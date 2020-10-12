 Чем опасны назальные препараты и что советуют немецкие врачи | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 20.10.2020

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Культура и стиль жизни

Чем опасны назальные препараты и что советуют немецкие врачи

Если применять капли или спреи слишком часто и долго, слизистая к ним привыкает. Эффект снижается, возникает порочный круг. Так что же делать и чего не делать при заложенности носа?

Женщина с каплями

Когда при простуде закладывает нос, многие сразу же идут в аптеку за назальными каплями или спреем. Препараты от насморка устраняют отек: дыхание восстанавливается, пазухи освобождаются от выделений. У врачей-специалистов такая быстрая и эффективная помощь не вызывает нареканий до тех пор, пока пациент не начинает злоупотреблять назальными средствами. Потому что некоторые спреи и капли могут вызывать побочные эффекты. Например, привыкание. "Но, конечно, это не психотропные препараты, вызывающие наркотическую зависимость", - успокаивает врач Томас Дайтмер (Thomas Deitmer) из Немецкого общества отоларингологии.

Большинство назальных капель и спреев содержат ксилометазолин или оксиметазолин. Они относятся к так называемым симпатомиметическим препаратам, которые вызывают сужение кровеносных сосудов. Если применять такие препараты слишком часто и долго, слизистая оболочка привыкнет к дозе и начнет требовать благотворного снадобья еще больше и еще чаще. Возникает порочный круг: чем чаще мы используем назальное средство, тем быстрее снижается его сосудосуживающий эффект и тем скорее нам нужна новая доза. И в какой-то момент возникает обратный эффект: отек не исчезает, а в носоглотке появляется ощущение постоянной сухости или жжения. Насморк может стать хроническим.

Капли и спреи: привычка или зависимость?

Границы между привычкой и зависимостью часто размыты, говорит Хайно Штёвер (Heino Stöver) из Института исследований зависимости во Франкфурте: "Спреи для носа имеют приятный эффект, к которому, безусловно, можно легко привыкнуть". Ныне 64-летний социолог и сам в юности, как он рассказывает, злоупотреблял назальными препаратами: "По два-три раза в день в течение примерно двух лет. В результате появилась сухость слизистой носа, которая не исчезла до сих пор".

Хайно Штёвер в ту пору еще не знал о побочных эффектах назальных препаратов. Сегодня мы знаем, что использование их дольше, чем две недели, чревато долгоиграющими негативными последствиями. "Однако в рейтинге вызывающих зависимость веществ я бы поместил их в самом низу", - говорит эксперт. Препарат сам по себе еще не формирует зависимость. Но постоянное использование назальных спреев должно настораживать, предостерегает Хайно Штёвер. "Эти лекарства не обладают психотропным действием, например, как кокаин, каннабис или алкоголь. С течением времени эффект от их использования снижается, - поясняет отоларинголог Томас Дайтмер. - А это ведет к тому, что люди применяют спреи или капли не три раза в день, а, например, восемь".

Женщина с насморком

Сотрудники немецких аптек всегда предупреждают покупающих назальные препараты о побочных эффектах и рекомендуют не употреблять их дольше одной недели

Эффект от назального препарата постепенно снижается до тех пор, пока он вообще не перестает действовать. В носу появляется сухость, а слизистые оболочки больше не могут выполнять свою защитную функцию. Для того, чтобы они защищали нас от микробов, необходима влага. Сухие полости носа больше не могут увлажнять, согревать и очищать воздух, которым мы дышим. "В носу как бы появляется корка, в которой размножаются бактерии, - поясняет Томас Дайтмер. - Это может привести, например, к развитию зловонного ринита, при котором в слизистой носа протекают воспалительные процессы". Неприятный запах из носа, как объясняет врач Томас Дайтмер, вызывают бактерии. И тут назальные препараты от насморка и заложенности носа не помогут, потому что они - не решение, а причина.

Назальные препараты: от привыкания к отвыканию

"Когда самочувствие не очень хорошее, то замечаешь быстро, насколько важным стал в твоей жизни этот препарат, как уже трудно обойтись без назального спрея", - говорит социолог Штёвер. И все же от него можно отказаться. Одна из стратегий избавления от опасной привычки состоит в том, чтобы сознательно меньше пользоваться назальными препаратами. Можно вести дневник и записывать время принятия очередной дозы и свои наблюдения за самочувствием, а потом проследить, были ли вообще признаки заболевания или препарат вы принимали по привычке, объясняет Хайно Штёвер. В больницах от такой привычки не лечат. Каждый должен справляться с ней сам.

Помочь отвыкнуть от назальных препаратов может морская соль, то есть препараты, ее содержащие. При появлении симптомов заложенности или сухости носа, рекомендуется обратиться к врачу. Потому что сухость слизистой может сигнализировать о серьезных заболеваниях. "Нужно попытаться выяснить, почему у пациента заложен нос. У него могут быть полипы, которые можно удалить хирургическим путем, - объясняет отоларинголог Дайтмер. - Или у пациента аллергия, вызывающая заложенность носа". В таком случае нужно пройти тест. Другой возможной причиной постоянной заложенности носа может быть искривленная носовая перегородка. Врачи могут выпрямить ее хирургическим путем. Возможны также опухоли в носу, но это - крайне редко, отмечает Томас Дайтмер.

Жить с постоянно заложенным носом крайне неприятно. "Во рту - сухость, храп по ночам и неспокойный сон", - перечисляет врач симптомы. Однако злоупотребление назальными препаратами не является решением проблемы. Парацельс уже 500 лет назад знал, что все - яд и все - лекарство, то и другое определяет доза.

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  • Постель

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    Автор: Инга Ваннер


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