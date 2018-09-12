Чем занимается институт Якунина в Берлине?

Если бы Владимир Якунин не попался на глаза друзьям московского муниципального депутата Дмитрия Клочкова в визовом отделе консульства ФРГ в Москве, то никто, наверное, и не узнал бы, что бывший руководитель РЖД получил разрешение на работу и временное пребывание в Германии. И мало кто, скорее всего, вспомнил бы о том, что у Якунина есть в Берлине свой институт.

Исследовательский институт "Диалог цивилизаций" существует в немецкой столице уже более двух лет, но известен он по-прежнему очень узкой аудитории. Почему это так? И чем вообще занимается в Берлине эта организация с громким названием?

Завидный адрес в центре исторического Берлина

Презентация института 1 июля 2016 года проходила с размахом в одном из лучших в Германии столичных конференц-залов Humboldt-Carre. Место, где снял для себя помещение "Диалог цивилизаций", - тоже дорогое и изысканное. Самый центр исторического Берлина… Угол Friedrichstraße и Französische Straße, всего в нескольких минутах ходьбы от Бранденбургских ворот… Пятый этаж здания, в котором расположился и единственный в Германии филиал фешенебельного французского универмага Galeries Lafayette.

Конференц-зал института

Внутри много света, стекла и алюминия. Вначале посетитель оказывается в просторном круглом фойе, похожем на приемную солидной фирмы. По окружности находятся кабинеты сотрудников. Все они - как на ладони. Стены и двери прозрачные. Оборудованный по последнему слову техники конференц-зал - тоже круглый. И тоже залитый светом, льющимся вниз из стеклянного, почти как на крыше Рейхстага, круглого купола.

Пресс-секретарь института, немка польского происхождения Агнешка Жепка (Agnieszka Rzepka) рассказала корреспонденту DW, что в берлинском штате "Диалога цивилизаций" - 18 человек из разных стран. Из них 5 ученых с научными степенями. Остальные работают в бухгалтерии, отделе кадров, двое заняты исключительно контактами со структурами ЕС и различными фондами - немецкими и иностранными, пишут заявки на выделение грантов. У института есть два филиала - в Москве и в Вене. Общий штат - 42 человека.

Кто финансирует "Диалог цивилизаций"?

Финансируется "Диалог цивилизаций" из созданного специально для этой цели фонда в Швейцарии. Его два главных донора - сам Владимир Якунин, а также российский бизнесмен и филантроп Рубен Варданян.

Агнешка Жепка

Сколько именно они пожертвовали на институт, Агнешка Жепка сказать не смогла или не захотела. Что же касается текущего состояния дел, то она посоветовала ознакомиться с финансовым отчетом за 2017 год - общедоступным на англоязычной версии сайта института.

Из этого отчета следует, что бюджет "Диалога цивилизаций" формируется за счет институциональных грантов, средств, получаемых от трастов, фондов, корпораций и просто состоятельных людей. Ни одного имени или названия корпорации, однако, не указывается. Только общие суммы.

Так, на конкретные мероприятия и исследовательские проекты в 2017 году поступило 2,302 млн евро. Сумма нецелевого финансирования составила 2,316 млн евро. "Прочие доходы" - 54 909 евро. В отчете не поясняется, о каких именно доходах идет речь.

Все деньги, согласно финансовому отчету, в 2017 году потрачены: 2,302 млн евро ушло на мероприятия и исследовательские проекты; "офисные расходы" составили еще 2,302 млн евро; "прочие расходы" - 72 896 евро. Все эти средства, очевидно, пошли на зарплаты сотрудников и аренду помещений, которая в историческом центре Берлина запредельная.

Что за эксперты работают в институте?

Кроме штатных аналитиков, у "Диалога цивилизаций" есть целая сеть внештатных ученых, работающих на гонорарной основе. Из немецких штатных на сайте значится, например, Клеменс Витте (Klemens Witte). О нем на сайте института сказано, что международный опыт он приобрел в университетах Казани, Москвы, Калининграда, Минска и Пекина. В 2011-2012 годах он читал лекции о СМИ в Московском государственном институте международных отношений - кузнице кадров для МИД РФ.

Александр Рар в списках экспертов иснтитута только числится

Среди немецких внештатников - журналист Томас Фасбендер (Thomas Fasbender) и политолог Александр Рар (Alexander Rahr). Оба слывут в Германии прокремлевскими аналитиками, оба прекрасно говорят по-русски, оба - частые гости российских СМИ.

В 2014 году Фасбендер выпустил книгу с примечательным названием - "Свобода вместо демократии. Путь России и иллюзии Запада". Рар, работающий в настоящее время консультантом "Газпрома" по европейским вопросам, - автор целой серии книг о России, ее президенте, отношениях России с Западом. Скоро выходит новая. На этот раз политический триллер в стиле фэнтези. В списке экспертов "Диалога цивилизаций", однако, Рар только числится. Ни одной статьи за два года для института он не написал.

Есть в списке внештатных немецких экспертов также профессор Немецкого института журналистики и публицистики МГУ и Высшей школы искусств Берлина Йенс Вендланд (Jens Wendland). Он - частый гость мероприятий, которые устраивает Германо-российский форум и Петербургский диалог.

Институт с подмоченной репутацией

Эхо немецкой прессы на презентацию института два года назад было негативным. "Нас просто пригвоздили к стенке", - сетует Агнешка Жепка. Объясняется это в первую очередь фигурой самого Якунина.

Владимир Якунин на презентации "Диалога цивилизаций" 1 июля 2016 года

Экс-главу РЖД считают в Германии человеком из ближайшего окружения Путина, вспоминают дачный кооператив "Озеро", знают, что Якунин хоть и избежал европейских санкций, но все-таки попал под американские. Многие здесь сомневаются и в честности происхождения личных капиталов Якунина, часть которых он щедро пожертвовал на "Диалог цивилизаций".

Скептически относятся многие в Германии и к некоторым коллегам Якунина по наблюдательному совету "Диалога цивилизаций". Экс-президент Чехии Вацлав Клаус считается другом Путина. Имя бывшего канцлера Австрии Альфреда Гузенбауэра всплыло в деле американского политтехнолога Пола Манафорта, работавшего на бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Получившая российское гражданство почетный президент Германо-российской внешнеторговой палаты Андреа фон Кнооп (Andrea von Knoop) - горячая сторонница президента России, которую она, по собственным словам, выбрала своей новой родиной "душой и сердцем".

"Диалог цивилизаций" - инструмент Кремля?

Украинский неправительственный проект "Информационное сопротивление" называет берлинский институт Якунина "гибридным инструментом Кремля в отстаивании своих интересов, например, для формирования позитивного имиджа власти РФ на мировой политической арене, легитимации оккупации Крыма, лоббирования российских интересов в отношениях с Западом, в частности, в сфере смягчения санкционного давления".

Если в этом и в самом деле заключается задача, поставленная перед институтом Якунина в Берлине, то с ней он, похоже, не справляется. По крайней мере, в Германии. В немецкой прессе, сетует Агнешка Жепка, об институте "полная тишина".

Исключение представляют журналисты из арабской, английской и русской редакций DW, которые иногда обращаются к специалистам института за комментариями, в частности, к московскому эксперту по проблемам терроризма и Ближнего Востока Алексею Малашенко.

Впрочем, одно сообщение о "Диалоге цивилизаций" в немецкой прессе было: в июне прошлого года и берлинская газета Tagesspiegel сообщила, что в наблюдательный совет института включена княгиня Глория фон Турн и Таксис (Gloria Fürstin von Thurn und Taxis) из старинного европейского аристократического рода.

Не складываются у "Диалога цивилизаций" отношения и с другими берлинскими институтами смежного профиля, например с Центром восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) или Германским обществом внешней политики (DGAP). Агнешка Жепка сетует, что они игнорируют предложения о сотрудничестве.

В ZOiS, однако, не смогли припомнить, чтобы такие предложения вообще поступали. Директор Центра Гвендолин Зассе (Gwendolyn Sasse) сообщила корреспонденту DW, что однажды ходила в "Диалог цивилизаций" познакомиться с его начальством и регулярно приглашает представителей этого института на мероприятия в ZOiS. Но приходил ли кто-нибудь из них хоть раз, она сказать не смогла.

Ведущий эксперт по России Германского общества внешней политики (DGAP) Штефан Майстер (Stefan Meister) два года назад отклонил предложение перейти на работу в "Диалог цивилизаций". После этого, рассказал он, с предложениями о сотрудничестве люди Якунина к нему больше не обращались.

Раскол цивилизаций

Если зайти на главный сайт института , то обращает на себя внимание существенная разница версий на русском, с одной стороны, а также английской и немецкой - с другой.

По-русски на сайте института можно прочесть отчеты о проведенных конференциях и исследования, например, о проблемах мигрантов в восточной части России, о сценариях курдского будущего, экстремизме в России, исламе в Евразии, гуманитарных аспектах новых информационно-коммуникационных технологий.

На английской версии публикаций в несколько раз больше и тематика их заметно шире. Причем, и немецкие эксперты пишут исключительно на английском языке - языке общения ученых и политологов не только англосаксонского мира. Напрашивается вывод, что свою целевую аудиторию институт видит не в России, а на Западе.

Но по крайней мере при беглом просмотре недавних текстов на сайте "Диалога цивилизаций", корреспонденту DW не бросились в глаза пассажи или тезисы, которые можно было бы интерпретировать, как элементы пропагандистской кампании Кремля. Не усматривает какой-то прокремлевской линии в публикациях института и Штефан Майстер. "Это не инструмент, имеющий некое политическое или общественное воздействие", - считает он.

Одну причину Майстер видит в том, что в "Диалог цивилизаций" отказались идти известные немецкие эксперты, а "нанятые в Индии и других странах не работают по темам, релевантным для немецкого политического дискурса". Другая причина - слабый менеджмент, неизвестные и не пользующиеся в Германии влиянием руководители института, которые, по мнению Майстера, имеют к тому же отдаленное представление о немецких политических реалиях.

По информации инсайдеров, в институте произошел раскол, и возобладала линия на отказ от взгляда на мир через российскую призму. Делами, по информации источника DW, теперь негласно заправляет живущий в Лондоне сын Якунина Андрей, который якобы не разделяет мировоззрение своего отца и считает, что институт должен заниматься общемировыми проблемами, а не вести идеологическую борьбу с Западом на стороне России.

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