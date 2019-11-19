Полный космос: ваза с Гагариным, лунные гуси и чебоксарские горки

Как появилась Вселенная? Существуют ли другие цивилизации? На эти и другие вопросы отвечает выставка в Бонне. Обойти вниманием историю советского космоса ей, конечно, не удалось.