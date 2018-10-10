Чем дедолларизация обернется для российских граждан

Почти 2 млрд долларов сняли россияне со своих банковских счетов в августе 2018 года. Причиной послужил "медийный эффект". Так зампред Центробанка Василий Поздышев охарактеризовал поведение вкладчиков, спровоцированное сообщениями о предложенном главой ВТБ (второй по величине активов банк в России) Андреем Костиным курсе на дедолларизацию. Информация об этом, растиражированная на телевидении, заставила граждан опасаться заморозки валютных вкладов или их принудительной конвертации. Однако, как говорят эксперты, опасаться следует иных последствий.

Чего испугались вкладчики, сколько утекло и сколько осталось

Летом на встрече с президентом Владимиром Путиным Андрей Костин сообщил, что его сотрудники подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. С тех пор он еще неоднократно высказывался публично на эту тему, не исключая и замены долларовых вкладов рублевыми в случае запрета на валютные операции для банков России из-за санкций США. После этого министр финансов Антон Силуанов и глава ЦБ Эльвира Набиуллина опровергли возможность принудительной конвертации, однако было уже поздно.

Рубль против доллара: вся правда о дедолларизации - карикатура Сергея Елкина

"Медийный эффект" сыграл с банками злую шутку. Как сообщается в октябрьском мониторинге РАНХиГС и Института Гайдара, в августе был зафиксирован отток средств с вкладов населения в размере 141 млрд рублей. Из них меньшую часть - 28 млрд рублей - составило сокращение в рублях, и большую - свыше 1,7 млрд долларов - в иностранной валюте. Всего за 8 месяцев года средства физлиц на валютных счетах и депозитах уменьшились на 5,6 млрд в долларовом эквиваленте. К началу осени на рублевых депозитах россиян оставалось менее 21,5 трлн рублей, на валютных - менее 80 млрд долларов. Отток продолжился и в сентябре. "В ближайший квартал мы ожидаем прироста вкладов населения", - выразил надежду Поздышев.

Эксперты настроены не столь оптимистично. Помимо медийного фактора, против вкладов в долларах играет неуверенность в завтрашнем дне: предстоящее введение новых американских санкций, на которые неизбежно последует российский ответ (до сих пор неясно, в какой форме). Кроме того, отнести деньги в банк мешает необходимость тратить все больше на текущие нужды. Россияне "снижают темпы наращивания своих сбережений параллельно с активизацией роста кредитной задолженности для поддержания приемлемого уровня потребления в условиях стагнации реальных доходов", - отмечается в докладе РАНХиГС.

На конфискационные реформы власть не пойдет - довольно пенсионной

Эксперты пока склонны доверять заявлениям властей и сходятся в том, что заморозки вкладов не будет. "Россияне, конечно, привыкли к тому, что ждать ничего хорошего сверху не приходится, но надо понимать, что дедолларизация никакого отношения к конфискационным реформам не имеет и, надеюсь, они проводиться не будут", - заявил DW аналитик группы компаний "Финам" Алексей Коренев. По его мнению, власти не могут не отдавать себе отчета в том, что в конечном итоге подобного рода меры обернутся социальным напряжением: "Они понимают, что это мера непопулярная, и не хотят повторения того, что было после объявления пенсионной реформы".

Выдача рублей в обменнике

Негатив от пенсионной реформы важен и с той точки зрения, что после того, как она стала реальностью, многие люди еще сильнее начали рассчитывать на свои накопления, и отнимать их было бы последним делом, считает директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков. "В России фактически произошел дефолт пенсионной системы. У людей остаются возможности сохранить себе деньги на пенсию только самостоятельно. Когда вводился современный рубль в 1997 году, курс доллара был 6 рублей 20 копеек за один доллар, сейчас он стоит более чем в 10 раз дороже. Откладывая доллары, можно было неплохо накопить. В этих условиях пытаться вышибать последний костыль, на котором держатся сбережения россиян, равносильно самоубийству", - полагает он.

Реальные риски: продолжение ослабления рубля и рост цен на товары

По словам Алексея Коренева, дедолларизация для конечных потребителей несет в себе совершенно иные риски. Доллар - основная мировая валюта, расчеты в нем сопровождаются достаточно низкими издержками - банковская система под него давно "заточена". Замена на другие средства платежа увеличит транзакционные издержки. Существует и риск курсовых колебаний. "Если доллар заменят на менее стабильные валюты, а контракты будут предполагать длительные сроки поставки, риски потерь от курсовых колебаний будут закладываться в стоимость товара или услуги. Эта премия может оказаться весьма существенной, что приведет к росту цен для потребителей", - предупреждает он.

Эксперт признает, что у России есть хороший потенциал перехода на расчеты в евро с Евросоюзом (Германия - второй по объемам торговый партнер России), обороты с Европой очень большие. Казалось бы, здесь стоило бы ожидать обратного - снижения цен на товары из Евросоюза. "Однако от перехода с европейскими контрагентами на расчеты в евро товары дешевле не станут. Хотя есть плюс - снизятся риски того, что они подорожают в случае введения санкций", - добавляет Коренев.

Еще одним последствием дедолларизации на первом этапе станет ослабление рубля. Как говорит аналитик, "в переходный период рубль по отношению к доллару продолжит ослабляться, хотя главной причиной тому будет фактор цены на нефть. Дедолларизация скажется на рубле из-за увеличения издержек, связанных с транзакциями".

Какую личную финансовую стратегию выбрать

В любом случае эксперты не советуют избавляться от долларов. Василий Солодков, например, считает, что имеет смысл их, напротив, покупать, "потому что непонятно, что будет дальше с рублем". Хранить ли доллары дома или в банке - выбор каждого. "Ставка по валютным вкладам - около 3 процентов - идет вровень с долларовой инфляцией. Есть небольшие риски того, что кому-то захочется эти вклады конвертировать, но это маловероятно. В хранении дома таких рисков нет, но есть инфляция и вероятность кражи или ограбления", - говорит он.

Эксперт "Финама" считает, что проводить спешные манипуляции с небольшими накоплениями в принципе не стоит. Если же речь идет о существенных суммах, то необходим диверсифицированный портфель, в корзине валют которого обязательно должны быть и доллар, и евро, и рубль. "Я бы обратил внимание еще на японскую йену, швейцарский франк и английский фунт. А вот юань не советую - Китай может прибегнуть к девальвации в качестве ответа на американские санкции", - рекомендует Коренев.

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