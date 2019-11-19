Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Чебоксары

People take part in an opposition unauthorized rally in central Moscow on August 31, 2019. - Russia's opposition was set to hold a new protest march in central Moscow on August 31, 2019 despite a ban by authorities, a week before controversial regional polls in the capital. Demonstrations have been held on an almost weekly basis since July after authorities denied most opposition candidates registration in the elections for city parliament on September 8, 2019. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo credit should read ALEXANDER NEMENOV/AFP/Getty Images)

В Чебоксарах колледжу запретили отчислять студентов за участие в митингах 19.11.2019

Чебоксарский электромеханический колледж давал студентам памятку о возможном отчислении за "нарушения правил поведения в общественных местах". Прокуратура сочла это нарушением.
September 13, 2017. - Russia, Moscow. - Over 20,000 people have been evacuated from shopping malls, train stations and two universities in Moscow after bomb threat calls. Bomb threat calls were about Moscow s major shopping malls and three train stations - Leningradsky, Kazansky and Kievsky. Also, students and teaching staff were evacuated from the Sechenov Medical University and MGIMO International Relations University. Photo: instagram.com/el_baron_de_fon_wolff/ instagram.com/el_baron_de_fon_wo PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В Москве телефонные террористы "заминировали" несколько управ 18.09.2017

Из девяти управ российской столицы после анонимных звонков были эвакуированы более 600 человек. Одновременно массовую эвакуацию по аналогичной причине пришлось проводить в Чебоксарах.

ITAR-TASS: MOSCOW REGION, RUSSIA. APRIL 13, 2011. A man works on a yogurt production line at a Danone dairy factory. (Photo ITAR-TASS/ Maxim Shemetov)

Danone закроет два завода в России 26.12.2015

В начале 2016 года будут остановлены заводы в Томске и Чебоксарах. В качестве причин называется их износ, низкая рентабельность и падение продаж.
***Achtung: Nur zur mit Heike Mund abgesprochenen Berichterstattung verwenden!*** Affenweltraumkapsel http://www.bundeskunsthalle.de/ausstellungen/outer-space.html Outer space Faszination Weltraum 3. Oktober 2014 bis 22. Februar 2015 Seit Menschengedenken ist der Weltraum Sehnsuchtsort und Projektionsfläche der forschenden Neugier. Wie ist das Universum entstanden? Woher kommen wir? Gibt es intelligente Zivilisationen auf anderen Planeten? Diese Fragen beschäftigen Philosophen und Naturwissenschaftler, Schriftsteller, Filmemacher und Künstler, Spinner und Visionäre gleichermaßen. Stets hat ein intensiver Austausch zwischen Kultur und Wissenschaft stattgefunden, naturwissenschaftliche und technologische Erkenntnisse sind in künstlerische Produktionen eingeflossen, und umgekehrt haben visionäre Ideen und Entwürfe den Wissenschaften wichtige Impulse gegeben. In der Tradition der großen interdisziplinären Ausstellungen untersucht die umfangreiche Schau diese Schnittstellen in 12 assoziativ gestalteten Kapiteln und schlägt einen Bogen von Objekten aus der Raumfahrt, wissenschaftlichen Exponaten und Science-Fiction bis hin zu Positionen der Kunst aus Vergangenheit und Gegenwart.

Полный космос: ваза с Гагариным, лунные гуси и чебоксарские горки 16.10.2014

Как появилась Вселенная? Существуют ли другие цивилизации? На эти и другие вопросы отвечает выставка в Бонне. Обойти вниманием историю советского космоса ей, конечно, не удалось.
Heftiger Regen verursacht Überschwemmungen mit mindestens 4 Toten und erheblichen Schäden im Südiran. Quelle: ISNA

Представитель "Русгидро": Наибольший паводок будет в этом году на Верхней Волге 04.04.2013

Ожидается, что весеннее половодье в ряде регионов России превысит норму. О том, как можно снизить риски от паводка, DW рассказал представитель компании "Русгидро" Тимур Хазиахметов.