 Челси Мэннинг вышла из тюрьмы после двух месяцев заключения | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.05.2019

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Мир

Челси Мэннинг вышла из тюрьмы после двух месяцев заключения

Бывший информатор WikiLeaks Челси Мэннинг отсидела 2 месяца в тюрьме за неуважение к суду, поскольку отказалась отвечать на вопросы следователей. Теперь она вышла на свободу, однако ее адвокаты опасаются, что ненадолго.

Челси Мэннинг

Челси Мэннинг

Бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг освобождена из тюрьмы на севере штата Вирджиния последвухмесячного заключения, которое она отбывала за отказ дать показания перед федеральным большим жюри, расследующим дело WikiLeaks. Мэннинг вышла на свободу в четверг, 9 мая, только потому, что срок полномочий большого жюри истек.

Контекст

Основатель Wikileaks арестован британской полицией 11 апреля. С 2012 года он жил в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США. DW о разоблачениях и заточении Джулиана Ассанжа. (11.04.2019)

Челси Мэннинг арестовали за отказ давать показания по делу о платформе WikiLeaks, слушания по которому проходят в штате Вирджиния. (08.03.2019)

Перед тем как выйти из тюрьмы, она получила еще одну повестку с требованием дать показания новому большому жюри в следующую пятницу 16 мая. Поэтому ее адвокаты опасаются, что она недолго сможет находиться на свободе, так как опять откажется отвечать на вопросы следователей.

Мэннинг настаивает на том, что имеет право отказываться от дачи показаний.

Челси Мэннинг: семь лет за решеткой и смена пола

Служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их интернет-порталу WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 года приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси. В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.

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    Автор: Виктор Вайц


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