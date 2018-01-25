Часы Судного дня переставлены на 100 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества. Об этом в четверг, 23 января, сообщает американский журнал Bulletin of Atomic Scientists. Таким образом, отмечается в публикации, члены совета, в который входят полтора десятка Нобелевских лауреатов, хотят предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо. В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи. Ученые отмечают, что в области международной безопасности ситуация сейчас хуже, чем даже в годы холодной войны.

Авторы публикации указывают, что основными экзистенциальными опасностями для человечества по-прежнему остаются угроза ядерной войны и изменения климата. "Ситуация в области международной безопасности является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им", - считают ученые. К примеру, они указывают на то, что были разрушены или подорваны несколько крупных соглашений и переговоров по контролю над вооружениями. Это способствовало возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров на пути к ядерной войне. "Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружения практически отсутствует", - отмечают ученые.

Кроме того, указывается в публикации, в прошлом году "многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты". "До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Требуются немедленные действия", - заявили ученые.

За 7 минут до полуночи

Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда они были установлены на 7 минут до полуночи. Самое далёкое от полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю было установлено в 1991 году и ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

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