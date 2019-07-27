 Чемезов объяснил протесты в Москве ″сильным раздражением людей″ | Новости из Германии о России | DW | 19.08.2019

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Россия

Чемезов объяснил протесты в Москве "сильным раздражением людей"

Глава "Ростеха" неожиданно для многих прокомментировал массовые протесты в Москве, которые длятся уже больше месяца.

Акция протеста в Москве в связи с недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму

Акция протеста в Москве 10 августа 2019 года

Массовые протесты в Москве, вызванные недопуском оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму, вызваны тем, что "люди сильно раздражены" и "это не на пользу никому", заявил в понедельник, 19 августа, в интервью агентству РБК глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его мнению, наличие здравой оппозиции идет во благо любому органу и государству в целом.  "Должна быть альтернативная сила, которая дает сигналы в ту или другую сторону", иначе стране грозит "застой", заявил Чемезов.

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Сергей Чемезов, по мнению ряда политологов, является одним из немногих людей, наиболее приближенных к президенту РФ Владимиру Путину. Их связывают давние отношения со времен службы в КГБ в Дрездене в 1980-е годы. К выборам в Мосгордуму Чемезов не имеет никакого отношения. Ранее он не выступал с публичными комментариями о политических событиях в стране.

Акции протеста против недопуска независимых оппозиционных политиков к выборам в Мосгордуму продолжаются больше месяца. Только на двух из них - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек, десятки активистов и случайных прохожих были жестоко избиты силовиками. По делу о так называемых массовых беспорядках, под которыми московские власти понимают эти две протестные акции, арестованы 13 человек. В акции 10 августа на проспекте Сахарова участвовали около 60 тысяч человек. 

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    Автор: Григорий Аросев


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