Чего ожидает Европа от промежуточных выборов в Конгресс США

6 ноября в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс, от которых будет зависеть, изменит ли президент США Дональд Трамп свой внешнеполитический курс в том в случае, если победу на выборах одержит оппозиционная Демократическая партия. И будет ли объявлен импичмент Трампу, если его противники-демократы получат большинство мест в Конгрессе. Пока в обеих палатах Конгресса большинство принадлежит Республиканской партии. Но ситуация может измениться, ведь в ходе промежуточных выборов, которые проводятся каждые два года (в ноябре), переизбирается весь состав Палаты представителей и треть Сената.

Чего ждать от промежуточных выборов?

По результатам промежуточных выборов в Конгресс США традиционно усиливается лагерь оппозиции. На это делает ставку немецкий эксперт по европейской политике, доверенное лицо канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) Эльмар Брок (Elmar Brock).

Эльмар Брок

Брок, на протяжении многих лет возглавляющий парламентский комитет по внешней политике в Европарламенте, отметил в беседе с DW, что "для контроля и баланса", было бы хорошо, если бы демократы получили большинство хотя бы в одной из палат Конгресса, например, в Палате представителей. Но при этом Брок указывает и на обратную сторону медали: "В этом случае президент Трамп будет полностью сконцентрирован на внешней политике. Потому что в вопросе проведения внутренних реформ он ничего уже не сможет сделать. И это заставит нас нервничать еще больше".

Европейцы уже сейчас обеспокоены из-за торговой войны с США. Курс на конфронтацию с ЕС по вопросам торговой политики, проводимый главой Белого дома, привел к конфликтам США почти со всеми индустриальными странами. После введения ограничительных пошлин на импорт стали и алюминия в США, Трамп угрожает Евросоюзу введением штрафных пошлин на автомобили, поскольку желает защитить американский автопром. Эти меры, прежде всего, затронут автопроизводителей из Германии, экспортирующих свою продукцию в США.

В вопросах торговли позицию всех стран ЕС отстаивает Еврокомиссия. Ее глава Жан-Клод Юнкер в преддверии промежуточных выборов в Конгресс США мог бы, как он сам говорит, предложить Трампу заключить своего рода перемирие - никаких новых штрафных пошлин до тех пор, пока ведутся переговоры.

Торговая война между союзниками

Если демократы победят на промежуточных выборах в США, это все равно не приведет к разрядке в напряженных торговых отношениях трансатлантических партнеров. По мнению Йозефа Брамля (Josef Braml), эксперта из Немецкого общества внешней политики (DGAP), не стоит ждать изменений в американской торговой политике. "Демократы уже давно придерживаются радикальных взглядов в том, что касается свободной торговли. Они уже давно настроены как протекционисты. Новшеством станет лишь то, что Трамп также предоставит право голоса протекционистским силам в рядах республиканцев", - сказал Брамль в интервью DW.

Йозеф Брамль

Он полагает, что если демократы получат большинство в Конгрессе, это даст шанс Трампу с их помощью провести через парламент многомиллиардные программы, касающиеся развития инфраструктуры. Иными словами, победа демократов в нынешних промежуточных выборах создаст основу для повторного избрания Дональда Трампа на пост президента через два года.

Проекты Трампа угрожают Евросоюзу

Позиция президента США по отношению к ЕС однозначна: в торговых вопросах он называет европейцев "врагами", а вовсе не конкурентами и соперниками. Его политические планы выглядят как устрашающий сценарий. "В долгосрочной перспективе навредить Евросоюзу может планируемая налоговая реформа в США, изменение монетарной политики и ужесточение финансовых правил", - считает Лаура фон Даниэльс (Laura von Daniels) из берлинского Фонда "Наука и политика".

Лаура фон Даниэльс

В Берлине и Брюсселе звучат сдержанные тона, если речь идет о сценарии, при котором Трамп может досрочно покинуть пост президента США. Спецпрокурор США по России Роберт Мюллер проводит расследование, чтобы выяснить получал ли Трамп или члены его избирательного штаба в ходе президентской кампании в США в 2016 году помощь от России и имели ли место сомнительные с юридической точки зрения политические договоренности. Если Мюллеру удастся найти доказательства этому, появляется вероятность объявить Трампу импичмент. И запустить процедуру импичмента смогут получившие большинство в Палате представителей демократы.

Непредсказуемость Трампа пугает союзников

В Германии наблюдатели полагают, что выйти из кризиса, в котором может оказаться Трамп, он сможет лишь одним способом - объявив о нанесении военного удара, например, по Северной Корее или Ирану. Поэтому импичмент Трампу - опасная игра с огнем. "Во время процедуры импичмента опасность удара во внешнеполитических маневрах особенно высока", - считает Эльмар Брок.

Таким образом, промежуточные выборы в Конгресс США, каким бы ни был их результат, не приведут к положительным изменениям во внешней политике. Торговая война продолжится. Президентство Трампа и так ознаменовано нарушением многих международных договоренностей. Да и сам он является настолько непредсказуемой фигурой для своих союзников по Североатлантическому альянсу, что после выборов 6 ноября не исключены любые сценарии.

"Мы, европейцы, должны учиться думать самостоятельно и вести себя суверенно", - считает Йозеф Брамль. Он еще раз напоминает о тех настроениях, которые царили в Европе два года назад, после победы Трампа на выборах президента США. Тогда громко звучали призывы к эмансипации европейцев, выработке серьезной стратегии, на которой будет базироваться вся внешняя политика ЕС, независимо от того, кто является хозяином Белого дома, и каким будет результат промежуточных выборов в Конгресс. Пора вновь об этом вспомнить.

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