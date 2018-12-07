Чего ожидать от нового лидера ХДС?

В субботу, 8 декабря, в Гамбурге завершился двухдневный съезд Христианско-демократического Союза (ХДС) - ведущей партии правящей в Германии коалиции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Самое главное делегаты сделали уже накануне. Преемницей Меркель на посту председателя партии они избрали генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) - фаворита канцлера.

АКК - так для простоты сокращают ее имя - с отрывом всего в 35 голосов (52 против 48 процентов) обошла во втором туре голосования бывшего председателя фракции консерваторов в бундестаге Фридриха Мерца (Friedrich Merz), который считается внутрипартийным оппонентом канцлера. Избрание нового лидера ХДС оставалось главной темой и второго дня съезда консерваторов - по крайней мере, в его кулуарах.

ХДС на грани раскола?

"Если бы я был членом этой партии, то теперь вышел бы из нее", - так прокомментировал в субботу корреспонденту DW репортер одной респектабельной немецкой газеты поражение Мерца, который был надеждой всех недовольных в ХДС слишком либеральным, по их мнению, курсом Ангелы Меркель.

Делегаты, голосовавшие за внутрипартийного оппонента канцлера, столь откровенно, разумеется, не высказываются. Но и они признают, что перед новым председателем ХДС стоит нелегкая задача: предотвратить раскол партии и обеспечить единство ее рядов. Многое, говорят они, теперь будет зависеть от того, сумеет ли АКК интегрировать в партийную работу представителей консервативного крыла ХДС.

Первый шаг в этом направлении она уже сделала. Новым генеральным секретарём - по ее предложению - в субботу избран единомышленник Мерца 33-летний Пауль Цимиак (Paul Ziemiak), занимавший до этого пост председателя молодежной организации ХДС.

Но и сама АКК в выступлениях на съезде и в многочисленных интервью, которые она охотно давала после избрания новым председателем ХДС, старалась показать, что намерена скорректировать курс партии, сделать ее более "христианской", ориентированной на человека и поддерживающей трудолюбивых и экономически активных людей.

"ХДС сделал ставку на преемственность, а не на радикальную смену курса, - указывает комментатор еженедельника Spiegel Ральф Нойкирх (Ralf Neukirch). - Но АКК не будет проводить точно такую же политику, как Меркель, она не "мини-Меркель".

Защита природы - консервативная ценность

К числу исконно христианских, консервативных ценностей она относит, например, многие представления партии "Союз-90"/"зеленые". Для АКК, по ее собственным словам, "защита данной нам Богом природы" - это одна из классических задач ХДС.

Лидеры самих "зеленых" хоть сдержанно, но все же в целом позитивно оценили избрание АКК председателем ХДС. С ней им будет наверняка проще договариваться, чем было бы с Мерцем. На земельном уровне правительственные коалиции с участием консерваторов и "зеленых" уже существуют, по последним опросам их союз имел бы большинство и на общефедеральном уровне.

Шансы Меркель остаться канцлером возросли

По плану очередные парламентские выборы в Германии должны состояться в 2021 году. Ангела Меркель объявила, что "готова" и планирует оставаться на посту канцлера весь текущий легислатурный период. Шансы на реализацию ее плана с избранием АКК председателем ХДС возросли. Стань председателем Мерц, он, наверняка, попытался бы вскоре занять и пост председателя правительства.

Ангела Меркель приветствует победу Аннегрет Крамп-Карренбауэр

При всех идейных различиях подвоха со стороны АКК и конфликта со своей преемницей на посту лидера ХДС Меркель может не опасаться. Тот факт, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр по просьбе канцлера в начале этого года поменяла пост успешного премьер-министра земли Саар на беспокойную должность генсека ХДС, свидетельствует о тесных и доверительных отношениях между двумя женщинами.

У доказавшей свою способность к компромиссу АКК, кроме того, больше шансов, чем их было бы у Мерца, убедить входящих в правящую коалицию Меркель социал-демократов остаться в правительстве до 2021 года. Дело в том, что Социал-демократическая партия Германии - переживает острый кризис доверия избирателей, и многие социал-демократы считают, что причина - их участие в правительстве Меркель, требуют расторгнуть коалицию с тем, чтобы набраться новых сил в оппозиции.

Новый лидер ХДС и санкции против России

Что касается внешней политики, то министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), заявила в интервью DW, что ожидает от АКК более жесткой позиции в отношении России, чем та, которую занимает Ангела Меркель.

Сама новый председатель ХДС на эту тему тоже уже высказывалась, предлагала в ответ на действия России в Керченском проливе объявить запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты стран Европейского Союза и США.

В отношении газопроводного проекта "Северный поток - 2" она не исключает принятия дополнительных мер с тем, чтобы полнее учесть интересы безопасности Украины и возражения других восточноевропейских стран. Одновременно АКК считает, что не следует грозить России такими новыми санкциями, которые невозможно будет ввести. Однако ныне действующие, по ее словам, следует оставить в силе.

Постоянный гость съездов ХДС киевский мэр Виталий Кличко в интервью корреспонденту DW также заявил, что считает санкции "эффективным инструментом сдерживания России, проводящей агрессивную политику по отношению к Украине и на мировой арене в целом". Кличко надеется, что новый лидер ХДС будет и далее поддерживать Украину "на ее пути к превращению в полноправного члена большой европейской семьи народов".

Высокопоставленный представитель украинского правительства, с которым корреспондент DW беседовал в кулуарах съезда, заявил, что очень доволен избранием избранием АКК председателем ХДС. По его оценке, Мерц - темная лошадка в этом отношении, имеет тесные связи с крупным бизнесом, а значит, - мог изменить линию на сохранение в силе санкций ЕС, пойдя на поводу у тех немецких предпринимателей, которые выступают за их отмену. "От Мерца неизвестно чего ожидать, - сказал собеседник DW, - а АКК - синица в руке, она точно будет, как минимум, продолжать ту политику в отношении России, которую проводит канцлер Ангела Меркель".

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