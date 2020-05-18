Чего ждать от нового главы ЕСПЧ Роберта Спано?

В последнее время Европейский суд по правам человека в Страсбурге сталкивается с серьезными проблемами. ЕСПЧ перегружен - на рассмотрении в суде находятся свыше 60 000 жалоб: около четверти из них подано против России. Кроме того, суд подвергается все большей критике - особенно со стороны России и Великобритании, которые обвиняют арбитров в политизации решений, принимаемых в отношении этих стран.

При этом стоит отметить, что с 2015 года РФ является единственной страной в Европе, где властям разрешено игнорировать постановления ЕСПЧ: таким правом они могут воспользоваться в случае, если Конституционный суд посчитает вердикт противоречащим основному закону РФ.

Роберт Спано

С понедельника, 18 мая, эти и другие проблемы предстоит решать новому председателю ЕСПЧ Роберту Спано. 47-летний юрист, родившийся в Рейкьявике в семье исландки и итальянца, стал не только первым гражданином Исландии, занявшим пост председателя ЕСПЧ, но и самым молодым главой страсбургского суда в его истории.

Роберт Спано вошел в число судей ЕСПЧ в ноябре 2013 года. Ранее он занимал должность декана юридического факультета Исландского университета, а также, по совместительству, пост парламентского омбудсмена в стране. Теперь ему нужно будет использовать приобретенные навыки для решения задач, стоящих перед ЕСПЧ.

Приоритет Спано - диалог с национальными судами

DW удалось ознакомиться с электронным письмом, в котором Спано излагает свои приоритеты на ближайшие три года: в этот период исландец будет находиться на посту главы ЕСПЧ. По словам Спано, он намерен добиться рассмотрения исков в разумные сроки: в первую очередь это касается дел особой важности, к числу которых он относит такие темы, как демократия, верховенство права и защита прав человека в Европе.

Зал заседаний ЕСПЧ

Спано также намерен наладить активный диалог с конституционными и верховными судами в 47 странах - членах Совета Европы, подписавшими Европейскую конвенцию по правам человека. Кроме того, новый глава ЕСПЧ собирается обеспечить большую прозрачность работы ЕСПЧ с помощью соцсетей. Это поможет суду не давать повода для упреков в чрезмерном вмешательстве в дела суверенных государств, уверен его новый председатель.

"Чрезвычайно способный судья"

Нынешние и бывшие коллеги Спано считают, что у него есть все необходимые качества для работы на новом посту. "Он очень умный, прекрасно организованный и чрезвычайно способный специалист", - отмечает нынешний декан юридического факультета Исландского университета Адальхейдур Йоханнсдоттир.

В европейских юридических кругах Спано известен тем, что ввел в оборот понятие "эпоха субсидиарности". В последние годы ЕСПЧ стал предоставлять национальным судам все больше полномочий для толкования законодательства в области прав человека. Спано неоднократно подчеркивал этот факт в ответ на критику в адрес ЕСПЧ. Суд стал более демократичным, утверждает исландец.

Оправдана ли стратегия нового главы ЕСПЧ?

Сотрудник Центра по правам человека Гентского университета в Нидерландах Лоренс Лаврисен предполагает, что Спано будет продолжать и впредь использовать этот аргумент для защиты ЕСПЧ от нападок. В бытность судьей и ученым он не раз признавал, что в некоторых случаях законодательство в сфере прав человека можно интерпретировать по-разному, рассказывает Лаврисен.

По мнению Спано, ЕСПЧ также должен быть готов уважать решения национальных судов при условии, что они будут надлежащим образом обоснованы. Это может как снизить загруженность страсбургского суда, так и способствовать тому, чтобы его меньше критиковали за политизацию решений, полагает новый председатель ЕСПЧ.

К примеру, в феврале 2020 года Спано согласился с мнением большинства судей ЕСПЧ о том, что испанские власти не нарушают права человека, разворачивая прямо на границе мигрантов, пытающихся прорваться на территорию ЕС через ограждения в африканском анклаве Испании Мелилья. А 5 мая он вместе с другими судьями постановил, что бельгийские посольства и консульства не обязаны выдавать визы иностранцам, которые намереваются подать ходатайство о предоставлении убежища по прибытии в страну.

Лоренс Лаврисен, впрочем, не в восторге от стратегии Роберта Спано. "Я не разделяю его оптимизма относительно готовности или возможностей национальных судов. Глядя на политические события в Европе и Турции, становится очевидно, что в некоторых странах независимость судебной власти находится под угрозой", - констатирует эксперт.

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