Чем опасны стаканчики из бамбука

Сегодня многие отказываются от неэкологичной одноразовой посуды и переходят на многоразовые аналоги. Один из них - бамбуковые стаканы. Но оказалось, что они небезопасны.
Каждый немец использует, в среднем, 34 одноразовых стаканчика в год. Соответственно, если взять всю Германию, то эта цифра составит около 2,8 миллиарда стаканчиков. Короткое время спустя после применения такая посуда превращается в мусор и образует, в общей сложности, 40000 тонн отходов. Значительную их часть зачастую выбрасывают в парках или на улице, что сильно загрязняет окружающую среду.
Именно поэтому многие люди отказываются от одноразовой посуды и переходят на экологичные многоразовые аналоги. Одна из альтернатив - посуда из бамбуковых волокон. Казалось бы, ее преимущества налицо: бамбук - простой в уходе натуральный материал. К тому же, он очень легкий и прочный. Однако специалисты из фонда по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest предупреждают об опасности потребления напитков из бамбуковых стаканов.
Модная посуда с тревожными показателями
Как уверяют производители, посуда из бамбука биоразлагаема или поддается переработке. Однако исследование 12 многоразовых стаканов из бамбука, только что проведенное контролерами из фонда по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest, показало: помимо бамбуковых волокон при их производстве всегда применяется пластик. Кроме того, более половины стаканов содержат слишком большое количество опасных для здоровья токсичных веществ либо имеют неверную маркировку, - иными словами, из продажи их требуют изъять.
Эксперты обнаружили, что при изготовлении почти всех стаканов использовалась меламиновая смола, имеющая в своем составе меламин и формальдегид и выполняющая роль связующего компонента. В принципе, сама по себе она опасности для здоровья человека не представляет. Однако при определенных условиях этот синтетический материал может нанести большой вред. Например, если заполнить тару, изготовленную из материала с содержанием меламиновой смолы, едой или напитком с температурой выше 70 градусов либо поместить такую посуду в микроволновку, меламиновый пластик начинает выделять токсичные вещества. Не говоря о том, что продукция, в составе которой присутствует химическое волокно, не может быть биоразлагаемой.
Как показало проведенное фондом Stiftung Warentest исследование, в четырех из двенадцати протестированных бамбуковых стаканчиков уже после трехразового использования, во время каждого из которых емкость заполнялась горячей жидкостью, в ней были обнаружены синтетические материалы со значительно превышающими норму показателями. В трех других стаканчиках то же самое происходило после их семикратного применения.
Возможные заболевания
У ученых есть основания полагать, что попадание меламиновой смолы в организм человека может спровоцировать болезни органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, вызвать раздражение кожи и глаз и даже рак носоглотки. Федеральный союз по защите прав потребителей (VZBV) требует запретить бамбуковые стаканчики с содержанием синтетических материалов и жестче контролировать посуду из бамбука на предмет того, из чего она изготовлена. А по большому счету, вместо бамбуковых емкостей рекомендуется отдавать предпочтение многоразовой посуде из нержавеющей стали, фарфора, полипропилена, стекла.
Между тем, в магазинах торговой сети по продаже мебели и товаров для дома Ikea бамбуковые многоразовые стаканчики модели "Mugg" из продажи пока изъяты. Лабораторные испытания показали, что в еду и напитки, которыми их наполняли, попадало превышающее нормы количество меламина. Как заявила компания Ikea, теперь "Mugg" должен пройти повторное тестирование. По его результатам и будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе продукта.
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