общий уровень легкости ведения бизнеса, развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры и онлайн-услуг в государстве.

Эстония - лучшее место для криптобизнеса

В целом исследование показало, что все страны мира, положение в которых оценивалось, безусловно относятся позитивно к технологии блокчейна, но непосредственно криптовалюты вызывают очень настороженное отношение правительств. Хотя к прямым запретам и ограничениям это приводит только в единичных случаях. Так, операции с криптовалютами практически невозможны в Китае, а Южная Корея запретила проведение ICO (первичное размещение токенов. - Ред.).

Лидером в рейтинге Doing Crypto Index оказалась Эстония - там сложились благоприятные условия по всем трем направлениям. Эстонские власти воспринимают технологии блокчейна достаточно дружелюбно и считают их приоритетным направлением государственного развития. Эстония была одной из первых стран мира, которая приняла специальные поправки к закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволяли вести в стране криптобизнес. Более того, в Эстонии в целом можно довольно быстро открыть бизнес и легко его вести - это результат очень прогрессивной юрисдикции в таких сферах, как электронное резидентство и электронный нотариат.

Власти Эстонии воспринимают технологии блокчейна достаточно дружелюбно

Германия хотя и расположилась достаточно близко к лидеру рейтинга (7-е место), но все же уступает Эстонии в политическом аспекте: среди немецких органов власти довольно высок уровень разногласий и критического отношения к криптовалютам.

В Украине в целом складывается скорее нейтральное отношение к криптовалютам. Но полное отсутствие какого-либо законодательного регулирования и негативная правоприменительная практика - криптобизнесмены подвергаются преследованию со стороны правоохранительных органов - опустили Украину на последнюю строчку рейтинга.

В Беларуси проблемы с верховенством права, а в РФ - с политической стабильностью

Беларусь (13-е место в рейтинге) после принятия в декабре 2017 года президентского декрета "О развитии цифровой экономики" является единственной страной в мире с комплексным законодательством, регулирующим сферу блокчейна и криптовалют. В рамках специальной экономической зоны "Парк высоких технологий" (ПВТ) в стране можно легально вести криптовалютный бизнес, регистрировать биржи и обменники, проводить ICO и заниматься майнингом (добыча токенов с помощью блокчейн-сети. - Ред.). Белорусское правительство активно способствует развитию новых технологий и даже установило нулевой налоговый режим для операций с криптовалютами.

C верховенством права к Беларуси остаются вопросы

Беларусь могла бы находиться в группе лидеров, но она им значительно уступает по уровню развития инфраструктуры онлайн-услуг, легкости ведения бизнеса, а также величине рисков для бизнеса из-за проблем в области верховенства права. Согласно методологии исследования, оценки страны за законодательство умножаются на показатель индекса верховенства права (The World Justice Project’s Rule of Law Index), который у Беларуси очень низкий и который наполовину уменьшает оценку Минска за правовые условия.

В то же время Россия (18-е место в рейтинге) не может похвастаться законодательством в сфере блокчейна и криптовалют. На данный момент в российском парламенте рассматриваются несколько законопроектов о будущем регулировании криптоиндустрии. Однако до принятия каких-либо нормативных актов эта сфера в РФ остается фактически не регламентированной в правовом отношении. На оценку России также негативно повлияла неопределенность политики в отношении криптовалют в стране. С 2015 года в РФ было вынесено более 40 судебных решений касающихся криптовалют, большинство из них - о блокировке тематических сайтов.

После 2017 года наступил позитивный перелом в отношении государства к легализации криптовалютного бизнеса, однако характер будущих законодательных изменений и правоприменительной практики остается слишком неопределенным.

Как страны подходят к регулированию новых технологий

Исследование выявило несколько подходов, которые применяют страны для регулирования криптобизнеса. Великобритания, например, исходит из минимизации рисков, связанных с криптовалютами, и принимает только то законодательство, которое обеспечивает безопасность финансового рынка.

Страны вроде Японии и Южной Кореи пытаются встроить криптоиндустрию в экономику своих стран - криптовалютные операции в их понимании не отличаются от обычных финансовых операций, поэтому их регулирование осуществляется по аналогии.

Те государства, которые еще не определили свое отношение к криптовалютам (Швеция, Дания), пока только наблюдают за развитием этой сферы или разрешают вести криптобизнес лишь в специальных местах (так называемых "регуляторных песочницах"). Радикальное отношение к криптоиндустрии, а именно полное или частичное ограничение деятельности в этой области, демонстрируют Китай и Индия.

Дальнейшее развитие в данной сфере будет зависеть от того, насколько эффективно криптоиндустрия сможет продемонстрировать свою надежность и прозрачность. И хотя сейчас разные страны имеют различные подходы к регулированию технологии блокчейна и криптовалют, в будущем основное законодательство будет касаться правил противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма - как ожидается, в течение 2-3 лет будут приняты международные стандарты FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. - Ред.) в криптоиндустрии.

Автор: Александра Богуславская, главный редактор Doing Crypto Index

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