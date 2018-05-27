Чем опасны стаканчики из бамбука

Каждый немец использует, в среднем, 34 одноразовых стаканчика в год. Соответственно, если взять всю Германию, то эта цифра составит около 2,8 миллиарда стаканчиков. Короткое время спустя после применения такая посуда превращается в мусор и образует, в общей сложности, 40000 тонн отходов. Значительную их часть зачастую выбрасывают в парках или на улице, что сильно загрязняет окружающую среду.

Именно поэтому многие люди отказываются от одноразовой посуды и переходят на экологичные многоразовые аналоги. Одна из альтернатив - посуда из бамбуковых волокон. Казалось бы, ее преимущества налицо: бамбук - простой в уходе натуральный материал. К тому же, он очень легкий и прочный. Однако специалисты из фонда по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest предупреждают об опасности потребления напитков из бамбуковых стаканов.

Модная посуда с тревожными показателями

Как уверяют производители, посуда из бамбука биоразлагаема или поддается переработке. Однако исследование 12 многоразовых стаканов из бамбука, только что проведенное контролерами из фонда по независимой экспертизе товаров и услуг Stiftung Warentest, показало: помимо бамбуковых волокон при их производстве всегда применяется пластик. Кроме того, более половины стаканов содержат слишком большое количество опасных для здоровья токсичных веществ либо имеют неверную маркировку, - иными словами, из продажи их требуют изъять.

Какой стакан выбрать?

Эксперты обнаружили, что при изготовлении почти всех стаканов использовалась меламиновая смола, имеющая в своем составе меламин и формальдегид и выполняющая роль связующего компонента. В принципе, сама по себе она опасности для здоровья человека не представляет. Однако при определенных условиях этот синтетический материал может нанести большой вред. Например, если заполнить тару, изготовленную из материала с содержанием меламиновой смолы, едой или напитком с температурой выше 70 градусов либо поместить такую посуду в микроволновку, меламиновый пластик начинает выделять токсичные вещества. Не говоря о том, что продукция, в составе которой присутствует химическое волокно, не может быть биоразлагаемой.

Как показало проведенное фондом Stiftung Warentest исследование, в четырех из двенадцати протестированных бамбуковых стаканчиков уже после трехразового использования, во время каждого из которых емкость заполнялась горячей жидкостью, в ней были обнаружены синтетические материалы со значительно превышающими норму показателями. В трех других стаканчиках то же самое происходило после их семикратного применения.

Возможные заболевания

У ученых есть основания полагать, что попадание меламиновой смолы в организм человека может спровоцировать болезни органов дыхания, почек и мочевыводящих путей, вызвать раздражение кожи и глаз и даже рак носоглотки. Федеральный союз по защите прав потребителей (VZBV) требует запретить бамбуковые стаканчики с содержанием синтетических материалов и жестче контролировать посуду из бамбука на предмет того, из чего она изготовлена. А по большому счету, вместо бамбуковых емкостей рекомендуется отдавать предпочтение многоразовой посуде из нержавеющей стали, фарфора, полипропилена, стекла.

Между тем, в магазинах торговой сети по продаже мебели и товаров для дома Ikea бамбуковые многоразовые стаканчики модели "Mugg" из продажи пока изъяты. Лабораторные испытания показали, что в еду и напитки, которыми их наполняли, попадало превышающее нормы количество меламина. Как заявила компания Ikea, теперь "Mugg" должен пройти повторное тестирование. По его результатам и будет принято окончательное решение о дальнейшей судьбе продукта.

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За что природа поблагодарит вас Выключайте кран На время чистки зубов кран можно выключить! Просто налейте воду в стаканчик. Согласно исследованию Ольденбургского университета, только во время чистки зубов жители Германии расходуют лишних 12 литров чистой питьевой воды.

За что природа поблагодарит вас Принимайте душ Тот, кто принимает ванну, расходует около 140 литров воды. Принимая душ, мы тратим 20 литров воды за минуту. Немецкая экологическая организация BUND подсчитала: если семья из четырех человек откажется от принятия ванн и будет пользоваться исключительно душем, то в год она сэкономит на электроэнергии и воде более 300 евро.

За что природа поблагодарит вас Устройте сквозняк Вместо того, чтобы держать окна полуоткрытыми, лучше каждые два-три часа как следует открыть окно и устроить сквозняк. При этом хватит уже нескольких минут, чтобы полностью освежить воздух в помещении.

За что природа поблагодарит вас Откажитесь от батареек Экологи советуют отказаться от устройств, работающих на батарейках. Для выпуска одноразовых батареек используется намного больше электроэнергии, чем мы получаем от самих батареек. Электроэнергия из батареек в 300 раз дороже, чем из розеток.

За что природа поблагодарит вас Выключайте электроприборы Выключать электрические приборы надо полностью, а не переводить их на "режим ожидания". В этом режиме приборы продолжают использовать электроэнергию.

За что природа поблагодарит вас Закрывайте посуду крышками Экологи советуют при варке использовать кастрюли с крышками - количество используемой электроэнергии снижается до 65 процентов. Кроме того, кастрюли или сковородки должны соответствовать размерам нагреваемых дисков электроплит.

За что природа поблагодарит вас Кипятите воду в чайниках Если нам нужно вскипятить воду, то лучше использовать электрочайник, а не кастрюлю на плите. Если бы все немцы каждый день кипятили воду в чайнике, а не на плите, то экономили бы до 40 евро в год каждый.

За что природа поблагодарит вас Сушите волосы без фена Электроприбор в ванной комнате, который потребляет особенно много электроэнергии, - это фен. Летом сушить волосы лучше на воздухе или на солнце!

За что природа поблагодарит вас Обойдитесь без "кофе с собой" Стоит помнить о том, что одноразовая посуда становится настоящей проблемой для экологии. Лучше захватить с собой свою чашку или небольшой термос. Чем меньше мусора, тем лучше!

За что природа поблагодарит вас Пластиковые пакеты вредят экологии Согласно данным Немецкого ведомства по охране окружающей среды, жители Германии используют в среднем до 76 пластиковых пакетов в год. Лучше всего ходить в магазины с матерчатыми сумками, рюкзаками или корзинками для покупок. Во имя сохранения нашей с вами окружающей среды! Автор: Анабела Линке, Виктор Вайц



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