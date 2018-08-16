Чего ожидать от встречи Меркель и Путина

С Владимиром Путиным Ангеле Меркель (Angela Merkel) есть о чем поговорить. За последние три месяца они встречаются второй раз. Первая встреча была в мае в Сочи, 18 августа российского президента ожидают в замке Мезеберг - правительственной резиденции, расположенной в идиллическом месте. По словам официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта (Steffen Seibert), в фокусе переговоров будут стоять три темы: война в Сирии, конфликт на востоке Украины и строительство газопровода "Северный поток-2".

Заключительной пресс-конференции для журналистов формат встречи не предусматривает. До ее начала Меркель и Путин выступят с краткими заявлениями. Ответ пресс-секретаря правительства ФРГ на вопрос корреспондента DW о том, узнает ли общественность о результатах встречи, был уклончив.

В то, что в Мезеберге сторонам удастся осуществить решающий прорыв, эксперт берлинского Фонда науки и политики (SWP) Сабине Фишер (Sabine Fischer) не верит. Позиции России по Сирии и Украине за последнее время не изменились, подчеркивает политолог. Российская сторона и дальше будет пытаться достичь своих целей, как по этим направлениям, так и по реализации проекта по строительству нового газопровода, уверена Фишер.

Украина - миротворцы ООН и деэскалация в Азовском море

Эксперт не исключает, что на встрече речь может пойти о формате возможной миротворческой миссии ООН на востоке Украины. Тут нужно учесть, что до сих пор точек соприкосновения по данному вопросу найдено не было. Москва по-прежнему выступает за то, чтобы в случае направления в регион "голубых касок" они размещались на линии разграничения, отделяющей подконтрольные Киеву территории от непризнанных "ДНР" и "ЛНР" и одной из основных задач миротворцев должна стать охрана наблюдательной миссии ОБСЕ. Киев и западные страны предлагают разместить "голубые каски" на всей территории конфликта и существенно расширить круг их задач.

"Это обсуждалось на различных уровнях, но пока единство не достигнуто, - отмечает политолог. - Я вижу готовность российской стороны к переговорам, но не вижу особой готовности искать реальные компромиссы".

По мнению политолога из компании по геополитическому и стратегическому консультированию Rasmussen Global Олафа Бёнке (Olaf Böhnke), на переговорах Меркель, прежде всего, попытается добиться деэскалации нового очага напряженности - в Азовском море. В последние месяцы ситуация там обострилась в связи со взаимными арестами Украиной и Россией промысловых судов, а также с другими препятствиями для судоходства.

Сирия - состоится ли конференция в Стамбуле?

Поиск точек соприкосновения по сирийской проблеме тоже будет нелегким. Главный вопрос: как установить мир в регионе? Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на 7 сентября в Стамбуле запланирована встреча по Сирии, в которой примут участие Турция, Россия, Германия и Франция. Если она действительно состоится, то, вероятно, в Мезеберге будет обсуждаться подготовка к ней. Правда, Штеффен Зайберт на вопрос DW ответил следующим образом: "Я не могу сейчас вам сообщить о конкретных планах федерального правительства или федерального канцлера принять участие в такой встрече".

Беженцы в Идлибе

Вероятно на переговорах в Мезеберге будет обсуждаться и ситуация в Идлибе, одной из последних сирийских провинций, находящихся под контролем оппозиции. Правительственные войска планируют там крупное наступление, что неизбежно приведет к массовым жертвам, в том числе и среди мирного населения. "Я думаю, что Меркель, по меньшей мере, попытается выиграть немного времени и убедить Путина, чтобы он не давал зеленый свет Асаду на разрушение Идлиба", - считает Олаф Бёнке.

Российские политики упрекают Запад в том, что он не участвует в восстановлении тех регионов в Сирии, в которых прекращены боевые действия. Но данная тема, по словам пресс-секретаря правительства Германии, вряд ли станет предметом обсуждения. Этот вопрос не является сейчас приоритетным, заявил Зайберт. "Сначала мы должны достичь в Сирии такой ситуации, когда прекратится кровопролитие", - озвучил он позицию Берлина.

"Северный поток-2" - перспективы остаются неясными

Несмотря на то, что во многих внешнеполитическим вопросах позиции Германия и Россия не сходятся, обе страны участвуют в грандиозном инфраструктурном проекте - строительстве 1200-километрового газопровода "Северный поток-2". Но несмотря на то, что в июле компания Nord Stream 2 начала укладывать первые трубы в Германии, ситуация во многом остается неясной. Противодействие проекту по-прежнему остается сильным как в Европе, так и в США, которые грозят санкциями его участникам.

Этот вопрос для Берлина весьма щепетильный, отмечают эксперты. Ведь экономическая выгода от газопровода для немецкой экономики конфронтирует с политической составляющей проекта.

"То, что Россия готова к продолжению газового транзита через Украину - и здесь ведутся конструктивные переговоры между ЕС, Россией и Украиной, - вселяет надежду и является успехом федерального правительства", - полагает Вольфганг Бюхеле, глава Восточного комитета немецкой экономики (Wolfgang Büchele), лоббирующего реализацию проекта.

Вероятно, на переговорах федеральный канцлер попытается добиться определенных гарантий от Кремля. "Для нас очень важно, чтобы Украина и дальше сохранила свою роль в транзите газа из России", - подчеркнул Штеффен Зайберт. По его словам, переговоры о том, какой объем газа после запуска "Северного потока-2" будет поставляться через Украину, еще не закончены.

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