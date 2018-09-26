Чего ожидать от визита Эрдогана в Берлин?

28-29 сентября президент Турции посетит Германию с официальным визитом. В последнее время отношения двух стран переживают не самые лучшие времена. Удастся ли Эрдогану их наладить?
28-29 сентября в Германии с государственным визитом будет находиться президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Это станет его первой поездкой в ФРГ с момента избрания главой турецкого государства в 2014 году. При этом в должности премьер-министра Эрдоган посещал Германию неоднократно, последний раз - четыре года назад.
По словам турецкого лидера, он надеется, что Берлину и Анкаре наконец удастся преодолеть разногласия. В последнее время отношения между Турцией и ФРГ обострились из-за репрессий турецких властей против предполагаемых путчистов и задержаний граждан Германии, в том числе корреспондента газеты Die Welt Дениза Юджела (Deniz Yücel). А запрет турецкого правительства на посещение немецкими парламентариями авиабазы "Инджирлик" и заявление Эрдогана, что правительство ФРГ использует "нацистские методы" в отношении его "турецких братьев и сестер" еще больше отдалили Берлин и Анкару друг от друга.
В Берлине требуют от Анкары освободить немецких граждан
Впрочем, сейчас Турция пытается вновь повернуться лицом к Германии и остальной Европе. В Анкаре надеются, что Берлин и Брюссель помогут стабилизировать ситуацию стране. Поводом для смены курса турецких властей стало резкое ухудшение отношений Турции с США. А это, в свою очередь, произошло из-за разногласий обеих стран в вопросе разрешения сирийского кризиса и ареста в Турции американского пастора, за которым последовали санкции Вашингтона против Анкары.
Стоит признать, что и Берлин совсем не прочь нормализовать отношения с Турцией: нынешний визит Эрдогана может стать первым шагом в этом направлении. Впрочем, у властей ФРГ нет особых иллюзий на этот счет.
Как отмечает эксперт по внешней политике фракции ХДС/ХСС в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt), Эрдоган должен показать, что "верит в европейские ценности, свободу слова и независимость судебной системы". На его взгляд, сближение между обеими странами будет возможно лишь том случае, если немецкие граждане, находящиеся в Турции под арестом, будут освобождены. По данным МИД ФРГ, в настоящее время в Турции за решеткой находятся пятеро граждан Германии.
Торжественный прием и воинские почести Эрдогану
Утром в пятницу, 28 сентября, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) встретит своего турецкого коллегу с воинскими почестями. Вечером того же дня в президентской резиденции - берлинском дворце Бельвю - пройдет торжественный прием по случаю визита Эрдогана.
В Германии сообщения о госвизите турецкого президента восприняли неоднозначно. Критики полагают, что из-за авторитарной политики Эрдогана принимать его в соответствии с самым высоким уровнем протокола неуместно. На этом фоне несколько депутатов бундестага отказались от посещения приема.
К примеру, бойкотировать мероприятие намерены депутат от Левой партии Севим Дагделен (Sevim Dagdelen) и лидер Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner). В свою очередь политик от ХДС/ХСС Юрген Хардт считает, что прием в Белвю - это дань уважения не только лично Эрдогану, но и Турции в целом. "Эрдоган является одним из наших ключевых партнеров, особенно в таких сферах, как безопасность и миграционная политика", - отмечает депутат.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) не будет присутствовать на приеме. В этом, правда, нет ничего необычного: канцлер посещает подобные мероприятия только в исключительных случаях. Более того, за время визита Эрдогана в Германию Меркель встретится с ним дважды.
Крах турецкой экономики - слишком большой риск для ФРГ?
Между тем основным приоритетом для Эрдогана является турецкая экономика. По его словам, она достаточно сильна, чтобы самостоятельно преодолеть нынешний кризис. Однако падение курса лиры, стремительный рост инфляции и высокий уровень безработицы говорят об обратном.
Стоит сказать, что Германия также заинтересована в улучшении ситуации в Турции. Как отмечает руководитель стамбульского отделения Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung) Кристиан Бракель (Kristian Brakel), немецкое правительство не может допустить краха столь крупной экономики, ведь это ударило бы и по немецкому бизнесу.
Что же нужно сделать для улучшения экономических связей между Берлином и Анкарой? Как поясняет Юрген Хардт, Анкара должна убедить немецкие компании в том, что в Турции будут соблюдаться законные права их сотрудников и права человека в целом.
Эрдоган выступит на церемонии открытия мечети в Кельне
Эрдоган планирует завершить свой визит в Кельне: там он выступит на церемонии открытия крупнейшей городской мечети, возведенной на средства Турецко-исламского союза религиозных учреждений в Германии (Ditib) - организации с крайне сомнительной репутацией.
С момента неудачной попытки госпереворота в Турции в 2016 году Анкара старается усилить воздействие на 3 млн граждан ФРГ турецкого происхождения. Для этого используются организации и социальные сети, близкие к Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган. Ditib, которое объединяет около 900 общин и до 70 процентов живущих в Германии мусульман, практически напрямую подчиняется властям в Анкаре - через государственное турецкое религиозное ведомство Diyanet.
В 2017 году в Германии в отношении 20 имамов из Ditib было возбуждено уголовное дело. Их подозревали в том, что они по поручению правительства Турции занимались слежкой за членами исламских общин и учителями и передавали в Анкару собранные ими сведения о сторонниках живущего в США проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого Эрдоган обвиняет в подготовке провалившегося путча.
Впрочем, через несколько месяцев следствие было прекращено: как сообщается на официальном сайте прокуратуры ФРГ, в отношении семи подозреваемых нет достаточных доказательств для судебного преследования, а правонарушения еще пяти расценены как "незначительные".
Между тем депутат от Левой партии Севим Дагделен считает, что визит Эрдогана в целом - начиная с приема во дворце Бельвю и заканчивая церемонией открытия мечети - плохая затея. По его словам, Эрдоган использует поездку в ФРГ в пропагандистских целях - в частности, чтобы улучшить свой имидж у себя дома и предстать перед турецкой аудиторией великим государственным деятелем. "А правительство ФРГ это ему позволяет", - резюмирует политик.
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