 Часы Судного дня переставлены на 100 секунд до полуночи | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.01.2020

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Мир

Часы Судного дня переставлены на 100 секунд до полуночи

Цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо. Ученые отмечают, что в области международной безопасности ситуация хуже, чем даже в годы холодной войны.

В 2019 году часы показывали две минуты до полуночи. Сейчас на 20 секунд меньше

В 2019 году часы показывали две минуты до полуночи. Сейчас на 20 секунд меньше

Часы Судного дня переставлены на 100 секунд до "полуночи", символизирующей глобальную катастрофу для человечества. Об этом в четверг, 23 января, сообщает американский журнал Bulletin of Atomic Scientists. Таким образом, отмечается в публикации, члены совета, в который входят полтора десятка Нобелевских лауреатов, хотят предупредить международное сообщество и мировых лидеров, что цивилизация сегодня находится ближе к апокалипсису, чем когда-либо. В 2019 году часы были установлены на отметку 2 минуты до полуночи. Ученые отмечают, что в области международной безопасности ситуация сейчас хуже, чем даже в годы холодной войны.

Контекст

В гостевом комментарии для изданий группы RND Хайко Мас обозначил пять основных шагов на пути к ядерному разоружению в мире. России он отводит в достижении этой цели значимую роль. (01.08.2019)

Договор о РСМД имел существенные слабости. Но вместо того, чтобы его похоронить, ядерным державам следовало его модернизировать. Однако на это не хватило воли, считает Бернд Ригерт. (02.08.2019)

Авторы публикации указывают, что основными экзистенциальными опасностями для человечества по-прежнему остаются угроза ядерной войны и изменения климата. "Ситуация в области международной безопасности является ужасной не только потому, что эти угрозы существуют, но и потому, что мировые лидеры позволили разрушиться международной политической инфраструктуре для противодействия им", - считают ученые. К примеру, они указывают на то, что были разрушены или подорваны несколько крупных соглашений и переговоров по контролю над вооружениями. Это способствовало возобновлению гонки ядерных вооружений, распространению ядерного оружия и снижению барьеров на пути к ядерной войне. "Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются нерешенными и даже обостряются. Российско-американское сотрудничество в области контроля над вооружениями и разоружения практически отсутствует", - отмечают ученые.

Кроме того, указывается в публикации, в прошлом году "многие правительства использовали кибернетические кампании дезинформации, чтобы посеять недоверие к институтам и среди наций, подрывая внутренние и международные усилия по укреплению мира и защите планеты".  "До полуночи осталось 100 секунд. Часы продолжают тикать. Требуются немедленные действия", - заявили ученые. 

За 7 минут до полуночи

Проект "Часы Судного дня" был запущен в Чикагском университете в 1947 году создателями первой американской ядерной бомбы. Тогда они были установлены на 7 минут до полуночи. Самое далёкое от полуночи положение стрелок Часов Судного дня за всю их историю было установлено в 1991 году и ознаменовало собой конец холодной войны и подписание между Россией и США договора о сокращении стратегических вооружений.

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    Автор: Наталья Позднякова


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