 Чем занимается институт Якунина в Берлине? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 12.09.2018

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Германия

Чем занимается институт Якунина в Берлине?

Более двух лет существует в Берлине институт "Диалог цивилизаций". Один из его основателей - бывший глава РЖД. История с немецкой визой для Якунина стала для DW поводом узнать, чем этот институт занимается.

Фойе берлинского института Диалог цивилизаций

Фойе берлинского института "Диалог цивилизаций"

Если бы Владимир Якунин не попался на глаза друзьям московского муниципального депутата Дмитрия Клочкова в визовом отделе консульства ФРГ в Москве, то никто, наверное, и не узнал бы, что бывший руководитель РЖД получил разрешение на работу и временное пребывание в Германии. И мало кто, скорее всего, вспомнил бы о том, что у Якунина есть в Берлине свой институт.

Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" существует в немецкой столице уже более двух лет, но известен он по-прежнему очень узкой аудитории. Почему это так? И чем вообще занимается в Берлине эта организация с громким названием?

Завидный адрес в центре исторического Берлина

Презентация института 1 июля 2016 года проходила с размахом в одном из лучших в Германии столичных конференц-залов Humboldt-Carre. Место, где снял для себя помещение "Диалог цивилизаций", - тоже дорогое и изысканное. Самый центр исторического Берлина… Угол Friedrichstraße и Französische Straße, всего в нескольких минутах ходьбы от Бранденбургских ворот… Пятый этаж здания, в котором расположился и единственный в Германии филиал фешенебельного французского универмага Galeries Lafayette.

Конференц-зал института

Конференц-зал института

Внутри много света, стекла и алюминия. Вначале посетитель оказывается в просторном круглом фойе, похожем на приемную солидной фирмы. По окружности находятся кабинеты сотрудников. Все они - как на ладони. Стены и двери прозрачные. Оборудованный по последнему слову техники конференц-зал - тоже круглый. И тоже залитый светом, льющимся вниз из стеклянного, почти как на крыше Рейхстага, круглого купола.

Пресс-секретарь института, немка польского происхождения Агнешка Жепка (Agnieszka Rzepka) рассказала корреспонденту DW, что в берлинском штате "Диалога цивилизаций" - 18 человек из разных стран. Из них 5 ученых с научными степенями. Остальные работают в бухгалтерии, отделе кадров, двое заняты исключительно контактами со структурами ЕС и различными фондами - немецкими и иностранными, пишут заявки на выделение грантов. У института есть два филиала - в Москве и в Вене. Общий штат - 42 человека.

Кто финансирует "Диалог цивилизаций"?

Финансируется "Диалог цивилизаций" из созданного специально для этой цели фонда в Швейцарии. Его два главных донора - сам Владимир Якунин, а также российский бизнесмен и филантроп Рубен Варданян.

Агнешка Жепка

Агнешка Жепка

Сколько именно они пожертвовали на институт, Агнешка Жепка сказать не смогла или не захотела. Что же касается текущего состояния дел, то она посоветовала ознакомиться с финансовым отчетом за 2017 год - общедоступным на англоязычной версии сайта института.

Из этого отчета следует, что бюджет "Диалога цивилизаций" формируется за счет институциональных грантов, средств, получаемых от трастов, фондов, корпораций и просто состоятельных людей. Ни одного имени или названия корпорации, однако, не указывается. Только общие суммы.

Так, на конкретные мероприятия и исследовательские проекты в 2017 году поступило 2,302 млн евро. Сумма нецелевого финансирования составила 2,316 млн евро. "Прочие доходы" - 54 909 евро. В отчете не поясняется, о каких именно доходах идет речь.

Все деньги, согласно финансовому отчету, в 2017 году потрачены: 2,302 млн евро ушло на мероприятия и исследовательские проекты; "офисные расходы" составили  еще 2,302 млн евро; "прочие расходы" - 72 896 евро. Все эти средства, очевидно, пошли на зарплаты сотрудников и аренду помещений, которая в историческом центре Берлина запредельная.

Что за эксперты работают в институте?

Кроме штатных аналитиков, у "Диалога цивилизаций" есть целая сеть внештатных ученых, работающих на гонорарной основе. Из немецких штатных на сайте значится, например, Клеменс Витте (Klemens Witte). О нем на сайте института сказано, что международный опыт он приобрел в университетах Казани, Москвы, Калининграда, Минска и Пекина. В 2011-2012 годах он читал лекции о СМИ в Московском государственном институте международных отношений - кузнице кадров для МИД РФ.

Александр Рар

Александр Рар в списках экспертов иснтитута только числится

Среди немецких внештатников - журналист Томас Фасбендер (Thomas Fasbender) и политолог Александр Рар (Alexander Rahr). Оба слывут в Германии прокремлевскими аналитиками, оба прекрасно говорят по-русски, оба - частые гости российских СМИ.

В 2014 году Фасбендер выпустил книгу с примечательным названием - "Свобода вместо демократии. Путь России и иллюзии Запада". Рар, работающий в настоящее время консультантом "Газпрома" по европейским вопросам, - автор целой серии книг о России, ее президенте, отношениях России с Западом. Скоро выходит новая. На этот раз политический триллер в стиле фэнтези. В списке экспертов "Диалога цивилизаций", однако, Рар только числится. Ни одной статьи за два года для института он не написал.

Есть в списке внештатных немецких экспертов также профессор Немецкого института журналистики и публицистики МГУ и Высшей школы искусств Берлина Йенс Вендланд (Jens Wendland). Он - частый гость мероприятий, которые устраивает Германо-российский форум и Петербургский диалог.

Институт с подмоченной репутацией

Эхо немецкой прессы на презентацию института два года назад было негативным. "Нас просто пригвоздили к стенке", - сетует Агнешка Жепка. Объясняется это в первую очередь фигурой самого Якунина.

Владимир Якунин на презентации Диалога цивилизаций 1 июля 2016 года

Владимир Якунин на презентации "Диалога цивилизаций" 1 июля 2016 года

Экс-главу РЖД считают в Германии человеком из ближайшего окружения Путина, вспоминают дачный кооператив "Озеро", знают, что Якунин хоть и избежал европейских санкций, но все-таки попал под американские. Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина, часть которых он щедро пожертвовал на "Диалог цивилизаций".

Скептически относятся многие в Германии и к некоторым коллегам Якунина по наблюдательному совету "Диалога цивилизаций". Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считается другом Путина. Имя бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра всплыло в деле американского политтехнолога Пола Манафорта, работавшего на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Получившая российское гражданство почетный президент Германо-российской внешнеторговой палаты Андреа фон Кнооп (Andrea von Knoop) - горячая сторонница президента России, которую она, по собственным словам, выбрала своей новой родиной "душой и сердцем".

"Диалог цивилизаций" - инструмент Кремля?

Украинский неправительственный проект "Информационное сопротивление" называет берлинский институт Якунина "гибридным инструментом Кремля в отстаивании своих интересов, например, для формирования позитивного имиджа власти РФ на мировой политической арене, легитимации оккупации Крыма, лоббирования российских интересов в отношениях с Западом, в частности, в сфере смягчения санкционного давления".

Если в этом и в самом деле заключается задача, поставленная перед институтом Якунина в Берлине, то с ней он, похоже, не справляется. По крайней мере, в Германии. В немецкой прессе, сетует Агнешка Жепка, об институте "полная тишина".

Исключение представляют журналисты из арабской, английской и русской редакций DW, которые иногда обращаются к специалистам института за комментариями, в частности, к московскому эксперту по проблемам терроризма и Ближнего Востока Алексею Малашенко.

Впрочем, одно сообщение о "Диалоге цивилизаций" в немецкой прессе было: в июне прошлого года и берлинская газета Tagesspiegel сообщила, что в наблюдательный совет института включена княгиня Глория фон Турн и Таксис (Gloria Fürstin von Thurn und Taxis) из старинного европейского аристократического рода.

Не складываются у "Диалога цивилизаций" отношения и с другими берлинскими институтами смежного профиля, например с Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) или Германским обществом внешней политики (DGAP). Агнешка Жепка сетует, что они игнорируют предложения о сотрудничестве.

Контекст

Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.

1 июля в Берлине прошла презентация исследовательского института "Диалог цивилизаций", учрежденного по инициативе экс-главы РЖД Владимира Якунина. Кто и зачем на ней присутствовал?

Экс-сенатор Сергей Пугачев рассказал Жанне Немцовой, почему он стал публичным критиком Кремля и в чем состоит смелость олигархов 1990-х годов.

Российский олигарх и друг Путина Аркадий Ротенберг в обход санкций ЕС контролирует в ФРГ элитную недвижимость на 1 миллиард евро, полагают авторы журналистского расследования.

Дэниел Фрид, отвечавший за политику санкций в Госдепе США, рассказал в интервью DW, чего ожидать от "Кремлевского доклада" о российских олигархах и почему ситуация напоминает начало 80-х.

Публицистическая программа Frontal21 показала 45-минутную документальную картину о попытках России расколоть Запад. DW знакомит с основными действующими лицами фильма.

Проверка касается работ по укладке георешетки и продаж электронных билетов. Фирма, которая поставляла решетки, принадлежит Якунину, а билеты продавались через компанию его сына Андрея, утверждает ФБК.

В ZOiS, однако, не смогли припомнить, чтобы такие предложения вообще поступали. Директор Центра Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) сообщила корреспонденту DW, что однажды ходила в "Диалог цивилизаций" познакомиться с его начальством и регулярно приглашает представителей этого института на мероприятия в ZOiS. Но приходил ли кто-нибудь из них хоть раз, она сказать не смогла.

Ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) два года назад отклонил предложение перейти на работу в "Диалог цивилизаций". После этого, рассказал он, с предложениями о сотрудничестве люди Якунина к нему больше не обращались.

Раскол цивилизаций

Если зайти на главный сайт института , то обращает на себя внимание существенная разница версий на русском, с одной стороны, а также английской и немецкой - с другой.

По-русски на сайте института можно прочесть отчеты о проведенных конференциях и исследования, например, о проблемах мигрантов в восточной части России, о сценариях курдского будущего, экстремизме в России, исламе в Евразии, гуманитарных аспектах новых информационно-коммуникационных технологий.

На английской версии публикаций в несколько раз больше и тематика их заметно шире. Причем, и немецкие эксперты пишут исключительно на английском языке - языке общения ученых и политологов не только англосаксонского мира. Напрашивается вывод, что свою целевую аудиторию институт видит не в России, а на Западе.

Но по крайней мере при беглом просмотре недавних текстов на сайте "Диалога цивилизаций", корреспонденту DW не бросились в глаза пассажи или тезисы, которые можно было бы интерпретировать, как элементы пропагандистской кампании Кремля. Не усматривает какой-то прокремлевской линии в публикациях института и Штефан Майстер. "Это не инструмент, имеющий некое политическое или общественное воздействие", - считает он.

Одну причину Майстер видит в том, что в "Диалог цивилизаций" отказались идти известные немецкие эксперты, а "нанятые в Индии и других странах не работают по темам, релевантным для немецкого политического дискурса". Другая причина - слабый менеджмент, неизвестные и не пользующиеся в Германии влиянием руководители института, которые, по мнению Майстера, имеют к тому же отдаленное представление о немецких политических реалиях.

По информации инсайдеров, в институте произошел раскол, и возобладала линия на отказ от взгляда на мир через российскую призму. Делами, по информации источника DW, теперь негласно заправляет живущий в Лондоне сын Якунина Андрей, который якобы не разделяет мировоззрение своего отца и считает, что институт должен заниматься общемировыми проблемами, а не вести идеологическую борьбу с Западом на стороне России.

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    Автор: Александра Елкина


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Финансовый отчет института "Диалог цивилизаций" за 2017 г.

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Англоязычные статьи, опубликованные на сайте института "Диалог цивилизаций"

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