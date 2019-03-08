Челси Мэннинг вышла из тюрьмы после двух месяцев заключения

Бывший аналитик военной разведки США Челси Мэннинг освобождена из тюрьмы на севере штата Вирджиния последвухмесячного заключения, которое она отбывала за отказ дать показания перед федеральным большим жюри, расследующим дело WikiLeaks. Мэннинг вышла на свободу в четверг, 9 мая, только потому, что срок полномочий большого жюри истек.

Перед тем как выйти из тюрьмы, она получила еще одну повестку с требованием дать показания новому большому жюри в следующую пятницу 16 мая. Поэтому ее адвокаты опасаются, что она недолго сможет находиться на свободе, так как опять откажется отвечать на вопросы следователей.

Мэннинг настаивает на том, что имеет право отказываться от дачи показаний.

Челси Мэннинг: семь лет за решеткой и смена пола

Служивший под Багдадом старший ефрейтор Брэдли Мэннинг загрузил с армейских компьютеров около 700 тысяч конфиденциальных документов, в которых шла речь о военных действиях США в Ираке и Афганистане, и передал их интернет-порталу WikiLeaks.

В мае 2010 года Мэннинг был арестован, а в августе 2013 года приговорен к 35 годам тюрьмы. Находясь в местах лишения свободы, Брэдли Мэннинг сделал операцию по смене пола и стал женщиной по имени Челси. В мае 2017 года президент США Барак Обама помиловал Мэннинг, и она вышла на свободу после семи лет за решеткой. Нынешний президент США Дональд Трамп назвал Челси Мэннинг предательницей, которую никогда не следовало выпускать из тюрьмы.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

10 звезд, cменивших пол Нидерландская красавица Лойза Ламерс Победительницей реалити-шоу "Топ-модель по-нидерландски" (аналога американской телепрограммы "America’s Next Top Model") в 2015 году стала 20-летняя транссексуалка Лойза Ламерс. "Я хочу получить мировую известность и сделаю для этого все, что от меня зависит", - заявила она в одном из первых интервью. Для того, чтобы начать карьеру в модельном бизнесе, она прервала свое обучение на парикмахера.

10 звезд, cменивших пол Дженна Талакова из Канады Канадка Дженна Талакова сделала операцию по смене пола в 19 лет. Из-за трансгендерности Дженне, которая в 2012 году была признана самой красивой девушкой Ванкувера, запретили участвовать в канадском этапе конкурса "Мисс Вселенная". С помощью юристов модели удалось отстоять свои права. Приняв участие в национальном отборе, она вошла в топ-12 красивейших женщин Канады.

10 звезд, cменивших пол Австралийская модель Андреа Пежич Андреа Пежич - австралийская модель сербско-хорватского происхождения. В течение нескольких лет в начале своей карьеры тогда еще Андрей демонстрировал и мужскую, и женскую одежду. На операцию по смене пола он решился лишь в 23-летнем возрасте, в 2014 году, уже будучи известной моделью.

10 звезд, cменивших пол Кира Садовая из Москвы Киру Садовую, бывшего Кирилла, бульварная пресса называет российской Андреей Пежич. Кира тоже работает в сфере модельного бизнеса. Однако в стране, в которой действует закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, ей нелегко делать карьеру. Выпускница Московского университета культуры зарабатывает на жизнь в качестве танцовщицы и модели в трех московских агентствах.

10 звезд, cменивших пол Как Кирилл стал Кирой Кирилл приехал в Москву из маленького города Кадникова в 2011 году, чтобы получить образование и стать моделью. Операцию по смене пола он сделал в феврале 2015 года. "Никаких других пластических операций на себе я не допускала и вполне довольна тем, что мне дала природа", - подчеркнула Кира Садовая в интервью Deutsche Welle.

10 звезд, cменивших пол Модель из Бразилии Леа Ти Одной из самых известных транссексуальных моделей в мире высокой моды считается Леа Ти. Леонардо родился в строгой католической семье, однако очень рано понял, что хочет посвятить себя моде, вышагивая по подиуму на высоких каблуках. После знакомства с итальянским дизайнером Рикардо Тиши Леа Ти стала сенсацией сезона 2010 года. Последнюю операцию по смене пола она сделала только в 2011 году.

10 звезд, cменивших пол Филиппинка Джина Росеро Джина Росеро - американская манекенщица филиппинского происхождения. Многие годы ей удавалось скрывать от друзей и модельных агентов, что она когда-то была мужчиной. Операцию по смене пола Джина сделала на Филиппинах в 17 лет. В своей трансгендерности девушка призналась лишь в 2014 году.

10 звезд, cменивших пол Символ транссексуалов Аманда Лепор Аманда Лепор - символ транссексуалов, известная американская фрик-дива. Эпатажная модель добилась успеха в индустрии моды, став рекламным лицом для таких марок, как M.A.C., Swatch, CAMP Cosmetics. На операции по смене пола модель не остановилась: она трижды накачивала силиконом грудь, бедра и ягодицы. Кроме того, Аманда Лепор изменила форму глаз и увеличила губы.

10 звезд, cменивших пол Дана Интернешнл - певица из Израиля Дана Интернешнл - известная израильская певица. В прошлом она носила имя Ярон Коэн. Мальчик начал заниматься музыкой еще в детстве. После выхода хита "Dana International", который пробился в американские чарты, Ярон сумел заработать денег на свою главную мечту - операцию по смене пола. Широкая известность пришла к Дане Интернешнл после ее победы на "Евровидении" в 1998 году.

10 звезд, cменивших пол Аманда Лир - муза Сальвадора Дали Аманда Лир - французская поп-певица и модель, ставшая популярной благодаря музыке в стиле диско. Она была музой художника Сальвадора Дали. По слухам, именно он в 1963 году оплатил 17-летнему подростку Алену Таппу операцию по смене пола, тайно сделанную в Касабланке. По-настоящему Аманда Лир прославилась благодаря протекции Дэвида Боуи.

10 звезд, cменивших пол Алексис Аркетт - американская актриса Алексис Аркетт, в прошлом Роберт Аркетт, стала известна по эпизодам во многих голливудских фильмах. Первой серьезной работой стала роль трансвеститки Джоржетты в фильме "Последний поворот на Бруклин" 1989 года. Роль оказалась пророческой: вскоре Роберт сделал операцию по смене пола. В 2007 году Алексис снялась в клипе Робби Уильямса "She's Madonna". Сегодня она актриса, певица и продюсер. Автор: Виктор Вайц

