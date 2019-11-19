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Чебоксарский электромеханический колледж давал студентам памятку о возможном отчислении за "нарушения правил поведения в общественных местах". Прокуратура сочла это нарушением.
Из девяти управ российской столицы после анонимных звонков были эвакуированы более 600 человек. Одновременно массовую эвакуацию по аналогичной причине пришлось проводить в Чебоксарах.
В начале 2016 года будут остановлены заводы в Томске и Чебоксарах. В качестве причин называется их износ, низкая рентабельность и падение продаж.
Как появилась Вселенная? Существуют ли другие цивилизации? На эти и другие вопросы отвечает выставка в Бонне. Обойти вниманием историю советского космоса ей, конечно, не удалось.
Ожидается, что весеннее половодье в ряде регионов России превысит норму. О том, как можно снизить риски от паводка, DW рассказал представитель компании "Русгидро" Тимур Хазиахметов.
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