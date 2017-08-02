Человечество исчерпало годовую норму ресурсов планеты

В 2019 году человечество израсходовало условный запас возобновляемых природных ресурсов, которые могут восстановиться за год, и с 29 июля живет в экологический кредит. Такие данные приводит международная организация "Глобальная сеть экологического следа" (Global Footprint Network, GFN). Чтобы определить средний показатель дня экодолга для планеты, исследователи GFN вычисляют объемы потребления биоресурсов (вода, продовольствие, древесина и т. д.) и соотносят их со способностью экосистем восстанавливаться.

День экологического кредита наступает все раньше

Для обеспечения потребностей в природных ресурсах человечеству требуется уже 1,75 планеты Земля, отмечают экологи. В разных странах потребление возобновляемых ресурсов на душу населения существенно отличается. Если бы все потребляли их, как жители Германии, то человечеству потребовалось бы уже три Земли, а если, как американцы, - то пять планет.

Наиболее нерациональное потребление ресурсов отмечается в Катаре (страна начинает расходовать ресурсы "в кредит" уже 11 февраля). Для сравнения: в Индонезии, наиболее эффективно расходующей ресурсы, эта дата наступит 18 декабря. Однако и эта страна потребляет больше, чем способны компенсировать экосистемы.

В 2019 году день, когда мировая экономика начинает расходовать ресурсы планеты "в кредит" наступил на три дня раньше, чем в 2018 году. "Дату экологического долга" исследователи рассчитывают с начала 70-х годов: тогда он приходился на конец декабря, к 1990 году сдвинулся на середину октября, а к началу 2000-х - на начало сентября.

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