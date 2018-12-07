 Чего ожидать от нового лидера ХДС? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 08.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Чего ожидать от нового лидера ХДС?

В Гамбурге завершился съезд немецких консерваторов, избравших Аннегрет Крамп-Карренбауэер преемницей Ангелы Меркель на посту председателя ХДС.

Новый председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Новый председатель партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр

В субботу, 8 декабря, в Гамбурге завершился двухдневный съезд Христианско-демократического Союза (ХДС) - ведущей партии правящей в Германии коалиции канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel). Самое главное делегаты сделали уже накануне. Преемницей Меркель на посту председателя партии они избрали генерального секретаря ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) - фаворита канцлера.

АКК - так для простоты сокращают ее имя - с отрывом всего в 35 голосов (52 против 48 процентов) обошла во втором туре голосования бывшего председателя фракции консерваторов в бундестаге Фридриха Мерца (Friedrich Merz), который считается внутрипартийным оппонентом канцлера. Избрание нового лидера ХДС оставалось главной темой и второго дня съезда консерваторов - по крайней мере, в его кулуарах.

ХДС на грани раскола?

"Если бы я был членом этой партии, то теперь вышел бы из нее", - так прокомментировал в субботу корреспонденту DW репортер одной респектабельной немецкой газеты поражение Мерца, который был надеждой всех недовольных в ХДС слишком либеральным, по их мнению, курсом Ангелы Меркель.

Делегаты, голосовавшие за внутрипартийного оппонента канцлера, столь откровенно, разумеется, не высказываются. Но и они признают, что перед новым председателем ХДС стоит нелегкая задача: предотвратить раскол партии и обеспечить единство ее рядов. Многое, говорят они, теперь будет зависеть от того, сумеет ли АКК интегрировать в партийную работу представителей консервативного крыла ХДС.

Первый шаг в этом направлении она уже сделала. Новым генеральным секретарём - по ее предложению - в субботу избран единомышленник Мерца 33-летний Пауль Цимиак (Paul Ziemiak), занимавший до этого пост председателя молодежной организации ХДС.

Но и сама АКК в выступлениях на съезде и в многочисленных интервью, которые она охотно давала после избрания новым председателем ХДС, старалась показать, что намерена скорректировать курс партии, сделать ее более "христианской", ориентированной на человека и поддерживающей трудолюбивых и экономически активных людей.

"ХДС сделал ставку на преемственность, а не на радикальную смену курса, - указывает комментатор еженедельника Spiegel Ральф Нойкирх  (Ralf Neukirch). - Но АКК не будет проводить точно такую же политику, как Меркель, она не "мини-Меркель".

Защита природы - консервативная ценность

К числу исконно христианских, консервативных ценностей она относит, например, многие представления партии "Союз-90"/"зеленые". Для АКК, по ее собственным словам, "защита данной нам Богом природы" - это одна из классических задач ХДС.

Лидеры самих "зеленых" хоть сдержанно, но все же в целом позитивно оценили избрание АКК председателем ХДС. С ней им будет наверняка проще договариваться, чем было бы с Мерцем. На земельном уровне правительственные коалиции с участием консерваторов и "зеленых" уже существуют, по последним опросам их союз имел бы большинство и на общефедеральном уровне.

Шансы Меркель остаться канцлером возросли

По плану очередные парламентские выборы в Германии должны состояться в 2021 году. Ангела Меркель объявила, что "готова" и планирует оставаться на посту канцлера весь текущий легислатурный период. Шансы на реализацию ее плана с избранием АКК председателем ХДС возросли. Стань председателем Мерц, он, наверняка, попытался бы вскоре занять и пост председателя правительства.

Ангела Меркель приветствует победу Аннегрет Крамп-Карренбауэр

Ангела Меркель приветствует победу Аннегрет Крамп-Карренбауэр

При всех идейных различиях подвоха со стороны АКК и конфликта со своей преемницей на посту лидера ХДС Меркель может не опасаться. Тот факт, что Аннегрет Крамп-Карренбауэр по просьбе канцлера в начале этого года поменяла пост успешного премьер-министра земли Саар на беспокойную должность генсека ХДС, свидетельствует о тесных и доверительных отношениях между двумя женщинами.

У доказавшей свою способность к компромиссу АКК, кроме того, больше шансов, чем их было бы у Мерца, убедить входящих в правящую коалицию Меркель социал-демократов остаться в правительстве до 2021 года. Дело в том, что Социал-демократическая партия Германии - переживает острый кризис доверия избирателей, и многие социал-демократы считают, что причина - их участие в правительстве Меркель, требуют расторгнуть коалицию с тем, чтобы набраться новых сил в оппозиции.

Новый лидер ХДС и санкции против России

Что касается внешней политики, то министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), заявила в интервью DW, что ожидает от АКК более жесткой позиции в отношении России, чем та, которую занимает Ангела Меркель.

Контекст

Пауль Цимиак, который считается представителем консервативного крыла ХДС, получил 63 процента голосов. По мнению нового председателя ХДС, он сможет ускорить предстоящие процессы по обновлению партии. (08.12.2018)

Делегатам съезда ХДС, начавшего свою работу в Гамбурге, предстоит избрать нового председателя Христианско-демократического союза, а значит - и следующего кандидата в канцлеры. (07.12.2018)

DW - об отношении трех фаворитов на пост председателя ХДС к действиям России, связанным с Украиной, к Керченскому кризису, санкциям ЕС против РФ и "Северному потоку - 2". (04.12.2018)

Лишь с небольшим отрывом Аннегрет Крамп-Карренбауэр была избрана новым председателем ХДС. Доверенное лицо Меркель теперь должна добиться столь необходимого обновления партии, считает Инес Поль. (07.12.2018)

Сама новый председатель ХДС на эту тему тоже уже высказывалась, предлагала в ответ на действия России в Керченском проливе объявить запрет для российских судов, приписанных к портам в Азовском море, заходить в порты стран Европейского Союза и США.

В отношении газопроводного проекта "Северный поток - 2" она не исключает принятия дополнительных мер с тем, чтобы полнее учесть интересы безопасности Украины и возражения других восточноевропейских стран. Одновременно АКК считает, что не следует грозить России такими новыми санкциями, которые невозможно будет ввести. Однако ныне действующие, по ее словам, следует оставить в силе.

Постоянный гость съездов ХДС киевский мэр Виталий Кличко в интервью корреспонденту DW также заявил, что считает санкции "эффективным инструментом сдерживания России, проводящей агрессивную политику по отношению к Украине и на мировой арене в целом". Кличко надеется, что новый лидер ХДС будет и далее поддерживать Украину "на ее пути к превращению в полноправного члена большой европейской семьи народов".

Высокопоставленный представитель украинского правительства, с которым корреспондент DW беседовал в кулуарах съезда, заявил, что очень доволен избранием избранием АКК председателем ХДС. По его оценке, Мерц - темная лошадка в этом отношении, имеет тесные связи с крупным бизнесом, а значит, - мог изменить линию на сохранение в силе санкций ЕС, пойдя на поводу у тех немецких предпринимателей, которые выступают за их отмену. "От Мерца неизвестно чего ожидать, - сказал собеседник DW, - а АКК - синица в руке, она точно будет, как минимум, продолжать ту политику в отношении России, которую проводит канцлер Ангела Меркель".

 

Смотрите также:

Смотреть видео 02:04
Now live
02:04 мин

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Меркель сдает позиции

    "Слава богу, что ведомство канцлера осталось в наших руках". Так с горькой иронией прокомментировали итоги коалиционных переговоров некоторые политики из стана Ангелы Меркель, узнав, что социал-демократам достанется столь важное министерство финансов. Иначе коалицию было бы не создать. Теперь считается, что позиции Меркель ослабли. Уйдет ли она раньше 4-летнего срока? Она утверждает, что нет.

  • Олаф Шольц

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Тот, кому достались финансы

    59-летний Олаф Шольц - новый министр финансов. Cоциал-демократа Шольца не смущает, что он продолжит дело предшественника из ХДС Вольфганга Шойбле: не допускать дефицита бюджета. Новых заимствований на фоне роста экономики Шольц не планирует. Это записано в коалиционном договоре, хотя такая экономия нравится не всем социал-демократам. Олаф Шольц станет и вице-канцлером в новом кабинете.

  • Хайко Мас

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Сюрприз в МИДе

    Действующий глава МИДа Зигмар Габриэль был уверен, что его успехи на этом посту заметят коллеги по партии и одобрят его кандидатуру. Но в результате внутрипартийной борьбы пост достался неожиданному кандидату - действующему министру юстиции 51-летнему Хайко Масу. Он отличился принятием закона о защите прав в социальных сетях, который критики считают чуть ли не началом эпохи цензуры в интернете.

  • Шеф баварской ХСС Хорст Зеехофер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Новая родина для шефа баварской ХСС

    68-летний Хорст Зеехофер в течение почти 10 лет руководил Баварией. Теперь политик получит кресло министра внутренних дел. После переименования оно будет называться "министерством внутренних дел, строительства и регионального развития". Неформально его называют теперь "министерство родины".

  • Урсула фон дер Ляйен

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    В бундесвере остается фон дер Ляйен

    Урсула фон дер Ляйен продолжит работу на посту министра обороны. 59-летняя политик из партии ХДС должна справиться с задачей переоснащения армии и реализовать обещание стран НАТО повысить оборонные бюджеты до двух процентов ВВП страны. Фон дер Ляйен считается вероятным кандидатом на пост генсека альянса. Выборы пройдут через два года.

  • Петер Альтмайер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Тот, кому доверяет Меркель

    Ангела Меркель, считается, доверяет главе ведомства канцлера Петеру Альтмайеру по всем вопросам. Теперь 59-летнего политика из ХДС ждет новая задача: руководить министерством экономики и энергетики. Отдав социал-демократам более влиятельное финансовое ведомство, ХДС поставила авторитетного и близкого Меркель политика на второй по значимости экономический пост.

  • Хельге Браун

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Ближе всех к канцлеру

    Хельге Браун, как говорят в партии ХДС, тоже пользуется доверием Меркель. Ему 45 лет, до сих пор он исполнял обязанности госминистра при канцлере. Теперь Браун унаследует пост главы ведомства канцлера. Говорят, что его начальница очень ценит, что Браун, занимая эту ключевую позицию, сможет координировать работу по внедрению новых технологий.

  • Катарина Барляй

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Кто займется правом

    На пост министра юстиции социал-демократы выдвинули уроженку Кельна Катарину Барлей. Юрист по профессии, до сих пор она исполняла функции министра по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи.

  • Хубертус Хайль

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Министерство труда в руках генсека СДПГ

    Бывший генеральный секретарь СДПГ Хубертус Хайль в новом правительстве Меркель станет министром труда. В политику он пришел в возрасте 16 лет, вступив в партию в 1988 году. Уже через 10 лет Хайль был избран в бундестаг от своего округа.

  • Юлия Клёкнер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Выбор по специальности

    45-летняя Юлия Клёкнер родом из земли Рейнланд-Пфальц, где важную роль играет сельское хозяйство и виноделие. У Клёкнер за плечами два года работы парламентским госсекретарем при министерстве сельского хозяйства. Теперь она его возглавит.

  • Андреас Шойер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Вотчина баварцев

    Министерство транспорта должен возглавить 43-летний Андреас Шойер. Ранее он являлся генсеком баварской партии ХСС. Дополнительная сфера ответственности Шойера - внедрение цифровых технологий. Предыдущий министр транспорта Александер Добриндт тоже был из Баварии.

  • Герд Мюллер

    Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

    Мюллер продолжит свое дело

    Пожалуй, никто из министров ФРГ, если не считать главы МИДа, так часто не колесит по миру, как министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер. 62-летний Мюллер из ХСС сохранит за собой этот пост. Его основная задача - помогать развитию бедных стран и бороться с причинами, которые приводят к миграции.

    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


 

Контекст

Правительство ФРГ: Кто руководит Германией вместе с Меркель

Представляем ключевых министров нового кабинета Ангелы Меркель, среди которых много новичков. (09.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Аннегрет Крамп-Карренбауэр или просто АКК - новый председатель партии Меркель  

Партия Меркель выбрала ей преемницу, или Who is Mrs. АКК? - DW Новости (07.12.2018)  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Высланные с Кипра россиянки добиваются справедливости  

Число погибших при бунте в таджикской колонии выросло до 47 человек  

Как в России отреагировали на решение КС по вопросу Ингушетии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно