Чего добились популисты в Италии за первые 100 дней правления

8 сентября исполняется сто дней правления в Италии кабинета министров, состоящего из представителей двух популистских партий - "Движения 5 звезд" и праворадикальной "Лиги". Одержав победу на июньских выборах, эти партии создали "желто-зеленую" коалицию. К проблемам экологии это название отношения не имеет. Речь идет о сугубо "партийных цветах". Чего удалось достичь новому правительству за это время?

Газета La Republica пишет о скромных результатах деятельности нового кабинета, о том, что предвыборные обещания остались только заявлениями.

Глава МВД: Полностью остановить миграционный поток

Самым известным министром нового правительства является глава МВД - федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини. Главной целью его действий стала борьба с нелегальной миграцией. Задачей максимум, как заявил министр, для него является полностью остановить миграционный поток в Италию.

Маттео Сальвини (справа) и Виктор Орбан

Несмотря на то, что в настоящий момент число мигрантов, прибывающих в Италию, далеко от кризисных показателей, Сальвини регулярно возвращается к этой теме, чтобы заработать политические очки. Его рецепт прост - запретить принимать в итальянских портах суда с беженцами на борту. Сначала речь шла о мигрантах, доставляемых судами спасателей из неправительственных организаций. Потом Сальвини пошел дальше, не разрешив пристать к берегу кораблю итальянской береговой охраны Diciotti со 137 беженцами на борту. Это даже вынудило итальянскую юстицию инициировать расследование против главы МВД в связи с незаконным лишением свободы и злоупотреблением властью.

Сальвини активен и на международной арене. Он охотно создает союзы с популистами из Венгрии и Австрии. Кроме того, министр пытается также оказать нажим на Евросоюз, чтобы добиться централизованного приема и распределения беженцев Еврокомиссией. Однако попытки эти бесплодны. Единственное, чего удалось добиться Сальвини, - это согласие отдельных стран на добровольных началах принять некоторых беженцев из Италии.

Большие обещания министра экономики

Во внутренних проблемах Италии винит Евросоюз не только Сальвини, но и глава объединенного министерства труда и экономического развития - лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, занимающий пост вице-премьера. Он заявил, что Италия ежегодно отдает в бюджет Евросоюза 20 миллиардов евро и пригрозил урезать итальянские взносы в бюджет ЕС. В Брюсселе министру сразу же дали отпор. К тому же оказалось, что он чересчур вольно жонглирует цифрами. В 2017 году Италия перечислила в бюджет ЕС лишь 3,3 миллиарда евро.

На месте катастрофы под Генуей

В самой Италии перед Ди Майо стоят сложные задачи. Он отказался от реформ на рынке труда, проводимых прежним социал-демократическим правительством. Вновь должна быть усилена защита наемных работников от увольнений и сокращено число срочных трудовых договоров.

Ему предстоит претворить в жизнь обещанные в правительственной программе введение минимального базового дохода, налоговую реформу, пенсионную реформу, отказаться от запланированного прежним правительством повышения налога на добавленную стоимость. Планируется, что преобразования начнутся уже в следующем году, бюджет на который будет представлен в сентябре.

Эксперты, по данным агентства Bloomberg, считают, что для реализации этих масштабных реформ необходимо 100 миллиардов евро. При этом реальных возможностей для выполнения громких обещаний у нового правительства немного: задолженность Италии составляет сейчас 132 процента от ВВП, что является вторым самым высоким показателем в Европе - выше только у Греции (181 процент).

Министр Сальвини, правда, уже сказал, что все и сразу делаться не будет. La Republica пишет о потоке обещаний, прозвучавших в первые сто дней, которые теперь надо выполнять. Возникают и новые проблемы. Так, катастрофа с обрушением автомобильного моста под Генуей вызвала интенсивную дискуссию о том, не надо ли вновь передать в руки государства приватизированные автострады, и в какую сумму это обойдется.

Премьер-министр на заднем плане

На фоне активной деятельности двух министров-партийных лидеров премьер-министр Италии Джузеппе Конте отошел на задний план. Беспартийный глава правительства называет себя "адвокатом всех итальянцев". В своем интервью изданию Huffington Post он заявил, что доволен работой правительства, которое является командой единомышленников. "Мы не принадлежим к старой системе", - подчеркнул он.

Политолог Маурицио Феррара из Миланского университета оценивает правительство несколько иначе. "Они не имеют ни малейшего представления, как надо руководить, и полностью не подготовлены к работе. До сих пор они использовали свое время, в основном, для того, чтобы продолжать свою предвыборную борьбу", - заявил эксперт в интервью DW.

Правительство в Риме видит себя как правительство перемен. Ответ на вопрос, насколько верно это утверждение, появится в конце сентября, когда будет представлен бюджет на 2019 год.

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