Чем топят немцы и сколько платят за тепло в своих домах?

"Не понимаю, чем топить будете? Газа вы не хотите, атомную энергетику не развиваете. Дровами топить будете?" В зале раздался смех. Выступавшему его шутка так понравилась, что после небольшой паузы он решил добавить: "Так за дровами в Сибирь надо ехать, у вас же и дров нет".

Было это в ноябре 2010 года на международной экономической конференции в Берлине. А шутником был Владимир Путин, временно перешедший из президентов в премьер-министры. Скорее всего, он тогда и не подозревал, что уже очень скоро высокотехнологичное отопление древесиной - точнее, древесными опилками и топливными гранулами (пеллетами) - станет в Германии самым экономически выгодным для потребителей и самым экологичным с точки зрения защиты климата.

Древесина: хорошо для кошелька и климата

Согласно немецкому "Отопительному зеркалу", в жилых и общественных зданиях площадью от 501 до 1000 кв.м дешевле всего обходится отопление древесными опилками (6 евро 80 центов в год в пересчете на один кв.м). На втором месте - пеллеты (9,50 евро), на третьем - тепловые насосы (9,80 евро), на четвертом - газ (10 евро), на пятом - солярка (12,10 евро). А дороже всего в Германии - централизованное сетевое теплоснабжение (12,30 евро за кв.м в год).

Так горят пеллеты

Древесина в качестве сырья для отопления вне конкуренции и по ее экологичности. При сжигании пеллетов и опилок в атмосферу выбрасывается такой же объем углекислого газа, какой поглотило дерево при жизни или выделяется при его разложении. Поэтому дерево считается СО2-нейтральным сырьем. Правда, для вырубки, производства и транспортировки пеллетов все-таки требуется дополнительная энергия, которую эксперты суммируют в 23 грамма углекислого газа при выработке с помощью пеллетов одного киловатт-часа тепловой энергии.

Для сравнения: при отоплении соляркой выброс СО2 составляет 318 грамм за каждый кВт⋅ч, газом - 247 грамм, тепловым насосом, потребляющем довольно много электроэнергии, - от 183 до 201 грамма за кВт⋅ч в зависимости от доли возобновляемых источников в общем ее производстве. Что касается экологичности магистрального тепла, то ее, указывают немецкие эксперты, даже ориентировочно оценить невозможно. Все зависит от того, как оно вырабатывается на теплоцентрали. Если за счет сжигания угля, то выбросы СО2 запредельны, если за счет биомассы или путем геотермальной энергетики, то эмиссия углекислого газа почти нулевая.

Газ и солярка - главное сырье для выработки тепла

Несмотря на объективные преимущества древесины, ее доля в общем тепловом балансе Германии остается незначительной. По только что опубликованным итоговым данным Федерального объединения предприятий энерго- и водоснабжения (BDEW) за 2019 год, лишь 2,8% из общего числа в 18,9 млн существующих в Германии жилых домов (многоквартирных и односемейных, всего 40,6 млн квартир) имели в подвалах отопительные котлы, работающие на пеллетах или древесных опилках.

Тепловой насос в подвале односемейного дома

Причина в том, что такие котлы, несмотря на их все большую автоматизацию, все-таки требуют регулярного ухода: раз в одну-две недели полагается удалять остатки золы и раз в полтора-два месяца - чистить топку. Газовый же котел или работающий на солярке нуждается в сервисном обслуживании не чаще раза в год. Кроме того, для хранения пеллетов или опилок нужно довольно большое помещение под склад - не менее 8 кв.м в односемейном доме.

Так что газ и солярка остаются главными источниками тепла в немецких жилищах. Доля газа - 45,9%, солярки - 29,8%. К теплоцентралям были подключены в прошлом году 6,6% жилых домов, 3,4% имели тепловые насосы, 2,3% - электрическое отопление. Остальное - это жилища с разными печками в отдельных комнатах: на угле, дровах, пеллетах и солярке.

Бавария топит соляркой

Есть, правда, существенные региональные различия. Так, в Баварии почти треть одно- и двухсемейных домов не подключены к магистральному газу (в среднем по Германии - 12%), поэтому в этой федеральной земле доля солярки для отопления жилищ выше. В Баварии, по данным местной газеты Augsburger Allgemein, она составляет 41% всех жилых и общественных зданий, в северных федеральных землях - от 15 до 20%.

В восточной же Германии, то есть бывшей ГДР, где во времена социализма по советскому примеру строили преимущественно бетонные многоэтажки, значительно выше среднего доля централизованного сетевого теплоснабжения. В Берлине - 37,1%, в Мекленбурге - Передней Померании - 36,6%, в Бранденбурге и Саксонии - более 28%.

Дешевое и дорогое тепло

Между тем именно такое теплоснабжение обходится немцам дороже всего, и разброс цен здесь самый большой. Специалисты "Отопительного зеркала" подсчитали, что обогревать таким образом квартиру размером в 70 кв.м стоит от 580 до 1335 евро в год, односемейного дома в 110 кв.м - от 1000 до 2345 евро.

К числу недостатков такого типа теплоснабжения эксперты относят также фактически монопольное положение того или иного местного производителя тепла, потребители которого не могут уйти к конкуренту. Про данным газеты Süddeutsche Zeitung, Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) установило, что магистральные теплоснабженцы порой используют свое монопольное положение для неоправданного повышения тарифов.

В отличие от этого, поставщика солярки (а после либерализации газового рынка - и газа) потребитель может выбрать по своему усмотрению. При этом сравнительные порталы в интернете служат сдерживающим фактором для роста цен. Правда, разброс цен при этом тоже довольно большой, что объясняется в первую очередь разным уровнем тепловой изоляции жилых домов.

В среднем же отапливать газом ту самую квартиру в 70 кв.м обходится в 700 евро в год, односемейного дома в 110 кв.м - в 1245 евро. Если те же самые объекты отапливать соляркой, то цены будут выше - 845 евро в год в первой случае и 1450 евро - во втором. При этом, однако, цены на солярку меняются куда сильнее, чем на газ, и при определенной сноровке, терпении и наличии резервов можно улучить момент, когда заказ этого топлива окажется очень выгодным.

Смотрите также:

Самое дешевое жилье Германии Рост цен Как и в других мегаполисах, цены на аренду жилья в Берлине растут. Сегодня позволить себе комнату, а тем более однокомнатную квартиру может далеко не каждый студент. Решение квартирного вопроса в больших городах - дешевые и компактные дома.

Самое дешевое жилье Германии Внешний вид По задумке немецкого архитектора Ван Бо Ле-Менцеля (Van Bo Le-Mentzel) жилье за 100 евро занимает площадь всего 6,4 квадратных метра. Но внутри есть все: небольшая спальня, кухня, ванная комната. Как все это уместилось в маленький дом?

Самое дешевое жилье Германии Хитрое решение Здесь каждый предмет интерьера имеет функциональное назначение. На втором ярусе расположены спальня и кабинет. Правда, чтобы сесть за письменный стол, нужно опустить ноги вниз в специальное отверстие. С другой стороны стола размещены полки для посуды, они находятся прямо над мини-кухней.

Самое дешевое жилье Германии Компактная расстановка Первый этаж служит в качестве гостиной, зоны ддя отдыха и кухни. Высота всего дома составляет 3,6 метра, его ширина не превышает двух метров.

Самое дешевое жилье Германии Пробная ночевка Весной дом стоял в берлинском районе Кройцберг и был открыт для всех желающих. По вечерам здесь проводили экскурсии и рассказывали о необычной конструкции. Потом участники могли подать заявку, чтобы переночевать в этом месте. Сейчас создатели строят мини-жилищный комплекс из 20 домов в саду неподалеку от музея Баухауза.

Самое дешевое жилье Германии Дом-конструктор Главная особенность дома за 100 евро - возможность увеличивать пространство. Модульная конструкция позволяет по желанию расширять комнаты. Архитектор Ван Бо Ле-Менцель планирует построить из таких блоков многоквартирный дом. В отличие от другого бюджетного жилья, здесь у каждого будет своя кухня и ванная комната. Автор: Ксения Сафронова

